La imagen de diputados que protestan con carteles contra la disminución de su salario está editada

Los diputados no mostraron carteles con el texto “nos obligan a robar”, “López no me quites mi dinero” o “no me va alcanzar” para manifestarse en contra del recorte salarial a diputados, senadores, gobernadores y magistrados.

La imagen compartida por un usuario de Facebook, en la cual expresa su descontento por el supuesto reclamo de los diputados, ha sido compartida 161 mil veces desde el 9 de diciembre.

La imagen original fue tomada por el fotoperiodista de Proceso Miguel Dimayuga el primero de septiembre de 2017, cuando diputados panistas encabezaron una protesta contra la elección mediante pase automático de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República. Los carteles mostraban el hashtag #NoAlFiscalCarnal.

La foto editada, compartida en la publicación del usuario, fue obtenida de una nota compartida por Reporte Méndigo -un medio autodenominado satírico- en julio de 2018. La nota, escrita en un tono humorístico, adjudica afirmaciones a Alfredo del Mazo y Enrique Ochoa como: “Si nos ponemos a robar va a ser sólo culpa de López” o “Nos dejarán en la hambruna, pobres, tendremos que mudarnos a las colonias populares de la Ciudad de México”.

Días después de la publicación de Reporte Méndigo, el medio publicó que otros portales no fueron capaces de distinguir la sátira y compartieron el contenido como si fuera real.