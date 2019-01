Medios y ONG de BCS exigen comisión especial e investigación eficaz por el asesinato del periodista Rafael Murúa

La organización The Border Center for Journalists and Bloggers (BCJB) y sus aliados, periodistas y activistas, exigieron a los diputados de Baja California Sur la creación de una comisión especial que vigile el proceso de investigación del asesinato del comunicador Rafael Murúa Manríquez, quien fue encontrado muerto el pasado 21 de enero.

En un comunicado, reclamaron una investigación pronta y eficaz sobre el crimen, y que también se aclare la agresión del 22 de enero contra las instalaciones del medio Política y RockandRoll Radio, localizadas en Hermosillo, Sonora; un grupo de personas destruyó puertas y hurgó entre los archivos.

“La situación en la frontera norte de México, tanto por el número de alusiones como por frecuencia, transgreden los preceptos de defensa de la libertad de expresión en la Constitución mexicana y las declaraciones y convenciones en favor de los derechos humanos a nivel internacional. Tan sólo en el sexenio pasado, doce periodistas de la frontera fueron asesinados”, señalaron en su pronunciamiento, de respaldo a los integrantes de la Red de Periodistas de Baja California Sur.

“The Border Center for Journalists and Bloggers y sus aliados exigen al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; al Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y a la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, el esclarecimiento inmediato del asesinato de Rafael Murúa Munguía, así como la investigación exhaustiva sobre el ataque a la radio localizada en Hermosillo, Sonora”, agregaron.

Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, dijo que Murúa -quien dirigía la radio comunitaria Radiokashana- estaba bajo la custodia del organismo de protección del gobierno para periodistas y defensores de derechos humanos, desde junio de 2017, por amenazas del alcalde del municipio de Mulegé.

Aquí puedes consultar el pronunciamiento completo: