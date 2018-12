Reuniones, felicitaciones y promesas: gobiernos de Trump y AMLO tienen sus primeras reuniones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por el inicio de su mandato como presidente de México.

“Trabajaremos bien junto con México, en los años por venir”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter este lunes, dos días después de la llegada del tabasqueño al poder.

Congratulations to newly inaugurated Mexican President @lopezobrador_. He had a tremendous political victory with the great support of the Mexican People. We will work well together for many years to come!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018