Hallan camioneta con presunto explosivo en refinería de Salamanca y una manta con amenaza a AMLO

Un presunto artefacto explosivo en el interior de una camioneta en el acceso de la puerta 4 de la refinería de Salamanca, en Guanajuato, movilizó esta mañana a los cuerpos de emergencia de distintas corporaciones.

En la zona fueron desplegados 159 elementos de Secretaría de la Defensa, 34 efectivos de la Policía Federal, así como personal naval y de Protección Civil del gobierno del estado de Guanajuato.



Previo a la localización del vehículo, una camioneta Pick Up naranja, fue dejada una manta en el puente Mazda con un mensaje firmado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, ligado a la ordeña de ductos, de acuerdo con el diario Reforma.



De acuerdo con fuentes de la Policía, en el mensaje hallado en el vehículo se demanda cesar los operativos contra el robo de combustible encabezados por el Ejército y la Marina.



“Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos”, se lee en el mensaje.



“Hay (ahí) te dejo un regalito en la refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre atente a las consecuencias. Atentamente El Señor Marro puro cartel Santa Rosa de Lima”.



El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que no son más que amenazas.



“Se encontró un vehículo en la cercanía de la refinería de Salamanca, una camioneta que tenía un aparente dispositivo explosivo que resultó falso y apareció una manta supuestamente firmada por el líder de un cártel que está vinculado a huachicol”, reconoció.



“Consideramos que las dos cosas son algo sembrado y no son más que amenazas”.



Ramírez Cuevas atribuyó el incidente al plan de combate al robo de combustible.



“Hay una investigación abierta, ya fue el Ejército, estuvo la Policía y la Fiscalía que tiene que investigar cualquier denuncia”.

Con información de Reforma