Diputados aprueban en lo general Ley de Ingresos; da continuidad al gasolinazo, acusa oposición

Con 295 votos a favor y 179 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo genera la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el dictamen, se estima obtener cinco billones 814 mil 291.7 millones de pesos, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2 %, un tipo de cambio de 20 pesos por dólar y una plataforma de producción de crudo de un millón 847 mil barriles diarios con un precio de 55 dólares por cada uno.

#ÚltimaHOra 295 votos a favor, 179 en contra y 0 abstenciones. Aprueban, en lo general, el dictamen con proyecto de #LeyDeIngresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) 18 de diciembre de 2018

Aunque la iniciativa no contempla nuevas contribuciones, ni aumentos en las vigentes. Diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra y advirtieron que la iniciativa no garantiza finanzas sanas, que implica un mayor gasto en términos reales y que no elimina el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas.

La bancada de Movimiento Ciudadano se manifestó en contra al considerar que no cumple con la promesa de campaña de no subir la gasolinas; Carlos Torres, diputado del PRD, afirmó que que tampoco toca “privilegios fiscales”.

¿Qué propone el Paquete Económico 2019? Descarta impuestos, recorta a Legislativo y Judicial e incluye Tren Maya y Santa Lucía

El Gobierno Federal ha prometido que no gastaría más que los gobiernos anteriores, sino que gastaría de manera eficiente los recursos; sin embargo, esta #LeyDeIngresos2019 anuncia un mayor gasto gubernamental en términos reales: @higiniodeltoro. pic.twitter.com/83OftMfUY0 — Diputados Ciudadanos (@DipCiudadanoMX) 18 de diciembre de 2018



En tanto, los legisladores del PAN argumentaron que la ley establece un aumento en la recaudación con carga al contribuyente.

#LeyDeIngresos2019 da continuidad al #gasolinazo, el IEPS aumenta, el @GobiernoMX recaudará más de 10 000 MMDP adicionales por impuesto a gasolina. El próximo año pagaremos más cara la gasolina. Exigimos #QueBajeLaGasolina pic.twitter.com/ilsflaSSA5 — Diputados PAN (@diputadospan) 18 de diciembre de 2018



El documento señala que del total de ingresos, tres billones 287, 605.4 millones de pesos corresponden a impuestos; 343,133.4 millones, a cuotas y aportaciones de Seguridad Social; 38.3 millones a contribuciones de mejoras; 46,273.6 mdp a derechos; 6,778.1 mdp a productos y 67,228.8 millones por aprovechamientos.

Además, se contempla un billón 200,697.5 millones de pesos de ingresos por ventas de bienes, así como prestación de servicios; 520,665.2 mdp a transferencias y asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones; 539,871.4 millones de pesos serán por ingresos derivados de financiamiento. Se estima una recaudación federal por tres billones 264,822.4 mdp.

El dictamen también autoriza un endeudamiento interno para el Ejecutivo federal, hasta por 490 mil millones de pesos, y su endeudamiento neto externo, por 5,400 millones de dólares, que incluye la contratación de financiamientos con organismos internacionales.

De acuerdo con lo aprobado, propone también que Pemex pueda contratar hasta 4,350 millones de pesos de deuda interna, y hasta 5,422.5 millones de dólares de endeudamiento externo. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esos montos son de hasta 9,750 millones de pesos y de 497.5 millones de dólares, respectivamente.

Para Ciudad de México, autoriza la contratación y ejercicio de deuda hasta por 5,500 millones de pesos para financiar obras contempladas en su presupuesto de egresos local para 2019.