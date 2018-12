Exdelegada de Iztapalapa dice que puede demostrar que sí se entregaron 290 mdp a damnificados

Luego de darse a conocer que no existen registros del uso que se dio a 290 millones de pesos destinados a damnificados del sismo de 2017 en la delegación Iztapalapa, la extitular de esta demarcación Dione Anguiano, en cuya administración se gastó ese dinero, reconoció que al concluir su gestión (el 30 de septiembre) no hizo la entrega formal de los expedientes relacionados con estos fondos a las nuevas autoridades.

Sin embargo, aseguró que toda la documentación permanece en las oficinas de la hoy alcaldía, y que puede demostrarse el correcto uso de los recursos.

Tal como informó Animal Político, en noviembre pasado las nuevas autoridades de Iztapalapa informaron que se desconoce quiénes fueron los beneficiarios del programa de apoyo para la reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos de 2017, y qué uso se dio a los 290 millones con los que debía prestárseles asistencia, ya que las anteriores autoridades, encabezadas por la perredista Dione Anguiano, omitieron entregar esta información.

Al respecto, Anguiano reconoció que “quien era responsable del área (de protección civil delegacional, José Francisco Arreguín Hoyos) sí omitió entregar en el acto de recepción las cajas donde obran los documentos”, aunque justificó esta omisión, al asegurar que “en algunas áreas de la delegación ya era el día 1 de octubre y aún no teníamos los nombres de los nuevos titulares, esto nos complicó la situación de ponernos de acuerdo y de poder entregar (la estafeta de la administración pública) como debiera de ser”.

Cabe destacar que la pasada administración de Iztapalapa no sólo omitió entregar esta información como parte del proceso de entrega-recepción a las nuevas autoridades locales.

La administración encabezada por Dione Anguiano también omitió entregar esta información, cuando fue gestionada por Animal Político a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Al respecto, la exdelegada atribuyó la omisión a que “hubo mucha carga de trabajo en esos días”.

No obstante, aseguró que en la primera reunión de observaciones al proceso entrega-recepción de la administración delegacional (que se realizó a finales de noviembre) se le presentó al exresponsable de Protección Civil una serie de cuestionamientos, entre los que está la falta de la información sobre el destino de los 290 millones de pesos para damnificados, “por lo que están dando el plazo del 20 de diciembre, para que pueda permitírsele a este exfuncionario ingresar a las instalaciones y mostrar a la nueva directora de Protección Civil la documentación y las pólizas que demuestran que sí hubo un pago a viviendas afectadas”.

La ex delegada de Iztapalapa, no obstante, no pudo informar cuántas viviendas obtuvieron este apoyo, ni su monto, pero reiteró que el censo de damnificados en Iztapalapa registró a más de 21 mil afectados, una fracción de los cuales recibió, afirmó, un apoyo económico para demolición y para reconstrucción.

Anguiano reiteró que las pruebas documentales del correcto uso de los 290 millones de pesos que su administración recibió para repartir entre damnificados permanecen en las oficinas de la hoy alcaldía de Iztapalapa, y será el 20 de diciembre cuando se dé la reunión entre las pasadas y las nuevas autoridades, para revisar dichos documentos.

“Quiero entender (que las nuevas autoridades, ahora del partido Morena) están en la mejor voluntad de dar las facilidades para que se les pueda informar qué es lo que existe en esas cajas (con documentos)”, señaló Anguiano, sin embargo, acusó que “hasta el momento no han permitido el acceso a esas cajas, argumentando que tienen mucho trabajo.”