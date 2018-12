Poder Judicial descalifica dichos de AMLO; Morena impugnará ante la Corte suspensión a ley de salarios

Un grupo de jueces y magistrados negó que en el Poder Judicial se perciban salarios de más de 600 mil pesos mensuales, y acusaron que se busca debilitar el sistema de frenos y contrapesos de la democracia y vulnerar el Estado de Derecho.

“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso de erario público señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de 600 mil pesos mensuales que no corresponden ni cercanamente a la realidad. Solo para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios, nada más falso”.

Señalaron que la irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino solo una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura, reconocida no solo en la propia Constitución, sino también por las Convenciones y Tratados Internacionales que el Estado Mexicano no solo ha firmado sino ratificado y se ha comprometido a cumplirlos a cabalidad.

En conferencia de prensa, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito señaló que la existencia de contrapesos firmes es indispensable para evitar las concentraciones del poder que ponen en riesgo la supervivencia de la democracia.

“En un auténtico régimen de división de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie”, destacaron.

Lee: AMLO critica a la Corte por frenar la ley de reducción de salarios; es una ofensa para el pueblo, dice

Detallaron que han impulsado una amplia defensa que incluye la presentación de demandas de amparo en contra de lo que consideran “un conjunto de acciones sistemáticas e intentos legislativos que buscan la injerencia en la vida interna del Poder Judicial de la Federación”.

“Estos intentos por condicionar a los juzgadores federales han sido presentados a la opinión pública como ‘ejercicios modernizadores’ que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”.

En su cuenta de Twitter, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también expuso que es falso que alguien gane más de 600 mil pesos mensuales.

Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales. Consulta aquí la información real que cada año, de manera transparente, se publica en el DOF. https://t.co/78c7DRjjWL — Suprema Corte (@SCJN) December 10, 2018

La Ley Federal de Remuneraciones regula el artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República. Sin embargo, el artículo 94 constitucional establece que los salarios de jueces, magistrados y ministros no pueden ser reducidos mientras duren en el encargo.

Una resolución de la Corte suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones, sin embargo, el senador Ricardo Monreal, dijo que Morena impugnará ante la misma Suprema Corte, pues a decir del coordinador de la bancada morenista se violó la ley al contravenir el artículo 64 de esa misma norma.

La resolución que suspendió la #LeyDeRemuneraciones contravino el art. 64 de la Ley en la materia, que señala no haber lugar a la misma. Es una falta grave que afecta el orden público y el interés social, por ello la impugnaremos ante la @SCJN . Demostraremos que se violó la ley. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 10, 2018

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, dijo que continuará con las acciones e incluso impugnaciones a la decisión del Poder Judicial de congelar la legislación que establece que nadie gane más que el presidente.

“Si no ganan los 600 mil pesos que se dice, si gana mucho menos, cuál es su preocupación”, dijo Batres en conferencia de prensa.

Rechazó que exista una confrontación entre poderes o vulneración de la autonomía del Poder Judicial.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el salario más alto en el Poder Judicial es de 269 mil 215 pesos mensuales.

Lee: Corte ordena no aplicar Ley de Remuneraciones a salarios de 2019; habrá austeridad en el presupuesto, dice Morena

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios porque son exagerados y ofensivos, y en el caso del Poder Judicial, son los mejor pagados del mundo, al recibir hasta 600 mil pesos mensuales.

“Integrantes del Poder Judicial se inconforman y acuden a recursos legales, a amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen porque queremos que haya un Estado de Derecho”, afirmó el López Obrador.