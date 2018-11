Marko Cortés rinde protesta como dirigente del PAN; dice que harán frente a ocurrencias y caprichos de AMLO

El nuevo presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, señaló que esa fuerza política tendrá actitud de colaboración, pero jamás de subordinación ante el nuevo gobierno que iniciará el 1 de diciembre.

Al tomar protesta como nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para el trienio 2018-2021, advirtió del riesgo de la concentración del poder y un retroceso en el tema de la democracia y las libertades en el país.

“En Acción Nacional estamos mujeres y hombres valientes y decididos. Valientes para enfrentar los momentos más oscuros, más difíciles que pueda enfrentar nuestro país. No nos esperan tiempos sencillos, no nos esperan victorias fáciles; sabemos que la democracia está amenazada por el poder absoluto. Pero hoy decimos con claridad, Acción Nacional se declara listo para defender la democracia y las libertades en México”, dijo Cortés.

Ante gobernadores, exdirigentes, alcaldes y legisladores federales, Cortés Mendoza dejó en claro que el partido blanquiazul será una oposición firme e inteligente frente al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, llamó a panistas y expanistas, así como a simpatizantes a “un acuerdo por la unidad de Acción Nacional” con el fin de frenar todo intento de autoritarismo en el país y trabajar “frente a un gobierno de ocurrencias y caprichos”.

Los exhortó asimismo a trabajar para ser un gran contrapeso frente al nuevo gobierno y aseguró que hará su tarea para que el partido asuma con éxito el reto de cuidar el equilibrio de poderes y el federalismo en el país de cara al próximo gobierno federal.

Cortés Mendoza señaló que otro de los retos para esa fuerza política es reencontrarla con sus valores y principios, y que todos los militantes se den la mano sin reservas.

Acción Nacional, aseguró, está listo para defender la democracia y las libertades frente a los riesgos de involución que hay en el país.

“Nuestros gobiernos en estados y municipios colaborarán con la autoridad federal pero jamás nos subordinaremos” apuntó Cortés Mendoza, quien se comprometió a colaborar con las dirigencias estatales y municipales, así como con alcaldes y gobernadores emanados del partido para que el PAN sea el referente de los mejores gobiernos de México.

El PAN, aseguró Marko Cortés, está listo para contribuir a las soluciones que requiere el país siendo una oposición inteligente, audaz y firme.

El nuevo presidente nacional del PAN criticó las reformas que se están impulsando en el Congreso de la Unión a la Ley orgánica de la administración pública general así como el Plan de Paz y Seguridad, pues a su parecer solo buscan una concentración del poder y crear autoridades paralelas a los gobiernos locales.

Pidió a López Obrador no caer en el conflicto de “unos y otros, de los buenos y los malos, los ricos y los pobres: No caigamos en la confrontación de los mexicanos, que eso no deja nada bueno. Le decimos desde aquí al presidente electo que todos somos mexicanos y que no abona la polarización”.