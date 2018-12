Diputados y ONG piden que no se apruebe dictamen sobre Guardia Nacional; Morena dice que es un tema urgente

Diputados de oposición exigieron a Morena que no se apruebe el dictamen sobre la Guardia Nacional sin que antes se escuchen otras opiniones y comparezca el titular de Sedena, Luis Cresencio Sandoval. Sin embargo legisladores de Morena argumentan que es un asunto que no puede esperar y las modificaciones que se acuerden al dictamen se haga ahora mismo.

Este jueves se lleva a cabo a reunión de la comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Legisladores de Morena buscan discutir y aprobar el dictamen de Guardia Nacional para llevarlo al pleno.

A escasa media hora de haber iniciado, la sesión fue suspendida durante algunos minutos luego de que Alfredo Lecona, del colectivo Seguridad Sin Guerra, ingresara al recinto para manifestarse en contra del dictamen e hiciera unas pintas sobre el tablero de la comisión.

“Estas no son las formas no pueden venir e imponer un proyecto que la diputada que supuestamente es la autora no la conozca y no la supo defender y hoy quieran aprobarla ignorando todas las voces de la sociedad civil”, argumentó Lecona sobre el proyecto del dictamen.

"Son las presiones del Ejército, es el mismo chantaje del Ejército (…) no está sustentanda en nada (la Guardia Nacional), más que en una imposición", dice @AlfredoLecona, del colectivo #SeguridadSinGuerra. 🎥 Video: @arturoangel20. pic.twitter.com/Qxjvd1XPJL — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) December 20, 2018

Esta entrevista sucedió después de que @AlfredoLecona interrumpió la sesión para manifestarse en contra de la iniciativa de reforma constitucional que crearía la #GuardiaNacional. 📸 Fotos: @arturoangel20. pic.twitter.com/DlbBpIyBhI — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) December 20, 2018

Si se aprueba dicho proyecto, la Guardia Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se convertiría en un cuerpo militar con facultades de investigación e intervención en seguridad pública, además de que su despliegue se realizaría sin necesidad de que el Poder Legislativo lo avale, como lo establece actualmente la Constitución.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, fue la primera en solicitar que se escuchen otras opiniones sobre la propuesta de dictamen y que antes de tomar una decisión el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, acuda a comparecer.

También solicitó que se atienda llamado de la ONU sobre no aprobar el dictamen. “No tiene caso aprobarlo ahora de forma urgente porque es una reforma constitucional que requiere pasar por el Senado y el Congreso de cada estado (…) Es mentira que pueda sacarse este mes y además no hay condiciones para aprobarlos ahora”, argumentó Tagle.

El diputado panista Raúl Gracia respaldó la petición de Tagle sobre la comparecencia del titular de la Sedena y agregó que también, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores también debe hacerlo pues “una reforma de este tipo tiene implicaciones internacionales y México entraría a un esquema de seguridad que no es el ordinario en el plano internacional”.

Además de los integrantes de la comisión, se encuentran presentes otros legisladores como Tatiana Clouthier, quien anteriormente ha manifestado su postura en contra de la creación de la Guardia Nacional.

Ante las posturas en contra los diputados de Morena señalan que la aprobación del dictamen es un asunto que no puede esperar y que en todo caso se discutan modificaciones se hagan ahora mismo.

El morenista Gustavo Contreras comentó que ya se han escuchado muchas voces y que los ciudadanos, al menos de su distrito, saben que la inseguridad está muy alta y se tiene que actuar con la creación de una Guardia Nacional.

Otros diputados del PAN, como José Elías Lixa, insisten que hay que esperar. Elías Lixa plantea que se requieren foros regionales para abordar el asunto y conocer opinión de gobiernos locales. “El análisis está incompleto”, dice.

La Comisión es presidida por la diputada de Morena, Miroslava Carrillo.

Tras el argumento de Morena Martha Tagle retomó la palabra para recordar que vinieron 16 especialistas a las mesas de trabajo “y todos se manifestaron en contra del dictamen, pero no se les escuchó pues éste no lo refleja”.

Uno de los diputados que apoyan la propuesta de Morena es Arturo Escobar del partido Verde, quien se dijo en desacuerdo de los argumentos de Tagle pues México “atraviesa una crisis de seguridad que hay que atender ya”.

Escobar comentó que si el dictamen es aprobado ahora por el Senado “se podría convocar a un periodo extraordinario para aprobar la Guardia Nacional”.

Tagle intervino una vez más para destacar la presencia de Arturo Escobar quien “no había asistido hasta ahora cuando su partido ha respaldado por 12 años la estrategia de seguridad que nos tiene así ahora”.

Por su parte, la diputada de Morena y presidenta de la Comisión, Miroslava Carrillo aseguró que sí se ha escuchado la opinión de los expertos y adelanta que el dictamen actual se va a modificar.

La diputada @MiroslavaEdomex, de Morena, menciona que sí se ha escuchado la opinión de los expertos y adelanta que el dictamen se va a modificar. — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) December 20, 2018

Minutos después, los diputados votaron y desecharon la propuesta de Martha Tagle para que los titulares de Sedena y la Marina comparecieran. También se desechó la propuesta de realizar una mesa técnica de análisis.

Así se inició la discusión en general del dictamen, con 6 legisladores a favor y 6 en contra.

Llegó el turno del diputado Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, quien comentó que la reforma no militarizará al país pues contará con leyes secundarias que lo impedirán. también solicitó a la oposición “que tengan confianza (…) “no queremos guerra, queremos guerra. Escuchen nuestras propuestas”, dijo.

En tanto que el diputado perredista, Javier Salinas se dirigió a los legisladores de Morena para comentar que si aprueba la Guardia Nacional, ellos y su partido pasarán a la historia pero por militarizar al país.

Salinas cuestionó que el dictamen haya eliminado el párrafo de la iniciativa inicial de la Guardia donde se reconocía la jurisdicción de la corte penal internacional. “Los militares no están capacitados para ser policías. Ha quedado claro en casos como Tlatlaya”, finalizó.

Luego de las posturas en contra, el morenista David Orihuela comentó que los diputados de oposición “no conocen la realidad del país más que la que ven en sus tablets, pero el país ya no puede eseperar (…) Hemos discutido con base en sus suposiciones y que les aterran más que la realidad que viven miles de mexicanos”.

Martha Tagle contestó a Orihuela que “justo esa idea de “ustedes y nosotros” no ayuda” y recordó que “hace unos meses todos estaban del mismo lado de la mesa combatiendo la Ley de Seguridad Interior, ustedes y nosotros pero ya no se acuerdan”.

La diputada de Movimiento Ciudadano añadió que las modificaciones al dictamen que comenta Miroslava deberían de analizarse en la mesa técnica y no solo como reservas.

María Alemán del PRI acusa que los comentarios del secretario de Seguridad Durazo sobre retirar al Ejército si no se aprueba la Guardia Nacional son “amenazas”. concuerda con otros diputados sobre que no existen las condiciones suficientes para aprobar el dictamen como se encuentra ahora.

La diputada @MariaAlemanM, del PRI, acusa que fueron "amenazas" los comentarios del secretario de Seguridad, @AlfonsoDurazo, de retirar al Ejército sino se aprueba la #GuardiaNacional. — AnimalPolitico.com (@Pajaropolitico) December 20, 2018

El panista Raúl Gracia tomó la palabra para recalcar que le parece “inaudito que se les pida votar un dictamen sin conocer los cambios que están prometiendo”, Gracia solicitó un receso, para que que la mesa directiva se reúna con todas las fracciones y se trabaje un nuevo dictamen”.

El diputado plantea que el nuevo dictamen se haga con base en los cambios que se pretenden hacer. “No caigamos en la tentación del poder y de que el fin justifica los medios” dice.

Ernesto Palacios, diputado de Morena, asegura que hay aseveraciones hechas sobre la Guardia Nacional que no son ciertas. Señala que coincide con la diputada Tagle con relación a que la Guardia sea civil y tenga contrapesos y supervisión del legislativo por lo que, dice, las modificaciones que se planean incluyen contrapesos que tendrá el Congreso.

El proyecto de dictamen de reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, fue elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a partir de la iniciativa presentada por Morena y podría ser aprobado este jueves si así lo decide la Comisión. Este dictamen también añade una facultad al presidente para que haga uso de cuerpos de seguridad privada como auxiliares en labores de Seguridad Pública.

Con información de Arturo Angel.