Las actuaciones mexicanas que nos dejaron fríos este 2018

Diego Boneta

Luis Miguel, la serie (Netflix)

La efervescencia llegó a tal grado que no solo los chats de WhatsApp estaban llenos con sus memes, sino las pláticas de sobremesa, los posts de Facebook y las canciones en la radio. Diego Boneta, quien interpreta al cantante, aparecía en todas las pantallas y medios posibles. Cuando el verdadero Luis Miguel llegó a posar junto al actor, durante la promoción de la serie, los jóvenes que no crecieron con canciones como “La chica del bikini azul”, decían: “Y quién es ese señor que aparece junto a Luis Miguel”. Es decir, para las nuevas generaciones Boneta es Luis Miguel. El triunfo más relevante del actor, nacido en Ciudad de México en 1990, fue su participación con Tom Cruise en Rock of Ages, en 2012.

Karina Gidi

Los Adioses

Karina Gidi interpreta a la escritora Rosario Castellanos en el momento más productivo de su adultez. Gidi ganó el Ariel a mejor actriz por esta interpretación que da a conocer el contexto histórico de la vida de una mujer que no acata las normas dictadas por la sociedad, dentro de la cultura machista del México del siglo XX, convirtiéndose en la primera voz del feminismo nacional. Karina Gidi, originaria de Xalapa, Veracruz, robó los corazones de la audiencia en el Festival de Cine de Morelia, en donde la película fue galardonada con el premio del Público por su honesta representación de una mujer, que más allá de su trabajo como escritora, se encuentra completamente envuelta en una historia de amor que da pauta a sus textos y rumbo a su obra.

Gael García Bernal

Museo

La película de Alonso Ruizpalacios ganó el Oso de Plata al mejor guion en el Festival de Cine de Berlín y el premio Canacine, otorgado por distribuidores, exhibidores y productores de la industria. Carlos Perches (Gael García Bernal) y Ramón Sardina (Leonardo Ortizgris) interpretan a dos estudiantes desempleados que en la Navidad de 1985 entraron en el Museo Nacional de Antropología e Historia para ejecutar el robo más grande de piezas prehispánicas en la historia de México. Durante la filmación, Gael García pudo recorrer de noche el museo. La experiencia silenciosa lo dejó fascinado. Al referirse a las piezas que hay en las salas, comentó: “Me dejan atónito”. La cinta Museo retrata de manera excepcional el México de los años 80 con sus teléfonos de disco y las máquinas de videojuegos. En la vida real, los jóvenes ladrones, al ser detenidos por la policía, no pudieron explicar por qué habían robado el museo.

Diego Luna

Narcos (Netflix)

La ambición de poder, control y liderazgo empresarial personificado en un narcotraficante despertó el debate nacional sobre la apología del delito. Diego Luna, quien interpreta al entonces líder del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, ha dicho que Narcos permite visibilizar la corrupción y la falta de presencia del Estado. Narcos ya va en su cuarta temporada y fue de las más vistas en 2018. Originalmente estaba pensada como una serie complementaria de la original de Netflix con el mismo nombre, pero al ver la fuerza de las actuaciones (es coestelarizada por Michael Peña, quien interpreta al agente de la DEA Enrique Camarena) y del guion, se le abrió paso como serie independiente.

