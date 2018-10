TEPJF ordena al Senado tomar protesta de Noé Castañon, legisaldor acusado de violencia familiar

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al presidente del Senado de la República tomar protesta al senador electo Noé Fernando Castañón Ramírez, quien enfrenta una acusación, por presunta violencia familiar y falsedad de declaraciones, interpuesta por su exesposa.

La Sala Superior resolvió y determinó que en el expediente respectivo no existe prueba, ni siquiera indiciaria, que permita acreditar que el actor está en alguna de las hipótesis constitucionales de suspensión de sus derechos políticos. Agregaron que la falta de certeza que aduce la autoridad responsable respecto a la sujeción a diversos procesos penales no es suficiente para no convocarlo a rendir protesta.

De la misma forma los integrantes del TEPJF consideraron que no existen elementos de prueba que indiquen que el senador priista esté privado de su libertad o prófugo de la justicia. “Por tanto, opera en su favor la presunción de inocencia y debe continuar con el uso y goce de sus derechos político-electorales, como es ejercer el cargo para el que fue electo”, apuntó.

Así, la Sala Superior ordenó convocar a Noé Fernando Castañón para que, en la sesión inmediata a la notificación de la sentencia, le sea tomada la protesta constitucional y ejerza su cargo.

Castañón Ramírez es senador electo del PRI por Chiapas, sin embargo no rindió protesta pues días antes de la ceremonia fue detenido en Monterrey, Nuevo León tras enfrentar enfrenta una demanda penal por presunta violencia intrafamiliar.

La demanda fue interpuesta por su exesposa, Mayte López, quien lo acusa de cometer actos violentos contra ella y de arrebatarle a la fuerza a sus hijos para llevarlos de Ciudad de México al estado de Chiapas, esto en 2016.

En su momento, Mayte detalló que Castañón Ramírez se llevó a los menores argumentando que ella los maltrataba, lo cual, dice ella, es falso.

Tras ser detenido en Nuevo León, el priista fue trasladado a Chiapas, donde las autoridades decidieron no vincularlo a proceso. Gracias a esto el senador logro que el Tribunal Electoral deliberara a su favor y se espera que en los siguientes días sea citado en el Senado para rendir protesta.

