Mamá de normalista de Ayotzinapa hablará ante los cónsules y embajadores de México

Desde hace tres décadas, cada año la Secretaría de Relaciones Exteriores convoca a México a todos los embajadores y cónsules del Servicio Exterior, para sostener una reunión de varios días en la que abordan las líneas de trabajo para el año en cuestión, y que cierra siempre con la conferencia de un invitado especial, que suelen ser intelectuales, artistas, académicos, funcionarios o un comediante. Pero este año no será así.



En la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, que se realiza desde el pasado 7 de enero y que concluirá este viernes, la invitada especial que hablará ante los representantes de México en el mundo, será una víctima de la violencia: la señora María Martínez Zeferino, mamá de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala desde el 26 de septiembre de 2014.



La señora María Martínez Zeferino es la misma que, en representación de todas las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, el pasado 3 de diciembre de 2018, exigió ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que su gobierno no sólo entregue resultados en el caso de los 43 normalistas, sino de todas las familias que aguardan el regreso de un integrante desaparecido.



“Para nosotros –señaló la señora María, durante la firma del ‘Decreto presidencial para la verdad en el caso Ayotzinapa’– es muy duro, muy difícil, pasan los días, pasan las noches, y no tenemos a nuestros hijos. Yo les pido a todos, pónganse un día, un día siquiera, en nuestro lugar, para que sientan lo que es no tener un hijo en la casa, un familiar, y como ustedes ven no nomás son nuestros 43 hijos, hay miles más, hay familias sufriendo porque les falta un familiar en la casa, vieran que es bien difícil sentarse a la mesa y ver que está una silla vacía, hay una cama en la que falta el hijo”.



En México, destacó, “faltan miles, y nosotros pedimos y decimos que andamos acá porque ya no queremos que ninguna familia pase por esto, pero entre más decimos eso creo que pasan más desaparecidos. Ya no, señor, ustedes están para servir a los mexicanos. demuéstrenlo, demuéstrenos que sí están aquí para apoyarnos, queremos a nuestros hijos, queremos abrazarlos, una oportunidad más”.



Tal como anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores, la conferencia “Caso Iguala: los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, que encabezará la señora María Martínez Zeferino, contará también con la participación de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.