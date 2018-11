Trabajadores de la CDHDF piden que no les recorten prestaciones por austeridad del próximo gobierno

Trabajadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hicieron pública una carta en la que exigen que no se les recorten prestaciones por los planes de austeridad del futuro gobierno de la Ciudad de México.



El miércoles por la tarde, todos los directores de área informaron al personal que el próximo año dejarán de tener seguro de gastos médicos y seguro de vida, contó a Animal Político un empleado que pidió el anonimato por miedo a represalias.



Ante el anuncio, esta mañana se reunieron por alrededor de dos horas con la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, para expresarle su inconformidad y pedir que se les informe con transparencia sobre las modificaciones en el presupuesto para 2019.



Sin embargo, según la misma fuente, no recibieron más que evasivas. Por lo que este viernes, que se presenta el presupuesto en el Congreso de la Ciudad de México, planean acudir a manifestarse con los legisladores para que no se recorte el presupuesto del organismo.



Animal Político buscó a la CDHDF para saber su postura al respecto, pero hasta ahora no hubo respuesta.

Los trabajadores expusieron que ven un riesgo de falta de independencia en el organismo ante el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, criticaron que el presupuesto puede debilitar la autonomía de la comisión y manifestaron preocupación de que la Comisión se someta a lógicas de austeridad sin perspectiva de derechos humanos.



“Nos oponemos rotundamente a la afectación de prestaciones laborales de las personas trabajadoras de la CDHDF, incluidos los seguros de gastos médicos y de vida, por considerar que aceptar estos actos nos afectan como clase trabajadora y sobre todo como defensores de derechos humanos”, afirmaron en la carta entregada.



Aseguraron que no se oponen a la austeridad, pero que ésta no puede darse a base de recortar personal, prestaciones o salarios.

“La austeridad que se pregona debe enfocarse a gastos superfluos o que no están relacionados con las actividades sustantivas de la Comisión, así como eliminar los actos de corrupción o mal manejo de recursos públicos, como por ejemplo el abuso en la contratación de honorarios para eludir obligaciones de auténticas relaciones de trabajo, la contratación de personal derivada del tráfico de influencias derivado de cuotas políticas y amiguismos, la contratación de personal que acude solo a cobrar (los llamados aviadores), la adjudicación de servicios sin procesos de licitación, entre otros”, señalaron.



Cualquier recorte, agregaron, debería estar justificado para demostrar un uso racional de los recursos públicos, y con una perspectiva de no afectar los derechos de los trabajadores, justo en un organismo que defiende los derechos humanos.