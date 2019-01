Las 50 películas que revolucionarán el 2019

El 2018 estuvo dominado por el avance de Netflix, Roma, el nuevo viraje de la programación del Festival de Cannes, la pérdida de los servicios de streaming con enormes acervos fílmicos, Roma y el clasismo, el innegable avance de la política de inclusión y la perspectiva de género en Hollywood, Roma y su recepción por parte de la crítica y los espectadores, el hasta ahora inexistente plan para la cinematografía nacional, Roma y la popo del Borras, el power grab de Venecia y su portentosa programación, Roma y el árbol de los abrazos, el regreso de las películas de estudio con cierto –casi calculado– grado de riesgo artístico y, desde luego, Roma.

Si vemos la lista aquí presentada, hay una notable presencia de voces latinoamericanas que llegan con emocionantes proyectos, estridencias en los intereses de ciertos cineastas y el cierre de fase de dos poderosísimas franquicias que dominan la esfera total del espectador actual. Sea en la sala pública o en la doméstica, el cine seguirá viviendo por el poder de sus imágenes, incluso ante la irreversible tendencia de la movilidad de las pantallas.

The Irishman

de Martin Scorsese

La controversia de “cine vs. Nettflix” llegó a su punto más álgido en la pasada edición del Festival de Cannes, donde se mostró la forma en la que el gigante del streaming ha transformado la industria cinematográfica. El cambio continuará este año con la adición de una de las voces más aguerridas y únicas de la cinefilia mundial: el italoamericano Martin Scorsese, quien, gracias a Netflix, pudo rodar finalmente The Irishman junto a Robert de Niro, Joe Pesci, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Harvey Keitel y Al Pacino, éste último interpretará a Jimmy Hoffa (líder sindical y protagonista de uno de lo más escandalosos crímenes del siglo pasado). Hasta ahora, será la primera película de Scorsese que llegue a las pantallas chicas del mundo de manera simultánea. Triste pero emocionante al mismo tiempo.

La nueva de Scorsese llegará a sus pantallas de tu Game Boy Advance en diciembre de 2019.

The Dead Don’t Die

de Jim Jarmusch

Paterson (2016) fue sin duda una de las películas más celebradas tras su paso en las carteleras mexicanas el año pasado. La facilidad con la que Jarmusch retrató el cotidiano de un poeta aficionado cautivó por su sencilla profundidad, pero su siguiente película augura un giro relativamente distinto. En The Dead Don’t Die, Jarmusch incursiona en el género de los zombies acompañado de un repartazo que incluye a Adam Driver, Tilda Swinton, Chlöe Sevigny, Tom Waits, Steve Buscemi, Bill Murray, Danny Glover y Selena Gomez. Jarmusch logró grandes cosas con los vampiros en Only Lovers Left Alive (2013), ¿podrá repetir la proeza con los muertos vivientes? Sí, si podrá.

La cinta está terminada y seguramente Cannes o Venecia se pelearán por tener el estreno en sus respectivos aforos. Veamos quién logra reanimarle el muertito a Jarmusch. En México, es más probable que nos llegue vía el Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

Once Upon a Time in Hollywood

de Quentin Tarantino

Incluso con los ataques recibidos y la constante denostación, el cineasta Quentin Tarantino mantiene un poder envidiable en Hollywood que le permite filmar el proyecto que le venga en gana en compañía de los nombres más cotizados de la industria. Para su más reciente película, Tarantino mostrará la historia de un ex-famoso actor de TV y su stunt en su ascenso al estrellato en el Hollywood de finales de los años 60, asolado por la secta de Charles Manson, quienes por esos años asesinaron a Sharon Tate. Estelarizada por Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Dakota Fanning, Kurt Russell, Bruce Dern, Lena Dunham, Zoe Bell, Michael Madsen, Tim Roth y las participaciones del gran Al Pacino y Margot Robbie, quien encarnará a Tate.

Se estrena en EU a finales de julio, pero si Cannes quiere recuperar el glamour seguramente cortejara fuertemente a Tarantino para que estrene en la Croisette.

Avengers: Endgame

de Anthony & Joe Russo

Ahora de que el temible Thanos (Josh Brolin) desapareció a mitad del universo, generando una feroz oleada de memes en el trayecto, los Vengadores originales deben buscar la manera de hacer que la utopía exterminista del archivillano regrese a su estado original. Contarán con el apoyo de Hawkeye (Jeremy Renner) y Ant Man (Paul Rudd), sin embargo, mantengan sus ojitos bien abiertos, que por ahí puede aparecer la Capitana Marvel (Brie Larson), lista para salvar heroicos pellejos. Media nómina de Hollywood acude al llamado de los Russo para la entrega final de esta fase de Marvel.

Estreno 26 de abril de 2019

Uncut Gems

de Josh & Benny Safdie

Después de arrebatarle la mejor actuación de su carrera a Robert Pattinson y mostrar una notable evolución en su estilo cinematográfico en Good Times (2017), los hermanos Safide, apadrinados por Martin Scorsese, regresan a las pantallas con una historia que se moverá en el mundo de los usureros neoyorquinos y tendrá como protagonista a Adam Sandler, quién en más de una ocasión ha demostrado ser capaz de sacar el oro con el director adecuado.

La película está casi terminada por lo que los Safide podrían regresar a Cannes y, ahora sí, llevarse el premio que les quedaron a deber en su última participación.

Noche de Fuego

de Tatiana Huezo

Una de las voces más fuertes en el cine mexicano actual es sin duda la de Tatiana Huezo, quién después de su admirable Tempestad (2015) prepara una incursión en la ficción sin alejarse de los temas que han caracterizado su filmografía con Noche de fuego en la que presenta la historia de tres niñas que crecen en medio de una guerra. La película será producida por Nicolás Celis.

La película seguramente buscará presentarse en un festival grande, dudamos que esté lista para Cannes pero bien podría aterrizar en la Muestra de Venecia.

Star Wars: Episode IX

de J.J. Abrams

Aún sin título o trama oficial, la última entrega de la nueva trilogía de Star Wars llega después del despido de Colin Trevorrow como director y la entrega de las llaves al confiable (léase: sin riesgos) J.J. Abrams, quien se alineó sin problema al rumbo marcado por Kathleen Kennedy y compañía. Probablemente regresaremos a una restauración del orden después de la salvaje iconoclastia de Rian Johnson o, quizá, simplemente veremos sentadas las bases de una nueva trilogía. Lo único que sabemos es que regresa todo el elenco al que se suman Keri Rusell, Matt Smith y Richard E. Grant.

Viajamos, no por última vez desde luego, a una galaxia muy muy lejana el 20 de diciembre de 2019.

Parasite

de Bong Joon-ho

Tras el moderado éxito de Okja (2017), el cineasta sudcoreano Bong Joon-ho regresa a una escala aparentemente más modesta para filmar la historia de dos familias que viven en mundos completamente diferentes pero que comparten similitudes que reflejan una peculiar realidad del mundo. Colaboran de nuevo con Bong, el actor Kang-ho Song (Memories of a Murder, Snowpiercer) y se le unen Sun Kyun Lee y So-Dam Park. A pesar de lo que el título podría sugerir, Joon-ho ha declarado que en la película no hay bichos ni manifestaciones virales de otro tipo.

Otra de las que se perfila para llegar al Festival de Cannes o en su defecto a Venecia.

El rey León

de Jon Favreau

Oh, Disney. Con cuánta facilidad encontraste la fórmula perfecta para generar cantidades abrumadoras de dinero sin tener que invertir en nuevas historias o arriesgarse en lo mínimo gracias a nuevas versiones de tus clásicos animados. Junto con Dumbo y Aladdin, este año podremos ver el esperado live action del mítico Rey León bajo el mando del eficaz artesano Jon Favreau, responsable de El libro de la selva, la mejor película hasta el momento de esta camada de remakes. Cuentan en su reparto con Donald Glover, Chiwetel Ejiofor, Eric André, Alfre Woodard, Seth Rogen, John Oliver –como Zazu– y las participaciones de James Earl Jones repitiendo como Mufasa y una joven llamada Beyoncé como Nala.

Todos podrán deleitarnos con sus malas imitaciones de Elton John hasta el 24 de julio.

La verité

de Hirokazu Koreeda

Ya con su palmita de oro decorando seguramente la sala que hace juego con su tatami, el cineasta japonés Hirokazu Koreeda se lanzó casi de forma inmediata al juego de la internacionalización con La verité, una coproducción internacional que narra un dramón familiar de actrices, madres e hijas encabezado por las divas Catherine Deneuve, Juliette Binoche, la bellísima Ludivine Sagnier y el siempre notable Ethan Hawke.

Vemos poco probable que Koreeda repita Cannes, quizá con una proyección fuera de competencia, pero se ve mucho más probable que apunte a los Oscar de 2020 lanzando en Venecia.

Us

de Jordan Peele

Tras haber tomado por sorpresa el Festival de Sundance, la taquilla y llegar hasta lo más alto de los premios de la Academia norteamericana con Huye (2017), el comediante y cineasta Jordan Peele regresa al género que le dió colosal éxito con Us, aquí presenta a una familia que lleva a sus hijos de vacaciones a la playa esperando disfrutar del ambiente hasta que la tranquilidad se ve invadida por extraños y perturbadores visitantes. Estelarizan Lupita Nyongo, Elisabeth Moss, Anna Diop y Winston Duke.

Veremos si Peele logra mantener el interés o hacernos huir en marzo después de inaugurar el Festival South by Southwest.

Captain Marvel

de Anna Boden & Ryan Flack

Una vez que se adelantó su aparición en la escena post-créditos de Infinity War, se le depositaron muchas esperanzas a la Carol Danvers, mejor conocida como la Capitana Marvel (Brie Larson), una joven que durante los años 90 consiguió superpoderes al verse envuelta en la disputa entre dos razas alienígenas. Con un atractivo reparto que incluye a Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendehlson, Gemma Chan, Djimon Hounsou y Annette Bening, Captain Marvel llega con la expectativa de alcanzar lo logrado por Black Panther a un año de distancia: un éxito de crítica y taquilla.

Los bipers sonarán de nuevo el 8 de marzo.

Ad Astra

de James Gray

El estadounidense James Gray ha sido constantemente menospreciado por las grandes audiencias aún a pesar de competir en Cannes diversas ocasiones y ser una figura respetada, más no venerada, en los círculos de la cinefilia mundial. Después de expandir sus ambiciones narrativas con las bellas The Immigrant (2013) y La ciudad perdida de Z (2016), Gray llega a Ad Astra, quizá la película más ambiciosa de su carrera, donde Brad Pitt y Tommy Lee Jones interpretan a un astronauta que sale a la búsqueda de su padre en los confines más alejados del espacio, develando un enigmático secreto que amenaza la existencia del universo en el trayecto.

La película llegará a las carteleras a finales de mayo y aunque se prevé que su estreno se de en el marco del Festival de Cannes, las recientes e incendiarias declaraciones de Gray sobre el mismo festival hacen dudar que lo inviten a jugar en las playas francesas.

Gemini Man

de Ang Lee

Tras el gris fracaso de Billy Lynn (2016), Ang Lee regresa a presupuestos más elevados e incursiona en la ciencia ficción con Gemini Man, donde presentará la historia de un viejo asesino a sueldo que debe enfrentarse a un clon más joven de él mismo. El asesino será interpretado por Will Smith y no, su clon no será interpretado por su hijo Jaden Smith, por si querían ver violencia intrafamiliar, sino que se promete el uso de innovadora tecnología. Complementan el reparto Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen y Benedict Wong.

Se tiene programado su estreno para la temporada de otoño.

Ema

de Pablo Larraín

Aunque no logró posicionarse del todo en Hollywood después de la calurosa recepción para Jackie (2016), el cineasta chileno Pablo Larraín vuelve a su país natal para rodar la historia de una pareja cuya vida comienza a desmoronarse después de adoptar a un niño. Colaborando de nueva cuenta con Gael García Bernal, Larraín suma a Santiago Cabrera, Mariana Loyola y Catalina Saavedra (La nana) a su elenco.

Aún sin confirmar, pero todo parece apuntar a que Larraín buscará llegar a Cannes o Venecia y posteriormente llegar a México vía Morelia o Los Cabos.

Memoria

de Apitchapong Weerasethakul

Las películas del virtuoso tailandés Apitchapong Weerasethakul siempre un evento de magnitudes modestas. El cineasta vuelve acompañado de una colaboradora creativa de la talla de Tilda Swinton para su nuevo largometraje Memoria, en el que una mujer proveniente de Escocia y de viaje en Colombia, comienza a escuchar extraños sonidos y comienza a pensar en de dónde podrían provenir.

La película apenas comenzará a filmarse por lo que podría estar lista justo a tiempo para estrenarse en Venecia.

The Souvenir

de Joanna Hogg

Aunque es poco conocida en México, la cineasta británica Joanna Hogg le dió notoriedad a Tom Hiddleston con papeles en sus películas Unrelated (2007) y Archipelago (2011) y ahora llega a la competencia de la Berlinale con The Souvenir, la historia de una joven estudiante de cine en los años 80 que se enamora de un hombre complicado y desconfiable. Estelarizan Ariane Labed, Richard Ayoade y, haciendo otra aparición en nuestro conteo, Tilda Swinton.

Su llegada a México dependerá de las reacciones que despierte en Berlín, aunque todo parece apuntar a que hay una candidata a galardones.

Dragged Across Concrete

de Craig S. Zahler

Sin duda, tras su paso por la última Muestra de Venecia, la nueva película de Craig S. Zahler con Mel Gibson y Vince Vaughn nos dejó con altas expectativas y ganas de más violencia y reflexiones filosóficas y morales. Para su nuevo trabajo, Zahler retrata el periplo de dos policías que después de ser suspendidos por un video viral, descienden al mundo criminal para buscar retribución. Si disfrutaron y reflexionaron recio con Bone Tomahawk y Brawl in Cell Block 99, esta debe estar en su lista de prioridades.

Seguramente para el verano ya podremos verla en alguna plataforma digital o, si tenemos suerte, podría llegar a cartelera.

Where’d You Go Bernadette?

de Richard Linklater

Richard Linklater ganó amplia popularidad después de estrenar su modestamente ambiciosa Boyhood (2014), aunque posteriormente sólo ha tenido algunos proyectos de bajo perfil que no han replicado dicho éxito. Con Where’d You Go Bernadette?, el cineasta originario de Texas colaborará con la gran Cate Blanchett y Kristen Wiig para narrar la historia de una joven que busca a su madre, descubriendo turbulentas historias de su pasado en el proceso. Aparecerán también Billy Crudup, Judy Greer y Lawrence Fishburne (Morfeo, ni más ni menos).

Su estreno está programado para marzo en EU, por lo que podría estrenarse en el Festival de Berlín.

Little Women

de Greta Gerwig

Tomando como fuente la novela homónima de Mary Louise Alcott, la cineasta Greta Gerwig decidió filmar una versión nueva de Mujercitas en un contexto que constantemente está revisitando la teoría de género y los movimientos feministas. Con la buena voluntad lograda con Lady Bird (2017), Gerwig se rodeó de un elenco que parece el sueño húmedo de tuiter: Saoirse Ronan, Timothee Chalamet, Emma Watson, Meryl Streep, Laura Dern, Florence Pough (Lady Macbeth) y nada menos que Louis Garrel.

Con el hedor a Oscar que exhuma el proyecto, la película de Gerwig llegará a las salas en diciembre para verse en México quizá a inicios del año siguiente.

Joker

de Todd Phillips

Sumándose a la tendencia de resolver incógnitas que nadie pidió se resolvieran, DC y Warner por fin lograron levantar una película que narre cómo es que el Guasón se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos del mundo de Batman, inmortalizado por las interpretaciones de Jack Nicholson y Heath Ledger. Después de los pobres resultados obtenidos con Jared Leto, el estudio finalmente convenció a Joaquin Phoenix de ponerse los zapatotes de payaso bajo la orden de Todd Phillips, el responsable de la trilogía de Qué pasó ayer y sumando a Robert de Niro al elenco. La cantidad de material publicitario ha sido abrumadora y nos da la impresión de haber visto ya toda la película, pésima estrategia publicitaria que Warner cometió con Aquaman, que está recibiendo malos comentarios.

El Guasón se pondrá más serio en octubre de 2019.

Toy Story 4

de Josh Cooley

Para quienes pensaron que aún había algo de decoro y dignidad en las filas de Pixar después de dejar en muy buen puerto a los personajes de Toy Story en la tercera película de la saga, Disney decidió que no ha hecho suficiente dinero y que era necesario traerlos de vuelta para una entrega más en la que, hasta donde sabemos, tendrán interacción con un irritante tenedor y dos peluches de feria. Después del lanzamiento del teaser, Disney se alarmó tanto al verse ensombrecidos por el adelanto de Detective Pikachu que lanzaron otro teaser con la esperanza de no perder espectadores ante el poderoso monstruo de bolsillo.

El desabasto de juguetes inicia en junio.

The Lighthouse

de Robert Eggers

El cineasta Robert Eggers fue uno de los responsables de llevar el horror a los linderos del arthouse con su irregular La bruja (2016) y ahora tiene listo un nuevo proyecto que, al parecer, jugará en una cancha muy similar. Estelarizada por Willem Dafoe y Robert Pattinson, con quien Eggers tuvo duros enfrentamientos en el set, The Lighthouse presenta la historia de Old, un viejo cuidador de un faro en la Maine de inicios del Siglo XX que comienza a presenciar terroríficos fenómenos.

La película está en post-producción, aún sin fecha de estreno, pero podría apuntar a estrenarse en Cannes o Venecia, para después llegar a México vía el Festival de Cine de los Cabos o Mórbido.

Bergman Island

de Mia Hansen-Løve

Con el centenario del cineasta Ingmar Bergman recién celebrado alrededor del mundo, la cineasta francesa Mia Hansen-Løve –quien apenas en septiembre pasado estrenó su bella película de aire rohmeriano Maya en el Festival de Toronto– tiene lista su siguiente película en la que una pareja de cineastas estadounidenses toma un retiro para escribir sus respectivas películas en la isla de Faro, lugar de refugio e inspiración del titán sueco. La película promete tener muchos tintes autobiográficos, particularmente de la relación de Hansen-Løve con Assayas, que nos tendrán a todos diciendo: ¡cuéntamelo! Estelarizan Mia Wasikowska, Anders Danielsen Lie y la ascendente Vicky Krieps (El hilo fantasma).

Se espera que su estreno se dé en la competencia oficial del Festival de Cannes.

Godzilla: King of Monsters

de Michael Dougherty

No fueron poco los fanáticos y miembros de la audiencia que le tundieron duro a Gareth Evans por su muy peculiar visión de Godzilla (2015), una nueva versión que tomó sus riesgos y, aunque no logró nada particularmente memorable, revivió la franquicia con la suficiente fuerza para que llegar a este punto: Godzilla se enfrentará a Mothra, Rodhan y King Ghidorah. La bestial madriza será presenciada en esta ocasión por Millie Bobby Brown, Vera Farminga, Zhiyi Zhang, Kyle Chandler y, de nueva cuenta, Ken Watanabe y Sally Hawkins.

Aunque no serán fuera del Metro Portales, los madrazos se arman el 31 de mayo.

Radegund

de Terrence Malick

Terrence Malick se ha convertido en un gusto adquirido dentro de la cinefilia contemporánea, mucha de la cual desdeña el giro que su carrera tomó después de To the Wonder (2012) y que lo ha llevado a puntos de inflexión tan interesantes (Song to Song, 2017) como irritantes. Este año, Malick regresa a tiempos de la Segunda Guerra Mundial para presentar la historia de Franz Jagerstatter, un objetor de conciencia que se negó a pelear con los Nazis. Radegund está estelarizada por Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist y el gran actor alemán Bruno Ganz.

Con títulos aún por confirmar, es probable que su estreno mundial se dé durante la Berlinale en febrero. De no ser así, éste podría ser el regreso de Malick a Cannes después de llevarse la Palma de Oro con El árbol de la vida.

Glass

de M. Night Shyamalan

El gran giro de tuerca de Split –la película de M. Night Shyamalan en la que James McAvoy interpreta a un psicópata con personalidad múltiple– fue descubrir que en realidad se trataba de una historia que se desarrollaba en el mismo universo que la fantástica El protegido (2000) y ahora en Glass, Bruce Willis y Samuel L. Jackson se encuentran con el personaje de McAvoy en un hospital psiquiátrico a cargo de la Dra. Staple (Sarah Paulson). El primer trailer ha generado buenos comentarios y varios esperan el enfrentamiento de estos peculiares “héroes”… aún con la saturación de multiversos y franquicias narrativas.

En menos de un mes la tendremos en las salas.

Spider Man: Far from Home

de Jon Watts

Tras los eventos de Avengers: Endgame, Peter Parker (Tom Holland) tomará unas merecidas vacaciones en Europa junto con sus amigos, pero allá deberá enfrentar una amenaza más grande que el Brexit, Macron o el torso de Putin: un nuevo villano conocido como “Misterio” (Jake Gyllenhall). Tras la cálida recepción a Homecoming, Holland se vuelve a poner el traje para deleitar a la vasta legión de admiradores del héroe arácnido.

El hombre araña se va a columpiar por Europa el 5 de julio.

Dolor y Gloria

de Pedro Almodóvar

El cineasta manchego Pedro Almodóvar continúa siendo relevante en el panorama mundia, aún con la sensible baja en la rentabilidad de su nombre. Sin embargo, corre el peligro de agotarse a sí mismo y verse rebasado si no hay una renovación significativa en su estilo. Para su nueva película, Dolor y Gloria, Almodóvar parece evocar a Fellini con la historia de un cineasta que reflexiona sobre las decisiones que ha hecho cuando pasado y presente colapsan sobre él. Reuniendo de nueva cuenta a Penélope Cruz y Antonio Banderas, la película suma a Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia y la voz de la estrella Rosalía.

Se estrena en España en marzo, pero como otras películas del manchego, podría llegar a la competencia oficial de Cannes y a México probablemente vía el FICM o la Muestra de la Cineteca.

It: Chapter Two

de Andrés Muschietti

Había mucho escepticismo respecto a la nueva versión de Eso, la popular novela de Stephen King, la película encontró una resonancia particular con las ansiedades millenial –aunque el Pennywise de Bill Skarsgard no es ni la sombra de lo alcanzado por Tim Curry– volviéndose la película favorita de Xavier Dolan y millares de adolescentes más. Ahora para la segunda parte, los roles de los niños recaerán en Jessica Chastain, James Mcavoy, Bill Hader y además contará con la participación de… Xavier Dolan.

Todos flotan de nuevo en septiembre.

Esto no es Berlín

de Hari Sama

La nueva película del cineasta mexicano Hari Sama (El sueño de Lu, Sunka Raku), seleccionada para el próximo Festival de Sundance, promete altas dosis de punk, sexo y drogas a través de la historia de Carlos, un joven de 17 años que como cualquier joven de su edad, siente que no pertenece en ningún lado hasta que es invitado a un mítico club nocturno donde descubre toda una vida underground que a la que sí siente que pertenece. Estelarizan Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano, Mauro Sánchez Navarro, Ximena Romo, Marina de Tavira, el mismo Hari Sama y Fernando Álvarez Rebeil.

Seguramente llegará a México pasando primero por el GIFF o FICM antes de aterrizar en carteleras mexicanas.

Gomera

de Corneliu Porumboiu

El cineasta rumano Corneliu Porumboiu, fanático del fútbol y dueño de un sentido del humor profundamente personal y distintivo, es uno de los representantes más distinguidos del cine rumano contemporáneo. Después de la bellísima simplicidad de El tesoro (2015) y la peculiar propuesta para el futbol en Fútbol infinito (2018), Porumboiu presenta Gomera de la que lo único que sabemos es que se trata de una comedia.

El estreno en Cannes se ve altamente probable, esperemos que Porumboiu pueda graduarse a la competencia oficial.

Triple Frontier

de J.C. Chandor

Triple Frontier, otra de las producciones originales que Netflix planea estrenar (además de la de Scorsese), es la nueva película del ecléctico cineasta J.C. Chandor (All is Lost, A Most Violent Year) en la que cinco operativos de las Fuerzas Especiales se reúnen para planear un robo en un cruce de varias fronteras en América del Sur. Estelarizan Ben Affleck, Pedro Pascal, Charlie Hunnam, Oscar Isaac y Garrett Hedlund.

Triple Frontier se une a otros miles de títulos que podrán scrollear en marzo.

The Beach Bum

de Harmony Korine

La polarizante Spring Breakers (2012) fue la más reciente película que el controvertido cineasta estadunidense Harmony Korine estrenó en salas, y después de algunas incursiones en el mundo de la publicidad y proyectos inconclusos, se encuentra filmando su nuevo largometraje: Beach Bum, en el que un vagabundo llamado Moondog vive la vida bajo sus peculiares reglas. El vagabundo en cuestión será Matthew McCounaghey, mientras que Zac Efron, Isla Fisher y el enorme Snoop Dog completan el elenco.

Sigan las instrucciones del tío Snoop para disfrutar con el vago de la playa, llegará a finales de este año.

Knives Out

de Rian Johnson

Rian Johnson salió sanamente fortalecido de su incursión por el mundo de Star Wars, aún con el repudio de un sector fanático de seguidores de la saga, tanto que está desarrollando una trilogía completamente nueva para dicho universo. Sin embargo, antes de sumergirse de nuevo en medio de naves, láseres y trolls de internet, Johnson filmó Knives Out, una película de asesinato al estilo de Agatha Christie con un elencazo que incluye a Chris Evans, Michael Shannon, Christopher Plummer, Lakeith Stanfield, Ana de Armas y la enorme Jaime Lee Curtis, famosa por sus papeles en Halloween y los comerciales de Activia, el yogurt.

El misterio del futuro de Rian Johnson como cineasta se resolverá a finales de 2019.

Hobbs & Shaw

de David Leitch

Sin duda uno de los grandes aciertos de la última entrega de la saga de Rápido y Furioso fue la explosiva química entre Jason Statham y La Roca, por lo que los productores no tardaron en anunciar un spinoff com ambos personajes. En él, los veremos teniendo sagaces y pícaros intercambios verbales y menudos trancazos a los que se unirán Idris Elba, Eiza Gonzalez y Vanessa Kirby. Testosterona pura a niveles malsanos.

Esta linda pareja renueva sus votos en agosto de 2019.

MIB: International

de F. Gary Gray

Tras el fracaso de la dupla Lord/Miller por relanzar a los Hombres de Negro con los personajes de 21 Jump Street (2014), finalmente se logró concretar una nueva película de la que no se conoce la trama, pero que esperamos corra con mejor suerte que los últimos intentos por revivir franquicias con productos que absolutamente nadie pidió. Los hombres de negro en esta ocasión serán Chris Hemsworth y Tessa Thompson, quienes esperan repetir la química que lograron en Thor: Ragnarok (2016). Se unen también Rebecca Ferguson, Liam Neeson y Emma Thompson.

La mujer y el hombre de negro vuelven en el verano.

Benedetta

de Paul Verhoeven

Son tiempos difíciles para ser “provocador”, no sean así y avísenle al maestro holandés Paul Verhoeven, quien de haber estrenado hoy la polémica Elle tal vez no la hubiera librado con la opinión pública. Ahora adaptará la historia de una monja italiana, en un convento en el S. XVII, que sufre de perturbadoras visiones religiosas y eróticas; además de iniciar una relación con otra de sus compañeras. Estelarizada por Virgine Efira, la película cuenta con las actuaciones de Lambert Wilson y la enorme Charlotte Rampling.

Aún sigue filmándose, por lo que podría estar lista para presentarse en Cannes o Venecia y de ahí dar el brinco a México gracias a Morelia, probablemente.

Temblores

de Jayro Bustamante

Tras su paso por Berlín, Ixcanul (2015) representó un parteaguas para Guatemala en el panorama internacional y particularmente para su realizador, el cineasta Jayro Bustamante, quien finalmente tiene otro proyecto listo: Temblores, que retrata a Pablo, un hombre que es protestante y padre de familia, pero se enamora de otro hombre y decide empezar una nueva vida junto a su amor. Estelarizan María Telón, Juan Pablo Oyslaguer y Pedro Javier Silva Lara.

Formará parte de la sección Panorama en la próxima Berlinale y probablemente llegue a México por Guadalajara o el GIFF.

Portrait de la Jeune Fille en Feu

de Celine Sciamma

Celine Sciamma es una voz aguda y valiosa en la representación de la angustia infantil y adolescente, talento que ha quedado confirmado en sus películas y guiones, el último de los cuales, La vida de Calabacín (2016), fue un poderoso y bello trabajo. Actualmente Sciamma se encuentra filmando Portrait de la Jeune Fille en Feu en la que una joven pintora a finales del S. XVIII es obligada a pintar el retrato de bodas de otra joven mujer. Protagonizan Adele Haenel y Valeria Golino.

Si la película está terminada a tiempo, seguro se cuela a Cannes en alguna de las secciones paralelas.

Aladdin

de Guy Ritchie

A estas alturas uno debe preguntarse si nos alcanzara la vida para ver cómo Disney actualiza su catálogo de clásicos animados a sus versiones live action, con las que han ganado millones de dólares “fáciles” en taquilla y cuyos resultados han sido en su mayoría completamente olvidables. Para la versión de Aladdin (1992), la exotista animación pop se adaptará al estilo “sucio” y “urbano” del británico Guy Ritchie, quien nos llevará a un mundo ideal estelarizado por Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari y como el infatigable y locuaz genio, su majestad, el artista antes conocido como el Príncipe del Rap, Will Smith.

Podrán frotar su lámpara hasta finales de mayo.

Hellboy

de Neill Marshall

Con la difícil tarea de superar el balance alcanzado por Guillermo del Toro en dos estupendas películas, el reboot de la novela gráfica Hellboy, firmada Mike Mignola y que se mueve entre el mundo humano y el sobrenatural así como todas sus fuerzas, llega estelarizada por David Harbour, colgándose de la popularidad de Stranger Things