Abuchean al gobernador de Guerrero y López Obrador lo defiende

El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo fue recibido con abucheos y rechiflas en el municipio de Tlapa, por los asistentes a un evento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo que intervenir para que el mandatario local pudiera pronunciar su discurso y llamó a la población a “portarse bien y respetar a las autoridades”.

El presidente acudió a Tlapa a presentar uno de los programas sociales rectores de su política social: la Pensión para personas con Discapacidad. Su discurso estaba programado después de la intervención del gobernador Astudillo -militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- sin embargo, los presentes intentaron impedir que el Ejecutivo estatal hablara. Le gritaron “¡fuera!” y chiflaron hasta que se vio obligado a detenerse, y López Obrador aprovechó para pedir que le permitieran hablar.

“Amigas, amigos de Tlapa, hay que portarnos bien, ya acabó la campaña. Ahora es el gobierno y tenemos que ser respetuosos de las autoridades. No se resuelve nada a gritos y a sombrerazos. ¿Qué decía Juárez? Todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza”, arengó López Obrador tras varios intentos de Astudillo por continuar su intervención.

Pese a que la multitud apoyaba al presidente, hizo caso omiso de su petición y los abucheos continuaron, por lo que Obrador recurrió a hacer una votación económica para decidir si el gobernador debía seguir o no.

“A ver, que levanten la mano los que no quieren que hable el gobernador. Bájenla. Que levanten la mano los que quieren que sí hable el gobernador. Es un empate”, concluyó. Sin embargo los gritos continuaban, por lo que el presidente ordenó proceder con el evento. “Va a terminar de ofrecer la bienvenida el gobernador de Guerrero. Me canso ganso”, dijo.

Arranca otro de los programas estrella: pensión para discapacitados

La Pensión para personas con Discapacidad, uno de los programas sociales que forman el eje del gobierno de López Obrador, arrancó formalmente este viernes con la entrega de tarjetas a dos niños en el municipio de Tlapa, para que reciban el apoyo social de mil 274 pesos mensuales.

Frente a una multitud en la que había decenas de personas en silla de ruedas, personal de la secretaría del Bienestar entregó las tarjetas a Christopher Gálvez Rojas, de tres años de edad, y Jacqueline Flores de la Cruz, de 10 años, ambos con discapacidad física.

La subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel informó que el programa beneficiará en una primera etapa a un millón de personas con discapacidad, privilegiando a niños, personas indígenas y en situación de pobreza.

Por la mañana, en la conferencia del presidente, Montiel argumentó que se dará prioridad a estos grupos debido a que, de los siete millones de personas con discapacidad que hay en el país, cuatro son niños y adultos jóvenes, entre los cuales los de origen indígena presentan mayor vulnerabilidad.

Por su parte, la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores explicó que el arranque del Programa tuvo como sede el municipio de Tlapa porque hasta 73% de su población vive en pobreza y más de 27% en pobreza extrema, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). “No es un asunto de simpatías, de caridad, sino de inclusión, respeto y reconocimiento a los derechos de las personas con alguna discapacidad”, expresó la funcionaria.

El presidente López Obrador recordó que este fin de semana arrancan los tres programas principales de su política social: el jueves la entrega de apoyos a jóvenes; este viernes la pensión para personas con discapacidad, y el próximo domingo presentará la Pensión para Adultos Mayores, que beneficiará a ocho millones de ellos, según el mandatario.

En el evento, Obrador también anunció que en la base aérea de Santa Lucía se va a instalar una feria para ofrecer 80 aviones más en venta, igual que hizo con el presidencial.

Aseguró que su gobierno apoyará a los productores del campo con fertilizantes gratuitos cada seis meses, y dijo que buscarán un mecanismo para que el apoyo llegue directamente al productor y no haya prácticas fraudulentas. “Que no reciban el fertilizante y lo vendan, tenemos que cuidar eso, ahí se los voy a encargar porque ustedes son los que me tienen que apoyar para que se vaya la corrupción por un tubo”, dijo.

Obrador aclaró que los fertilizantes gratuitos son una iniciativa del gobernador Astudillo Flores, “así que a respetar al gobernador que se ha portado muy bien”, expresó.

También ofreció precios de garantía en el campo, con lo que se entregaría una compensación a los productores de maíz y frijol para evitar que caigan en prácticas ilegales, “Que la gente vea compensado su esfuerzo, que se siembre maíz y alimentos, no otros cultivos prohibidos”.

Al final algunos asistentes le exigieron que cumpla el compromiso de liberar a los presos políticos, mientras otros sostuvieron durante todo el evento una manta con la leyenda “Sr. Presidente, queremos escuela digna”.