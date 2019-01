La Estafa Maestra: las empresas fantasma que ganaron 254 mdp por convenios con directivos actuales de Pemex

De las 17 empresas que recibieron 254 millones de recursos públicos a través de convenios firmados por tres actuales directivos de Pemex, y que forman parte del esquema de desvío de La Estafa Maestra, 14 compañías son ilegales. De éstas, siete ya fueron declaradas fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT); cuatro más fueron desmanteladas tras obtener el dinero, y tres más eran irregulares.

Este 30 de enero se cumple el plazo de una semana que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que emita un dictamen sobre los tres funcionarios de Pemex recontratados en esta administración, y que, entre 2012 y 2013, firmaron seis convenios que están presuntamente involucrados en La Estafa Maestra.

A continuación, te presentamos cuáles son las empresas fantasmas beneficiadas.

Maheca y el conserje millonario

En 2013, Miguel Ángel Lozada Aguilar, hoy director de Pemex-PEP, firmó un convenio con la Universidad Popular de la Chontalpa por 82 millones 863 mil pesos para que ésta realizara una serie de servicios que no cumplió.

Con ese dinero, la universidad violó la ley de adquisiciones y subcontrató a Maheca SA de CV, compañía que fue creada para dar asesorías informáticas, y no petroleras, según su acta constitutiva.

Pero Maheca no fue el destinatario final del dinero. Como no tenía el perfil, ni la capacidad para cumplir con los servicios, trianguló a su vez 28 millones 396 mil pesos entre otras seis compañías, que tampoco tenían la capacidad, de las cuales, cinco ya están incluidas en la lista del SAT de empresas fantasmas.

Este no fue el único contrato con el que Maheca se benefició de recursos públicos. En total, entre mayo de 2011 y octubre de 2013, Maheca recibió a través del mismo esquema de desvío 502 millones de pesos a través de contratos que derivaron de ocho convenios entre Pemex-PEP y la Universidad de la Chontalpa, entre éstos, el firmado por Lozada Aguilar.

El domicilio de Maheca está en el fraccionamiento Galaxia, en Villahermosa, Tabasco. A pesar de ganar más de 500 millones, sus instalaciones no son una torre corporativa, sino una modesta casa en la que, según dijo la persona que atendió a los reporteros, la compañía estuvo un tiempo y luego desapareció.

Animal Político buscó a los socios que constan en el acta constitutiva de Maheca SA de CV, y corroboró que éstos, en realidad, son prestanombres. Por ejemplo, Francisco N., uno de los fundadores, es un conserje que limpia el suelo de una escuela ubicada en una ranchería pobre de Tabasco.

Francisco N. admitió que se alquiló a un bufete de contadores para aparecer como dueño de Maheca. No dijo cuánto obtuvo por ser prestanombres, aunque aseguró que no vio ni un peso de los 502 millones que la empresa ganó. “Si yo tuviera algo de ese dinero, no estaría limpiando esta escuela”, dijo.

La otra accionista, Ofelia del Rosario Arce, no fue localizada en una casa en el Centro de Villahermosa. En su lugar, se encontró a otra mujer que dijo ser la dueña del inmueble y que no tenía nada que ver con Maheca.

Los negocios se quedan en familia

En cuanto al representante legal de Maheca, se trata de Héctor Vera Argüelles, exfuncionario de Pemex-PEP, quien trabajó como supervisor en el área de Coordinación de Evaluación hasta que en octubre de 2010 dejó la petrolera.

Siete meses después de dejar su cargo, el exfuncionario se convirtió en representante de Maheca, y consiguió dos contratos por 127 millones de pesos para dar supuestos servicios a su antigua dependencia, Pemex-PEP.

Maheca está vinculada, además, a otras dos compañías con las que comparte accionistas, direcciones y hasta lazos familiares, pues Héctor Vera es consuegro de Silvano Torres Xolio, también exfuncionario de Pemex-PEP, y dueño junto a sus dos hijas y su pareja, de Cantarell SA de CV y Pro Source SA de CV.

Estas dos empresas también obtuvieron 190 millones 600 mil pesos de Pemex-PEP a través de la Universidad Popular de la Chontalpa, bajo el esquema de La Estafa Maestra.

Animal Político documentó que sus direcciones llevan hasta un edificio completamente vacío y en renta, en el caso de Cantarell, y a unas oficinas desmanteladas, en el caso de Pro Source.

Los vecinos dijeron que Pro Source SA de CV existió en el lugar, pero ésta cerró de manera intempestiva, dejando abandonados, incluso, tres autos a los que ya les habían robado las llantas al momento de la visita de los reporteros.

“Mi hija no es dueña de ninguna empresa”

Héctor Salvador Salgado Castro es el segundo funcionario en activo en Pemex-PEP que firmó un convenio involucrado en La Estafa Maestra por 90 millones 213 mil pesos que, a través del Instituto Superior de Comalcalco, acabaron en Integrated Reservoird Management de México SA de CV.

La compañía tiene dos direcciones: una, en la colonia Anzures, de la Ciudad de México, donde el despacho ubicado en un edificio de la calle Leibnitz estaba vacío, y nadie conocía la empresa. Y la otra, en la colonia Nueva Villahermosa, en Tabasco, donde los vecinos dijeron que la empresa estuvo un tiempo en el lugar, y luego fue desmantelada y desapareció.

También se buscó a los socios de Integrated Reservoird, quienes, a pesar de ser dueños de una empresa que ganó 90 millones de pesos, viven en colonias pobres de Villahermosa, Tabasco. Por ejemplo, Laura N. tiene su domicilio en un vecindario popular en la colonia Gil y Sáenz. Allí, su madre confirmó Laura N., una supuesta empresaria cuya compañía ganó una fortuna, vive con ella en una vetusta vivienda.

“Mi hija no es dueña de una empresa. Debe haber un error”, dijo la mujer, aunque en una llamada telefónica posterior, Laura N. admitió que estuvo en la compañía. Pero, cuando se le cuestionó sobre posibles irregularidades, cortó la comunicación.

La red fantasma que llega al Tepito de Villahermosa

Integrated Reservoird Management de México SA de CV también comparte socios, representantes, comisarios, y direcciones, con otras cuatro empresas: Surface Technology SA de CV; E&P Solutions SA de CV; Energy Oil and Gas SA de CV; y Drilling and Completion Services SA de CV.

En total, esta red de cinco empresas ganó 701 millones de pesos de Pemex-PEP a través de la Universidad de la Chontalpa y del Instituto Tecnológico de Comalcalco, que las subcontrataron.

A pesar de las cifras millonarias, E&P Solutions y Energy Oil & Gas comparten la misma dirección: un cubículo claustrofóbico que estaba completamente vacío, ubicado en un pequeño mall de oficinas en Ciudad del Carmen, Campeche.

Energy Oil & Gas SA de CV debía dar asesorías especializadas a Pemex-PEP, y por ello recibió 94 millones de pesos. Sin embargo, sus dueñas son una cosmetóloga y una ama de casa. En cuanto a Drilling and Completion Services, ubicada en la colonia Heriberto Kehoe, de Villahermosa, se trata de una casa vacía, donde, según los vecinos, operó algún tiempo y luego desapareció.

Animal Político buscó Gustavo N., dueño de Surface y de E&P Solutions, a su domicilio en La Selva, municipio de Nacajuca; una colonia pobre y violenta de Tabasco considerada por los habitantes locales como ‘El Tepito’ de Villahermosa, en alusión a uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México.

Gustavo N. negó las irregularidades que, según la ASF, habrían cometido sus empresas –por ejemplo, simular horas de trabajo que cobró-. “No sé nada de eso”, dijo. Luego, cortó la plática y no respondió las llamadas de los reporteros.

Más empresas fantasma

Luis Manuel Galván Arcos firmó cuatro convenios en Pemex, cuando era gerente de Suministros de Regiones Marinas, con tres universidades del sureste del país por hasta 176 millones de pesos, que acabaron en las cuentas de nueve empresas.

Entre éstas, MC Tecnologies SA de CV y Ruvari SA de CV, ambas ya declaradas oficialmente por el SAT como fantasmas. MC Tecnologies, que ganó 30 millones 827 mil pesos es también una casa en un fraccionamiento de mediana clase en Villahermosa, Tabasco. La empleada del hogar que atendió a los reporteros admitió que en el lugar hubo una empresa con ese nombre, pero ésta ya había sido desmantelada.