Cuidado con el Perro retira playeras con frases machistas, tras condena del Conavim

“Make her think she is safe” (halza sentir que está a salvo), “don’t ask, be a total asshole” (no preguntes, sé un total imbécil), “get outside and fuck” (ve afuera y ten sexo), son algunas de las frases escritas en una playera de la marca Cuidado con el Perro que generaron críticas de mujeres y activistas, por considerar que son machistas e incitan a que se practique violencia contra las mujeres.

Activistas como Elizabeth Ávila, feminista miembro del Movimiento Pro DH y no discriminación en Sinaloa, denunció que el producto invita “a violar mujeres”, y que hace apología de este delito.

En la tienda #cuidadoconelperro *SI DEBES TENER CUIDADO* sus productos invitan a *violar mujeres* #apologíadeldelito pic.twitter.com/bVBWyWTorX — Elizabeth Avila (@carrancio03) December 5, 2018

Mirelle Martínez, simpatizante del partido Movimiento Ciudadano en Morelos, explicó en su cuenta de Twitter que el problema con los mensajes en la playera revelan “la persistente normalización de violencia contra las mujeres, la nula capacidad institucional de actuar ante estas situaciones y el eco tan poco sonoro que genera denunciar estos casos”.

El problema es lo que revelan este tipo de hechos: la persistente normalización de la violencia contra las mujeres, la nula capacidad institucional de actuar ante estas situaciones y el eco tan poco sonoro que genera denunciar estos casos…

(hilo) ⬇️ pic.twitter.com/HTtzfuaOYf — Mirelle Martinez (@Mirelle_Mtz) December 6, 2018

Tras las denuncias, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) exhortó a la empresa Cuidado Con el Perro para retirar las prendas del mercado, e invitó a otros ciudadanos a enviar sus quejas a través de un formato digital, que puedes consultar aquí.

En atención a la denuncia recibida en la Conavim, hacemos un exhorto a la empresa #CuidadoConElPerro para retirar las playeras con mensajes que incitan a cometer actos violentos. Alza la voz y envía tu queja aquí: https://t.co/MGliDhApqC pic.twitter.com/RrAYJMMa4r — CONAVIM_MX (@CONAVIM_MX) December 5, 2018

Por su parte, Cuidado Con el Perro se disculpó a través de un comunicado, y manifestó “entender y compartir la molestia de nuestros clientes”.

“En Cuidado Con el Perro estamos conscientes de la responsabilidad social que tenemos como marca, con nuestros consumidores, y el público en general. Lamentamos mucho lo sucedido en esta ocasión, ya que el mensaje que se transmitió en el diseño es ofensivo y no concuerda, de ninguna manera, con los valores de nuestra empresa”, señaló.

La empresa informó que la playera se está retirando de todas sus tiendas, y reiteraron su compromiso de promover “valores de inclusión y respeto, y estamos en completo desacuerdo con cualquier tipo de violencia”.