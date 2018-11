En asamblea, y con el voto de todos, migrantes decidirán cuándo dejarán la CDMX para ir hacia EU

La Caravana Migrante que comenzó a llegar al albergue de la Ciudad de México el pasado sábado decidirá durante los próximos dos días en asamblea cuándo, cómo, y quiénes, parten rumbo a la frontera con Estados Unidos para solicitar refugio al gobierno de aquel país.

“El viernes estaremos en condiciones de saber algo concreto y de tomar una decisión entre todos”, dijo a Animal Político Rodrigo Abeja, quien forma parte del equipo de la organización Pueblos sin Fronteras, que acompaña al éxodo migrante desde su salida de Honduras desde el pasado 13 de octubre.

La mañana de este miércoles, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Nashieli Ramírez, también ratificó que los migrantes de la Caravana se darán “entre 24 y 48 horas” para “reflexionar en un proceso de asamblea cómo siguen y para dónde parten” en su camino a Estados Unidos, aunque también señaló la existencia de diferentes grupos con opiniones contrapuestas sobre el momento de la partida.

“Aquí hay migrantes que ya se quieren ir mañana mismo, y otros que dicen que se van a esperar. Pero eso ya es decisión de cada uno de los migrantes, no de nosotros”, expuso Ramírez, quien destacó que, hasta el momento, las autoridades tienen planeado mantener abierto el albergue en el estadio Jesús Martínez ‘Palillo’, en la alcaldía Iztacalco, durante 15 días más, aunque no hay ningún plazo cerrado para mantener la ayuda.

“Cómo se van los migrantes, cuántos se van y cuántos se quedan, es algo que nos tienen que decir ellos. Nosotros tenemos capacidad para muchas personas. Lo que nos reporta la Jefatura de Gobierno es que ahora tenemos planeado dar atención de aquí a 15 días. Pero esto no quiere decir que después de esos 15 días ya no podamos, y tampoco quiere decir que, si los migrantes decidan irse mañana, no puedan hacerlo”, recalcó la presidenta de la CDHDF.

Por su parte, Rodrigo Abeja, de la organización de la caravana, subrayó la necesidad de que tanto las autoridades, como las organizaciones civiles, expliquen bien a los migrantes de la caravana los motivos por los que deberían esperar antes de tomar la decisión de partir.

“El motivo de estar aquí es que la gente descansara y que recibiera asesoría jurídica para que cada quien tomara una decisión antes de ir a Estados Unidos. Pero también es gente que ya viene muy cansada de esperar, y no creemos que haya la capacidad para tenerla aquí indefinidamente. Y si por parte de las autoridades, y de las organizaciones civiles, no les dejamos claro por qué tienen que esperar aquí, que es para recibir asesoría legal y acompañamiento de los consulados, pues los migrantes van a hacer lo que han hecho hasta ahora: seguir caminando”, expuso Abeja.

“La idea es que salimos juntos como una familia, y llegaremos a Estados Unidos como una familia”, recalca por su parte Walther Cuello, también del equipo de organización de la Caravana, e integrante de la misma.

Sin embargo, el propio Walther admitió que ayer martes un grupo de migrantes proponía a otros comprar boletos de autobús para partir ya a la ciudad de Monterrey, y de ahí cruzar la frontera por su cuenta.

“El que quiera partir, que lo haga. Aquí todos son libres de decidir. Pero que sepan a dónde van a llegar, quién los va a atender, y quién les va a dar comida y medicamentos. Porque si llegan solos a donde nadie los recibe, van a tener que aguantar hambre, secuestros, y arriesgados a que los detenga Migración”, advirtió el migrante, que añadió: “Si ya llegamos hasta acá juntos, qué les cuesta esperar un poco y decidir cuándo nos vamos, también juntos”.

Gran mayoría de migrantes rechazó facilidades para refugio: INM

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional de Migración (INM), informó hoy en un comunicado que los migrantes de la Caravana que están en la Ciudad de México fueron informados de los requisitos de ley para ingresar “de manera ordenada y segura a México”, así como de las medidas de protección internacional que otorga el estado mexicano.

Sin embargo, precisó el INM, “la gran mayoría de los integrantes” de la caravana “rechazaron las garantías y facilidades que otorga el gobierno de nuestro país para acogerse a las medidas de protección internacional, como es la del refugio, a pesar de que contaron con orientación y asistencia permanente”.

Los migrantes también declinaron adherirse al programa de carácter temporal ofrecido por el Gobierno federal, añadió el INM, “el cual permite a todo beneficiario permanecer en territorio nacional y acceder a servicios médicos, educativos e, incluso, a un empleo temporal”.

Más de 5 mil migrantes en el albergue

La presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez, informó que, hasta la mañana de este miércoles, tienen un censo aproximado de 5,500 migrantes en el albergue, de los cuales el 86 % son de origen hondureño.

Se espera que en el transcurso del día, se especifique información sobre los menores migrantes que forman parte de la Caravana.

La ombudsman capitalina dijo que el grueso del primer éxodo migrante, el que salió de Centroamérica el pasado 13 de octubre, ya está en el albergue, aunque en las próximas horas se espera que puedan llegar pequeños grupos.

Cuestionada sobre si a este contingente de más de 5 mil personas se podrían unir una segunda caravana migrante, como la que está ahora transitando por Huitxla y Pijijiapan, en el estado de Oaxaca, Nashieli Ramírez señaló que, por ahora, “estamos enfocados en la primera caravana”.

“Me reportan que esos flujos podrían llegar a Veracruz hasta el sábado, por lo que estamos a tiempo de ver qué pasa. Por ahora, estamos ocupados en esta primera caravana”, subrayó.