El Chapo planeaba mover droga en buques de Pemex hacia Ecuador, dice testigo en juicio

Joaquín “El Chapo” Guzmán se reunió con ejecutivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a finales de 2007 para usar sus buques petroleros y enviar cocaína desde Ecuador, declaró el narcotraficante colombiano, Jorge Cifuentes, quien testifica en el juicio este miércoles en Nueva York.

Según Cifuentes, la idea fue propuesta por Vicente Zambada Niebla, hijo del “Mayo” Zambada, socio principal del “Chapo”, de acuerdo con información de Alan Feuer, periodista de NYT quien cubre el juicio del narcotraficante mexicano.

Cifuentes señaló que esa reunión acudieron el funcionario de Pemex, Alfonso Acosta, y Dámaso López “El Licenciado”.

In late 2007, Chapo met w/ executives from Pemex, the Mexico's national petroleum company, to use their oil tankers to ship cocaine from Ecuador.

