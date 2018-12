Peña Nieto terminó su administración pero… ¿Qué pasó con La Casa Blanca? (capítulo de regalo)

Tras seis años de gobierno, la administración de Enrique Peña Nieto dejó pendientes sin resolver, entre ellos investigar el conflicto de interés por la adquisición de La Casa Blanca que adquirió con su esposa, Angélica Rivera, como supuesta compensación a su trayectoria actoral en Televisa.

Sin embargo, con detalles y piezas “sin embonar” en las declaraciones, tanto del expresidente Peña como de la actriz, surgieron varias dudas que los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán e Irving Huerta investigaron y presentaron en la segunda parte del reportaje de La Casa Blanca.

Ante la inquietud de saber qué sucedió con la mansión del expresidente de México, los periodistas retomaron la investigación para concluir que el principal hallazgo es que no pasó absolutamente nada, es decir, ahí está la casa, nunca se vendió.

En los registros públicos sigue apareciendo a nombre del constructor original, Juan Armando Hinojosa Cantú y, un aviso de compra que no se concretó, dijo en entrevista para Animal Político el periodista Daniel Lizárraga.

Los detalles sobre las condiciones de la casa, que nunca se vendió, son los ejes que se retoman en esta reedición del libro. “Es una parte importante porque nosotros pensamos que la iban a devolver y que, supuestamente, cualquiera pudo pensar que alguien vivía ahí y nadie vive ahí. Fue un absoluto engaño”.

México, el país donde nunca pasa nada

La secuela de la investigación de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto llevó, aproximadamente, un año donde las piezas estaban sueltas y solo hacía falta reorganizar todo. En el libro “podrán ver un pasaje, que no habíamos dicho de los dueños de MVS o el personal que trabaja ahí cuando -después de que ya estábamos todos fuera- Rafael Cabrera va por su finiquito y tratan de seducirlo para que se quede a trabajar con ellos”, declaró Lizárraga.

Otra de las razones por las que resulta importante el seguimiento de esta investigación se debe a las declaraciones que el expresidente Peña hizo en una de sus entrevistas por motivo del último informe de gobierno. “La entrevista a la que le puse más atención, aunque escuché todas, fue con Denisse Maerker, hay una parte donde palabras más, palabras menos, el presidente admite que la casa la compró junto con su esposa y dice: esta casa la compramos los dos”.

Esa declaración, resulta -de acuerdo con el periodista- una acusación en parte porque todo el tiempo, en la respuesta que dio él ante la Función Pública, el presidente dijo no haber intervenido en la casa como propiedad de su esposa. “En el libro van a encontrar una parte donde le hacen un cuestionario por escrito -al presidente- y él responde que todo lo hizo su esposa”.

Y ahora, “en una entrevista en televisión dijo: la compramos los dos. Era un asunto que estábamos comprando como matrimonio. Me parece que eso demuestra que mintió pero, lo más grave es que no solo mintió públicamente sino que mintió en una investigación”.

La respuesta de decir: “es solo de mi esposa”, se encuentra en el expediente oficial de una investigación de la Función Pública y, el expresidente, “mintió ante la justicia”.

En cualquier otro país se habrían tenido consecuencias, explica Lizárraga, pero en México esto no sucede tan fácilmente porque sabemos que no pasa nada, “por eso es importante -esta parte del libro-, de recuperar cómo mintió ante la autoridad y cómo, hasta ahora, no pasó absolutamente nada con la casa”.

En México, juzgar al presidente de la república es muy complicado, tanto como el que está en funciones como para el que ya no lo está, justo por “la burbuja de protección que tienen y que es muy difícil de romper”.

El periodista, también señaló que, a menos que un presidente cometa delitos graves o por el orden común -que tiene que ser prácticamente un asesinato o lo que se entienda por traición a la patria-, sería complicado fincarle cargos.

La conexión de los Panamá Papers

Otra de las anomalías que trae consigo la actualización de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto es el tema de Panamá Papers, donde apareció el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista y empresario de Grupo Higa quien compró la Casa Blanca al presidente Peña y, a su esposa, Angélica Rivera, tal y como se presenta en la primera edición de este reportaje.

“Lo interesante resulta justo cuando se abre la investigación de la Secretaría de la Función Pública, en ese momento, Hinojosa Cantú se pone nervioso o decide sacar de donde tenía escondido su dinero -o lo que dice que es su dinero- y pide ayuda de Mossack Fonseca en Panamá, para a través de Mosaack Fonseca mover el dinero”

Para tener acceso a esta información, el equipo de investigación, tuvo acceso a los documentos de Mossack Fonseca a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación donde lograron reconstruir cronológicamente, la forma en que Hinojosa Cantú fue moviendo el dinero hasta Nueva Zelanda con 100 millones de dólares.

“Mueve el dinero, al mismo tiempo que estaba siendo investigado él y el presidente para asegurarse, digamos, de que no hubiera rastros con su nombre, es una de las cosas que le piden a Mosaack Fonseca, que no dejaran rastros con su nombre y, entonces, lo depositan, digamos, a través de una serie de empresas fachada que lo pueden ver en el libro a nombre de su esposa y, a nombre de su suegra, en Nueva Zelanda”.

Las (contadas) consecuencias de La Casa Blanca

A pesar de que no hubo consecuencias claras con la casa, más que su despido de MVS, Daniel Lizárraga mencionó que “el hecho de que el presidente terminó pidiendo perdón fue muy significativo, el hecho de que, el SAT finalmente tuvo que multar y obligar a Hinojosa Cantú a que regresara a México a raíz de Panama Papers, donde obligaron a pagar”, luego de que se publicaran sus números en la investigación.

“Creo que eso nos ha dado un poco la razón, o nos ha dado mucho la razón y por otro lado, con la empresa (MVS) la verdad es que cada vez ha quedado más evidenciado que lo único que necesitaban era buscar más pretextos para corrernos”.

Hoy día, con la investigación de La Casa Blanca de Peña Nieto “al menos desde mi experiencia, noté que surgieron nuevas generaciones de periodistas con mucha hambre de hacer periodismo de investigación, muy jóvenes, y más mujeres, y eso lo he sentido en el país”.

“Te puedo decir que en estos cinco años he visto un resurgimiento de periodistas nuevos de investigación y que eso es muy bueno, no para el periodismo, sino para la gente porque creo que lo que tenemos que hacer es tratar de informar de la mejor manera posible y una manera de hacerlo es través del periodismo de investigación”, añadió Lizárraga.