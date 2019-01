Prepa de Tamaulipas discrimina a alumno por ser drag queen; luego se disculpa y dice que fue un malentendido

Daniel, de 17 años, alumno de preparatoria del Instituto Tamaulipas, recibió un trato discriminatorio de las autoridades escolares por vestirse como drag queen: le pidieron, a cambio de no ser expulsado, que tomara terapia psicológica y ocultara sus fotos de redes sociales.

“Me dieron esa solución, mantener mis fotos en privado e ir a terapia psicológica (…) como respondí que no, me dijeron que entonces no podía seguir (en la escuela)”, escribió el alumno en su perfil de Facebook.

Aunque las autoridades le pidieron disculpas y aseguraron haber llegado a un acuerdo con su madre, Daniel dijo a Animal Político que no regresará a la institución y se reunirá con abogados de la organización Skin Drag Tampico, en la cual ha concursado como drag queen, para decidir si demandará a la escuela.

En entrevista, el joven relató que todo comenzó por una demanda que él interpuso contra su padre biológico quien no se ha hecho cargo de los gastos de la escuela.

“Mi abogado me pedía una constancia que acreditara mis gastos escolares, por eso me acerque con el director del instituto y él me dijo que, antes de darme el documento, necesitaba platicar conmigo”, contó Daniel.

En esta plática estuvo presente además del director, la psicóloga de la escuela. Ambos dijeron a Daniel que se habían enterado de que es drag queen por unas fotos compartidas entre los alumnos.

El alumno asegura que ellos entraron directamente a su perfil de Facebook para ver las imágenes.

“Con anterioridad yo había platicado con la psicóloga por algunos problemas familiares que afectaban mi estado de ánimo y en ese momento le comenté que yo era drag queen. Estoy seguro que ella le informó al director sobre esto”, dijo Daniel.

En la plática con las autoridades escolares, además de la sugerencia de recibir atención psicológica, el director lo cuestionó por vestirse de mujer y mencionó que el hecho de aparecer como drag queen podría relacionarse con el delito de tráfico sexual.

“Imaginemos que mi hija va en esta escuela y hay un chico que hace lo que tu haces (…) yo no me voy a enojar pero si preocupar por la clase de vida que lleva ese chico y más por las enfermedades que hay”, dijo el director, según la versión de Daniel.

“Todo fue un malentendido”, instituto se disculpa

En entrevista para Animal Político, Rafael Juárez, director del Instituto Tamaulipas asegura que la situación con Daniel fue un malentendido y que nunca fue suspendido de la escuela.

El director acepta que tuvieron una plática con el joven pero que este miércoles ya llegaron a un acuerdo con su madre y le informaron que Daniel no fue expulsado, además de que la institución ya cubrió el pago de inscripción correspondiente a este ciclo escolar.

Al ser cuestionado sobre la expulsión y la petición de recibir apoyo psicológico, el director dice que “todo fue un malentendido, sí tuvimos una plática con él donde tratamos situaciones internas que no pueden darse a conocer, al final el alumno nunca fue dado de baja y ya llegamos a un arreglo con su mamá para que regrese a clases, ella quedó muy satisfecha”.

El director del Instituto Tamaulipas prefirió no dar más detalles sobre la conversación con el menor de edad y dijo que espera que regrese y continúe con sus estudios.

La dirección general de la institución pidió una disculpa a través de un comunicado e invitó a Daniel a regresar a clases.

“En el Instituto Tamaulipas no se tienen prácticas de discriminación de ninguna índole: ni por preferencias de credo o religión, ni por preferencias políticas, ni por diferencias sociales, de raza, ni por algún tipo de capacidad diferente: mental, psicológica o motora, ni por las diferentes preferencias sexuales”, expuso la escuela en el comunicado.

La institución “ofrece una disculpa pública y privada” a Daniel “por un mal manejo de la comunicación interna”.

Rechaza el arreglo

A pesar de las disculpas y el arreglo al que, asegura la institución, llegaron con su mamá, Daniel dice que no regresará a la escuela.

“He recibido apoyo de algunos de mis compañeros pero no quiero saber más de la institución, me trataron mal y me hicieron sentir incómodo, no podría regresar a una escuela que te discrimina por tus preferencias sexuales”, dijo.

El alumno añadió que está en espera de la asesoría legal que le brindarán los abogados de la organización Skin Drag Tampico.

“Una vez que platique con ellos decidiré la forma legal en la que actuaré, mientras tanto buscaré otras opciones educativas porque definitivamente no regresaré al instituto”, finaliza Daniel.

El Instituto de Tamaulipas, que ofrece secundaria y preparatoria, está incorporado a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), sin embargo en esta universidad, hasta el momento, desconocen el caso.

“Si los padres del joven deciden interponer una queja pueden hacerlo con nosotros, el instituto solo está incorporado a la UAT pero no depende de nosotros, sin embargo las quejas si podemos analizarlas y actuar en caso de ser necesario”, informó la universidad en entrevista.