González Alcántara, nuevo ministro de la Suprema Corte; obtuvo mayoría de votos en el Senado

La mayoría en el Senado eligió este jueves a Juan Luis González Alcántara Carrancá como nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el periodo 2018-2033. Logró la votación requerida, de al menos dos terceras partes de los senadores presentes.

En una segunda ronda, González Alcántara Carrancá contó con 114 votos; por Loretta Ortiz Ahlf votaron cinco legisladores, ninguno por Celia Maya García, y se registró un voto nulo.

En la primera ronda, con 124 legisladores presentes, Juan Luis González Alcántara Carrancá contó con 76 votos; nadie votó por Celia Maya García y se registraron cinco a favor de Loretta Ortiz Ahlf. Además 43 senadores votaron en contra de toda la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ninguno de los candidatos, en la primera instancia, contó con el apoyo de las dos terceras partes del Senado, por lo que se procedió a una segunda ronda de votación por cédula, a fin de elegir al sustituto de José Ramón Cossío Díaz.

Al presentar su terna de candidatos a la Suprema Corte, la oposición y activistas criticaron la cercanía de los aspirantes con el presidente López Obrador y el partido Morena.

En el caso de González Alcántara Carrancá, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno (2000-2005).

En su exposición ante el pleno del Senado, este jueves, el egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM dijo que comparte “la profunda convicción de que México no debe de vivir más en un Estado de guerra”, y que no debe darse ni un paso atrás en la progresividad de los derechos humanos.

“México no puede renunciar a la libertad, sin renunciar a la condición humana. Este peligro es siempre actual, pues las sociedades modernas abdican de la libertad cuando se les ofrece mayor seguridad o prosperidad económica”, señaló.

“Vivimos tiempos difíciles para la justicia. El uno por ciento de la élite global, domina al 99 por ciento de la población mundial empobrecida.

Nuestro tiempo es de las más insólitas injusticias sociales y el más injusto de los sufrimientos humanos. El escándalo es que ya no parece generar indignación moral ni voluntad para combatirlos de manera efectiva y crear una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, en donde la libertad de expresión no tenga límites. Ante esta evidencia, no hay tiempo qué perder. Son momentos de cambio”, agregó.

Antes, al comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado, González Alcántara Carrancá se manifestó en contra de la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La calificó de “violatoria a los derechos humanos” y de una falsa salida a los problemas que ha tenido la implementación del nuevo sistema penal.

Respecto al tema de la Guardia Nacional, expresó: “Soy contrario a que la función policiaca la desarrollen fuerzas armadas, pero la situación actual ante carencia de policías lo requiere”. Alcántara Carrancá mencionó que admira la disciplina militar, aunque la autoridad civil debía mantener el mando, en tareas de seguridad pública.

En el tema de la Ley de Remuneraciones, Alcántara Carrancá criticó la suspensión provisional que uno de los ministros de la Corte, Albero Pérez Dayán, concedió para que no se aplique.

“Está mal otorgada la suspensión en ese caso concreto. (…) Creo que debe analizarse. Hay que consultar con la Corte Interamericana, por ejemplo, si están bien las reformas sobre salarios o no. Preguntar también a Instituto de Investigaciones Jurídicas”, expresó.