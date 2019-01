Dos espías en Caracas: la historia de dos extranjeros en un fallido golpe de estado en Venezuela (Capítulo de regalo)

El fallido golpe de Estado que encabezó en Venezuela Hugo Chávez contra el gobierno de Acción Democrática y que lo llevó al encarcelamiento es parte de la trama de la novela Dos espías en Caracas, escrita por el periodista Moisés Naím. El libro describe a detalle la situación de un oficial derrotado tras fallar en tan importante golpe militar.



Este hecho real es parte de los escenarios en los que se desenvuelven dos de los personajes principales de la novela: Eva López, agente de la CIA, y Mauricio Bosco quien trabaja para el servicio de inteligencia cubano, G2.



Ambos espías tienen la misión de monitorear lo que sucede en Venezuela, por un lado Eva, una mexicana migrante que para permanecer en Estados Unidos de forma legal tiene que elistarse en la Marina de ese país. Por su parte, Mauricio, el hijo de un comandante espera en una oficina la oportunidad para ser tomado en cuenta en defensa de la Revolución.



Hechos reales en una historia de ficción



A pesar de que Dos espías en Caracas es una novela de ficción con hechos reales que sucedieron en Venezuela, su autor Moisés Naím platicó a Animal Político que tanto Eva como Mauricio, “son producto de mi imaginación pero tienen ciertos elementos de personas que yo he conocido. Nunca existieron pero hay ciertas cosas que hacen y aspectos de su vida que corresponden a personas que he conocido”.



El articulista venezolano también habló de las diferencias entre la Venezuela de los años 90 y la que vemos hoy día: “la Venezuela que vemos hoy en día es un país fallido, un país donde el gobierno no es capaz de darle comida a la población, tampoco medicinas, tampoco seguridad personal. Es el país con mayor nivel de homicidios en el mundo, el país con mayor inflación del mundo, es un país fracasado”.



“Venezuela en los años 90 fue un país con problemas pero no era un país fracasado”, a pesar de que estos escenarios se encuentran dentro de la novela, solo son una parte de la situación, “en la novela hice un esfuerzo grande porque no fuera una novela de agenda, no fuera un manifiesto y no fuera un texto pedagógico, didáctico. Mi propósito era entretener y amarrar al lector o a la lectora, haciendo que quiera leer la segunda página y si lees la tercera que llegue a la cuarta y así, termine todo. Ese era el propósito”.



Su primer novela



Esta es la primera novela que escribe Naím y lo describe como un momento liberador porque “los artículos que escribo en las columnas de opinión o los libros que he escrito, que son libros de no ficción están mezclados con datos, evidencias, fuentes, todo citado en referencias.



Todas las afirmaciones están sustentadas por referencias y fuentes que están siendo corroboradas pero, escribir una novela me liberó de todo esto; que puedo escribir de lo que yo quiera sin darle cuentas a nadie”.



Dos espías es Caracas se desarrolla en Venezuela, sin embargo esta historia también resulta ser un ejemplo de otros Estados populistas. Moisés sugiere que en el fondo de este libro “hay una presentación, hay un discusión sobre populismo que no es la discusión típica que está en los artículos serios, académicos, etc., si no, vemos la dinámica, vemos la anatomía de cómo se construye una revolución populista, de quién hace qué, cuáles son las tácticas, trucos, estrategias, que se usan para lograr eso, visto o no, en términos de una descripción lógica sino a través de los personajes”.



Todo lo anterior acompañado de un personaje más, dispuesta a conocer cómo se hace una Revolución y es Chloe “una activista de izquierda y europea que decide ir a América Latina a estudiar las revoluciones, para ver cómo puede participar en ellas.



Moisés Naím es escritor venezolano cuyas columnas semanales sobre temas de actualidad internacional son publicadas por un gran número de diarios de todo el mundo. Ha escrito más de diez libros, traducidos en decenas de idiomas.



En 2011 obtuvo el premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística y, como director de la revista Foreign Policy, entre 1996 y 2010, recibió tres veces el premio de excelencia editorial otorgado por la Sociedad Estadounidense de Editores de Revistas.



Antes de dedicarse al periodismo, Moisés Naím fue académico y luego ministro de Fomento de Venezuela en el gobierno que Hugo Chávez intentó derrocar.



Con autorización de Ediciones B, del Grupo Editorial Penguin Random House, y del autor Moisés Naím Animal Político te regala un Capítulo de regalo Dos espías en Caracas.