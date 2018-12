En 2018 no todo ha sido fácil, no todo ha sido felicidad, dice AMLO en su mensaje de fin de año

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no todo ha sido fácil en el primer mes de su gobierno, aunque pidió ver con optimismo este 2019 y se comprometió a no dejar de trabajar por el pueblo.

“No todo ha sido fácil, no todo ha sido felicidad, han habido problemas que han afectado y que duelen. No fue agradable el accidente en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla y su esposo y tres personas más. Son malas noticias”, expresó el presidente en un video difundido en sus redes sociales.

El accidente, sostuvo, no deja de generar un ambiente “enrarecido”, por lo que se comprometió a decir la verdad y no ocultar nada en torno a las investigaciones.

“No ocultar absolutamente nada. Un elemento fundamental de la cuarta transformación es hablar con la verdad, no mentir, no robar, traicionar al pueblo, y vamos así hacia adelante”, aseveró.

López Obrador calificó el 2018 como “el año de la esperanza porque los mexicanos decidimos por una transformación, por un cambio verdadero”.

“Me siento contento, satisfecho, por el mandato que me dio el pueblo de México y como lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero de nuevo, no voy a fallarle al pueblo, vamos entre todos y desde abajo, de manera pacífica y sin violencia llevar a cabo la transformación que necesita nuestro querido México”, aseguró.

En su mensaje por el fin y principio de año, desde Palenque, Chiapas, el mandatario destacó que en el país hay estabilidad económica, pues no ha habido desequilibrios financieros y el peso se ha fortalecido frente al dólar.

Aseveró que en este mes ya iniciaron algunos cambios y que vienen más, ya que se arrancará de raíz la corrupción, que es un cáncer que ha destruido al país, además de que con los recursos naturales de la nación y con un buen gobierno, se logrará el renacimiento del país, y que habrá progreso con justicia.

“Pido eso, sabiduría y humildad, eso es lo que le pido al creador y muchas felicidades, muchas felicidades, feliz Año Nuevo y sobretodo que haya mucho amor, mucha salud, porque es muy importante la salud, el amor”, comentó.