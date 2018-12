Por un voto, reforma provida en Aguascalientes no logra aprobación en el Congreso

La iniciativa para modificar la Constitución de Aguascalientes con el objetivo de proteger la vida desde el momento de la fecundación no alcanzó los votos necesarios en el Congreso para su aprobación.

Dos semanas después de que se presentó la iniciativa conocida como “Ley de protección de la vida desde su concepción”, 17 diputados votaron a favor, 5 en contra y 5 se abstuvieron. Para su validación eran necesaria la mayoría absoluta, es decir 18 votos.

Lee: Congreso de Aguascalientes alteró conceptos de la UNESCO para justificar ley provida

“La iniciativa no fue aprobada. Consistía en modificar los artículos 2 y 4 de la Constitución para darle personalidad jurídica al producto de la concepción. No pasó aunque los diputados decidieron votar en secreto”, comentó Dahlia de la Cerda, de la organización Morras Help Morras y quien estuvo presente en el lugar.

Aunque esta reforma no buscaba modificar el Código Penal –donde el aborto está penalizado–, explica Mariana Ávila Montejano, Coordinadora del Observatorio Violencia Social y de Género de Aguascalientes, si se hubiera aprobado, Aguascalientes se hubiera sumado a los otros 19 estados de la República que protegen la vida desde la concepción.

“Es una estrategia a nivel nacional para blindar algo que se ha estado moviendo, que es la despenalización del aborto”, señaló.

Tras la decisión que tomó el Congreso, el Frente Nacional por la Familia reconoció a los 17 legisladores que votaron a favor y a 110 organizaciones civiles porque “impulsaron la reforma constitucional que busca proteger la vida humana desde su concepción hasta su muerte”.

Luchemos por una cultura de vida y no de muerte. Gracias Aguascalientes por la tremenda lucha a favor de los que no tienen voz, sigamos uniendo esfuerzos para defender la Vida, la Familia y las Libertades fundamentales.#SalvemosLasDosVidasAgs pic.twitter.com/5tkuMFwcNU — Frente Nacional (@FNxFamilia) 27 de diciembre de 2018

Esta iniciativa fue presentada por los legisladores del PAN Paloma Amézquita y Gustavo Báez, y había sido aprobada en las comisiones unidas de la Familia y Derechos de la Niñez y la de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Te puede interesar: Aguascalientes aprueba reforma que considera como primera infancia desde la gestación hasta los 8 años

Desde el inicio de la la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso de Aguascalientes, defensoras de derechos humanos, grupos feministas y activistas LGBT+, así como grupos antiaborto se manifestaron dentro y fuera del recinto.

“Nos manifestamos grupos a favor de los derechos de las mujeres como grupos que se autodenominan provida. Eran mayoría, porque iban por parte de la Iglesia, eran grupos religiosos, llevaban incluso sus camiones y estaban muy agresivos, tratando de provocarnos”, dijo Dahlia de la Cerda.

Diversos colectivos habían denunciado en redes sociales que Amézquita llegó a la sesión con un pañuelo color azul celeste amarrado en la muñeca, prenda que utilizan los grupos antiaborto.