López Obrador plantea dividir al país en 265 regiones para combatir la violencia

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó parte de la estrategia en seguridad que piensa implementar en su próximo gobierno, como dividir al territorio en 265 corporaciones, capacitar a policías y generar medidas preventivas en zonas de alta incidencia delictiva.

Previo a una reunión en Reynosa, Tamaulipas, con el gobernador Javier García Cabeza de Vaca, el próximo mandatario expuso que a estas coordinaciones regionales se incorporarán fuerzas de seguridad en un modelo de mando único, y que es una estrategia que le funcionó cuando fue jefe de gobierno en la capital del país.

“En cada coordinación regional trabajan de manera conjunta y organizada todas las corporaciones y hay un mando único. Eso mismo que nos funcionó cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo vamos a aplicar a nivel nacional”, expuso el presidente electo, quien busca “regionalizar” al país par atender las zonas más conflictivas.

De acuerdo con López Obrador, la división tendrá tres tipos de atención: donde se reporte poca incidencia se destinarán 300 elementos de seguridad; en las zonas de incidencia no grave desplegarán 450, mientras que los lugares que presenten mayor índice delictivo tendrán 600.

También indicó que la mayor parte del plan, un 70 %, se centra en medidas de prevención, como crecimiento económico, empleo, atención a jóvenes y educación.

“30 % es lo que tiene que ver con lo coercitivo, es decir, estrategias para que se actúe con eficacia, que haya coordinación entre todos los cuerpos policiales y militares, no el desorden que se ha venido presentando”, afirmó.



En cuanto a la formación de policías, dijo que habrá acercamientos con los 32 gobernadores para dar atención a los elementos municipales, pues dijo “va a haber no sólo una limpia, sino un proceso de formación, pero eso se tiene que convenir con los gobiernos estatales. No olvidemos que los estados son libres y soberanos”.

Sobre la participación de las Fuerzas Armadas, el próximo presidente afirmó que deben fortalecerlas mediante la regulación del uso de la fuerza y el pleno respeto a los derechos humanos.



“No puede haber masacres, no puede seguir sucediendo eso en nuestro país”, argumentó.

Por este motivo, expuso que habrá un giro en el actuar de la Secretaría de Gobernación (Sergob), pues en su gobierno dijo que se dará prioridad a las relaciones políticas y la defensa de los derechos humanos.

“No va a tener funciones policiacas ni de espionaje, cambia completamente”, prometió.