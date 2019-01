Con 27 mil vacantes, arranca este jueves en Tlalnepantla el programa Jóvenes Construyendo el Futuro

La secretaria del Trabajo, Luisa Maria Alcalde, anunció anoche en un Facebook Live que el próximo jueves 10 de diciembre en Tlalnepantla se hará un primer arranque del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. “Habrá un primer arranque en este municipio. A partir de ahí se empezarán a abrir las vacantes y todos los jóvenes de Tlalnepantla podrán ir seleccionado las ofertas que les interesen. Así vamos a ir avanzando por municipios y ciudades”, afirmó la funcionaria.



En el Facebook Live donde los jóvenes interesados en el programa pudieron hacerle preguntas, Alcalde señaló que hay ya 27 mil ofertas de vacantes y 37 mil empresas inscritas, y subrayó que la inscripción en el programa que ofrecerá becas y capacitación a 2 millones 300 mil jóvenes no tiene costo alguno.



Aunque aclaró que la apertura de las vacantes en las diferentes zonas del país se irá haciendo de forma paulatina, la funcionaria admitió que todavía el número de jóvenes interesados en inscribirse es mayor al de las vacantes disponibles, por lo que la inscripción para las empresas seguirá abierta. Para los jóvenes no hay fecha límite de inscripción.



Alcalde aseguró que no habrá rechazados. “Si tienes entre 18 y 29 años y te quieres capacitar, ya fuiste aceptado. No hay rechazados. El único requisito es la edad. La única razón por la que alguien pudiera no ser aceptado es la falta de algún documento en el proceso de inscripción, en ese caso, enviaremos un correo o llamaremos al interesado para que complete la documentación”.



A todos los que se registraron se les enviará un usuario y contraseña para una segunda fase en la que deben subir cierta documentación y ubicar en un mapa la zona donde viven. Quienes ya completaron ese proceso y estén en una zona donde ya haya arrancado el programa, recibirán un correo para que entren en la página y elijan cuál es el centro de trabajo que les interesa.



Cuando elijan el centro se va a generar una ficha, que es ya el registro completado, con la fecha de inicio de la capacitación. A partir de ahí van a recibir información sobre en cuál de los 162 puntos disponibles para esto van a poder recibir su tarjeta, para que una vez iniciada la capacitación se hagan los depósitos de 3 mil 600 pesos al mes.



La capacitación durará un año y será cinco días a la semana, durante cinco u ocho horas diarias. Los aspirantes verán empresa, plan de capacitación y horarios al entrar a la página. Si al terminar la empresa no contrata formalmente al becario, el gobierno le dará seguimiento a través del Servicio Nacional de Empleo para buscar que entre al mercado laboral, según explicó la STPS.