AMLO pide elecciones limpias y libres para elegir gobernador en Puebla

“Que se demuestre que en Puebla es posible elegir de manera democrática a las autoridades. Que se acabe la entrega de despensas, del frijol con gorgojo, que ya no se trafique con la pobreza de la gente, que no se use el dinero de los ayuntamientos para favorecer a ningún partido, ningún candidato, que se destierre de una vez y para siempre el fraude electoral y se respete la voluntad del pueblo”, dijo el mandatario durante su visita a Huahuchinango, Puebla.

Esta es la primera vez que como presidente López Obrador visita el estado, luego de la batalla en tribunales por la gubernatura entre la panista Martha Erika Alonso, y Luis Miguel Barbosa, candidato de Morena, partido del mandatario.

El presidente aseguró no haber visitado Puebla antes, “por la situación especial que se vivió y que sigue pasando en el estado, primero una elección estatal cuestionada que confrontó a los poblanos y posteriormente la desgracia en que perdieron la vida la gobernadora, su esposo y tres personas más”.

“Estamos con el gobernador interino Guillermo Pacheco que va a gobernar en tanto se convoca a nuevas elecciones, y la verdad celebré el hecho de que casi por unanimidad en el Congreso local se le haya elegido”, dijo.

De acuerdo con el presidente, el que Pacheco Pulido haya sido electo con solo una abstención y ningún voto en contra, “habla de que generó confianza, consenso para hacerse cargo en estas circunstancias difíciles de la conducción de los asuntos públicos del pueblo”.

El mandatario le deseó al gobernador interino “que le vaya muy bien”, y que en la convocatoria a elección “cuente con el apoyo de todos los ciudadanos, que todos hagan el compromiso de que se va a procurar que las elecciones sean limpias y libres”.

En el pasado proceso electoral en Puebla, Morena y su candidato, Miguel Barbosa, acusaron a Martha Érika Alonso y a su esposo Rafael Moreno Valle de haber incurrido en fraude para ganar la elección de gobernador, aunque a la postre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo de la panista.

De acuerdo con lo dicho por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, para las próximas elecciones extraordinarias en Puebla de nuevo sería considerado Miguel Barbosa como candidato morenista.

Con información de Claudia Altamirano.