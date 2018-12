Maestros denuncian falta de asesoría e irregularidaes para acceder a la evaluación docente

La evaluación docente a la que obliga la Reforma Educativa a las y los maestros en México presenta omisiones graves de las autoridades encargadas de realizarla y abusos de personas que lucran con las necesidades de los evaluados, así lo aseguran los mismos profesores que han cumplido con el proceso para esta.

El Consejo de Maestros ABC de la organización ciudadana Mexicanos Primero realizó una encuesta a cientos de docentes en todo el país para conocer su opinión sobre el proceso de la evaluación de permanencia, el acompañamiento y asesoría que recibieron para ésta, y los concursos de promoción lanzados para hacerla.

Leer: Cuáles son las funciones del Instituto de Evaluación Educativa y las repercusiones que tendría su desaparición

Los resultados evidencian el descontento de los profesores por las formas en que las instancias encargadas aplican la evaluación.

De los más de 700 docentes entrevistados; el 63% son maestros de grupo; el 15% directivos, y el resto Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP´s) y supervisores.

Con relación a las prácticas lucrativas y violaciones de ética durante los procesos de evaluación, promoción y permanencia, se encontró que son los servidores públicos de las Secretarías de Educación (SE) y los evaluadores certificados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) quienes las llevan a cabo.

El 18% de los encuestados dijo que accedió al proceso mediante un pago a servidores públicos de la Secretaría; el 12% lo hizo pero con evaluadores certificados del INEE, y el 11% pagó a Consultorías Educativas y ATP´s.

Leer: Reforma educativa de AMLO elimina la evaluación docente, pero no define cómo asignarán las plazas

Además hubo denuncias anónimas sobre evaluadores certificados del INEE que lucran con su cargo.

Del total de los encuestados tan solo el 42% dijo haber recibido asesoría o acompañamiento por la Secretaría o Instituto de Educación de su entidad. De éstos el 64% indicó que que la recibieron de forma presencial, el 27% en línea y los demás de manera semipresencial.

Sin embargo, el 94% de estos maestros calificaron la asesoría recibida como deficiente, mientras que el 73% afirma que fue extemporánea, y uno de cada tres respondió que no recibió oportunidad alguna de asesoría.

Par lograr un mejoramiento en el tema de los acompañamientos y/o asesorías, los docentes opinaron que la oferta de formación para ellos debería considerar las siguientes expectativas:

Asesoría académica relativa a los procesos de evaluación: 38% Acompañamiento en la realización de las etapas de evaluación: 16% Asesoría técnica en cuanto al manejo de la plataforma: 9% Muestreos o ejemplos del Proyecto de Enseñanza o Gestión con la experiencia de compañeros que pasaron por el mismo proceso: 8%

En cuanto al trabajo desempeñado por los facilitadores de la Secretaría o Instituto de Educación durante el proceso o la asesoría, la mayoría de los docentes lo reprueban.

322 de los encuestados lo consideran deficiente; 173 regular; 83 bueno, y solo 45 lo califican como excelente.

Debido a esta situación más de la mitad de las y los maestros se vieron en la necesidad de pagar por asesoría, para lo cual invirtieron entre 2 mil y 5 mil pesos.

Los profesores consultados también dieron sus argumentos sobre el por qué prefirieron pagar por asesorías externas.

212 de los encuestados comentaron que lo hicieron porque la asesoría recibida por las instancias educativas no cubrió sus expectativas; 93 dijeron que lo hicieron al no haber opciones por parte de la Secretaría o instituto de educación de sus estados, y 83 comentaron que las ofertas de asesorías no se ofrecen en los tiempos oportunos.

“Necesario un cambio en la evaluación docente”

Desde que la Reforma Educativa entró en vigor en 2014 miles de docentes en todo el país han manifestado la necesidad de realizar un cambio en el proceso de la evaluación docente.

El Consejo de Maestros ABC argumenta que la formación y la capacitación docente, en cuanto a la calidad y eficacia, fue sumamente limitada en el sexenio que recién terminó.

Por ello es que la mayoría de los docentes encuestados consideran la formación “como no pertinente para los propósitos que los procesos de evaluación exigen, ya que además de no cubrir los contenidos conceptuales y técnicos, se dieron de forma extemporánea”.

Esto, argumentan, se traduce en una carencia de herramientas que los obliga a buscar opciones externas de asesorías que merman su economía.

Aunado a esto, el Consejo de Maestros ABC dice que las prácticas aplicadas en los diferentes estados del país distan de la normatividad como la falta de oferta de capacitación.

Por ello, “conminamos a las autoridades a privilegiar la formación y capacitación de todos los maestros. Exigimos que la nueva legislación en materia educativa se concrete a través de acciones y políticas públicas que aseguren la profesionalización docente, en términos de formación continua (asesoría y acompañamiento), actualización y oportunidades de desarrollo profesional”, plantean.

Señalan que la desinformación, la carencia de tutorías y las limitadas opciones de asesoría, son graves errores. “De no ser corregidos por el actual gobierno, no se alcanzarán los objetivos establecidos en la propuesta de campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador”, finalizan.

Y es que la asesoría y capacitación de los docentes que se someten al proceso de evaluación es un derecho plasmado en la Constitución y en la Ley General del Servicio Profesional Docente y en la Estrategia del Programa Sectorial Educativo 2013-2018.

El pasado 12 de diciembre Andrés Manuel López Obrador, en compañía del secretario de Educación, Esteban Moctezuma, presentó una propuesta para derogar la Reforma Educativa y eliminar la evaluación para el ingreso y permanencia en el servicio docente, aunque no planteó cómo será el nuevo mecanismo para asignación de plazas docentes.

Además de cancelar la Reforma Educativa, su propuesta tiene como puntos principales desaparecer al INEE.

De aprobarse esta iniciativa los maestros ya no serían evaluados para su permanencia o ingreso a las instituciones educativas.

Ante la inminente desaparición del INEE, el presidente propone que la Secretaría de Educación Pública (SEP) sea juez y parte en la evaluación del sistema y sus propias políticas. Para ello plantea la creación del Centro para la Revalorización del Magisterio, que también evaluará al sistema educativo pero cuyos integrantes serán asignados por la SEP.