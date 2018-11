Diputados piden a PGR atraer homicidio de Valeria, hija de la diputada de Morena

El Pleno de la Cámara de Diputados pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer la investigación del asesinato de Valeria Mariann Cruz, hija de la legisladora de Morena, Carmen Medel.

El pleno lamentó y condenó el homicidio de Valeria Mariann y se solidarizó con la familia de la víctima.

En un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), avalado en votación económica, los legisladores pidieron a la PGR que realice las acciones de investigación pertinentes, con el objeto de esclarecer los hechos, y que se garantice que todos los involucrados enfrenten la justicia para que no haya lugar a la impunidad.

Exhortó a la Fiscalía General de Veracruz a dar vista del expediente a la autoridad federal.

Previo a la aprobación del punto de acuerdo, en la curul vacía de la representante por Veracruz fueron colocadas rosas blancas, en señal de condolencias.

Eulalio Juan Ríos Fararoni, a nombre de Morena, dijo que su bancada exige al gobernador Yunes y al Fiscal estatal, Jorge Winckler, hacer justicia e ir hasta las últimas consecuencias.

“Por eso hoy quiero decirles, a todas y a todos, que tenemos que acabar con la impunidad que ha prevalecido en este gobierno. No puede ser posible que estando en un tercer nivel haciendo ejercicio, a una cuadra del Palacio Municipal haya llegado quien ultimó la vida de Valeria, con nueve balazos y que haya salido por la puerta en sentido contrario y no haya habido una sola autoridad que pudo haberlo detenido”, dijo.

La priista Anilú Ingram Vallines condenó el homicidio de Cruz Medel y resaltó el incremento en la entidad del 11 por ciento en los homicidios dolosos, por lo que respaldó el exhorto para que la PGR ejerza su facultad de atracción del caso.

La panista Mariana García Rojas defendió las investigaciones del gobierno estatal.

“Nos duele que Carmen Medel haya perdido a Valeria, y quiero aclarar, hay un delito de fuero federal grave, pero hay una actuación del gobierno del estado y de la Fiscalía contundente. Nosotros no tenemos la culpa de que hayan asesinado a quien mató a Valeria, no es nuestra responsabilidad, desafortunado, sí, pero no es nuestra responsabilidad”, aseveró.

“El crimen organizado en Veracruz nace de los años de Fidel Herrera Beltrán, que no se nos olvide, y duele y duele gravemente”.

La hija de la diputada federal fue asesinada el pasado 8 de noviembre mientras se encontraba dentro de un gimnasio ubicado en el municipio de Mendoza, Veracruz.

La joven de 22 años se encontraba ejercitándose en el gimnasio ‘Sport’, a una cuadra del palacio municipal de Ciudad Mendoza, cuando fue atacada a balazos.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, informó que la joven fue confundida con una mujer vinculada al crimen organizado, quien acudía al mismo gimnasio al que acudía la estudiante de 22 años.

A la fecha, el gobierno encabezado por Miguel Ángel Yunes ha reportado la detención de cinco personas

Con información de Notimex y Reforma (suscripción necesaria)