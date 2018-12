No debí decir mezquinos, sino que son tiempos de canallas, responde AMLO ante críticas

Ante quienes lo criticaron por llamar mezquinos y neofascistas a sus adversarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quizá no debió utilizar esa expresión y debió decir que “son tiempos de canallas”.

“Yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije a los que promueven el odio, a lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria de espíritu, según el diccionario, a lo mejor debí decir que son tiempos desgraciadamente de canallas, pero bueno, ese es un asunto de otro tipo”, dijo.

Tras el llamado de partidos opositores para promover la reconciliación y no incitar a la confrontación, el presidente pidió a los conservadores no hacer guerra sucia, mostrar decencia y no aparentar.

“Decirle a los conservadores, no a todos, porque no son todos, que vayan actuando de manera distinta también, que no hagan guerra sucia, que jueguen limpio, qué es eso de estar utilizando robots para impulsar campañas”, cuestionó.

Ayer, el mandatario afirmó que no acudió a la ceremonia luctuosa que se realizó a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y al senador Rafael Moreno Valle, porque decidió actuar con prudencia y no caer en ninguna provocación debido al “ambiente que crearon conservadores”.

LEE: Las claves del accidente en el que murieron Martha Erika y Rafael Moreno Valle

Refirió que en redes sociales “un grupo muy mezquino” empezó a hablar de la responsabilidad del gobierno en el caso.

Asimismo atribuyó las especulaciones, sobre todo en redes sociales, a grupos neofacistas que actúan de manera anónima.