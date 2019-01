Más desigualdad: Un solo hombre concentró en 2018 el equivalente a lo que tenían 60 millones de mexicanos

Durante 2017, los magnates mexicanos Carlos Slim y Germán Larrea poseían el equivalente a la riqueza de 60 millones de personas en el país. Para 2018, Slim rebasó de tal forma a Larrea en la lista de billonarios de Forbes, que llegó a concentrar él solo la misma fortuna que la mitad más pobre de la población, según la organización internacional Oxfam.

El presidente de Grupo Carso posee, de acuerdo con la lista de Forbes, 67 mil millones de dólares, 12 mil millones más que en 2017. Sus activos financieros y no financieros crecieron en tal magnitud, que para 2018 se ubicó en una posición dominante respecto al resto de los millonarios de México: es cuatro veces más rico que Larrea, que es el segundo mexicano más rico en la lista. En contraste, la mitad de los mexicanos posee 66 mil millones de dólares.

En ese sentido, la desigualdad aumentó incluso entre los millonarios, de acuerdo con un análisis de Oxfam México proporcionado a Animal Político.

Slim tiene una gran parte de la riqueza del selecto grupo y todos sus competidores quedaron muy atrás en 2018: le siguen los magnates mineros Germán Larrea -quien posee 17 mil millones de dólares- y Alberto Bailleres, que posee 10 mil millones. Después de ellos aparecen Eva Gonda (viuda del magnate refresquero Eugenio Garza Lagüera) y el dueño de Televisión Azteca Ricardo Salinas Pliego, con 7 mil millones de dólares cada uno. En tanto, los activos de los 60 millones de personas más pobres no registraron ningún aumento.

“La conclusión es que la concentración de la riqueza aumentó y México se hizo más desigual”, sentenció el autor del análisis, Diego Vázquez, gerente de Investigación de Oxfam México. Puntualizó que un año antes la riqueza de esa mitad de la población era equivalente a la de dos personas, mientras que en el último año eso se convirtió en la riqueza de un solo hombre.

La organización, que promueve el combate a la desigualdad en el mundo, publicó recientemente un informe previo a la realización del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza; en el que revela que mientras que el 1% de los mexicanos más ricos (1.3 millones) tienen 40 de cada 100 pesos de riqueza en el país, el 50% más pobre (65 millones) sólo accede a 3.5 pesos. El análisis de Diego Vázquez especifica que esa fortuna se concentró, durante 2018, en un solo hombre: Carlos Slim Helú.

El investigador apuntó que Oxfam mide la pobreza por activos y no por ingreso, debido a que este último indicador es más inestable que las posesiones. “Lo que medimos nosotros es el valor de lo que tienen: sus activos financieros menos su deuda, lo que resulta en una concentración mucho más grande que cuando hablamos de ingresos, porque hablamos de cosas como lo que se tiene en la Bolsa de Valores”, indicó Vázquez. En el caso de las personas pobres, se mide sobre sus activos físicos, como vehículos, propiedades y actividad bancaria. “Aunque esta población también es pobre por ingresos, porque si los tuviera podría adquirir más activos”.

En el caso de los multimillonarios, la medición de Oxfam se basa en la lista de Forbes, mientras que para el resto de la población usan la base de datos de Credit Suisse, calificada por el investigador como la estimación más completa que se tiene sobre la riqueza. “No es cuánto ganas sino qué tienes”, puntualizó en entrevista.

Se privatizan los beneficios, se socializan los costos

La crisis financiera de los años 2008-2009, que amenazaba con una catástrofe similar a la Gran Depresión de los años 20, es un tema superado para los multimillonarios, que según Oxfam lejos de perder aumentaron su riqueza en 900 mil millones de dólares. Por su parte, la riqueza -entendida como activos y posesiones- de los pobres se redujo 11% en esta última década.

“Una de las lecciones a 10 años de esa crisis es que mientras la riqueza se recuperó, los que pagaron las consecuencias de largo plazo en economía real fueron los trabajadores: personas comunes y corrientes que vieron mermados sus ingresos y un aumento en el desempleo. Vivimos en un modelo económico en que los costos recaen en los trabajadores, que tenían deudas o hipotecas mientras a los ricos ya se les olvidó la crisis”, dijo el activista.

Explicó que los multimillonarios tienen capacidad económica pero también poder político, en México y a nivel global, lo que les da una posición preferente que los vuelve invulnerables a las consecuencias de las crisis económicas.

Una década después del inicio de la crisis los multimillonarios se han duplicado, lo que habla de capacidad de la clase dominante para recuperarse a largo plazo; en cambio la mitad más pobre se ha mantenido estancada y en el último año su riqueza incluso decreció 11%, “lo que indica el contraste que vivimos”, refirió Vázquez Pimentel.

En el caso específico de México, la fuente de la riqueza de los tres más ricos (Slim, Larrea y Bailleres) son sectores productivos altamente regulados (minería y telecomunicaciones), lo cual indica que tienen un poder no solo económico sino político de gran relevancia, de acuerdo con el investigador.

Adicional a estos privilegios, en las crisis económicas algunos gobiernos emprenden rescates financieros que salvan a los grandes actores, mientras a los de clases más bajas nadie los rescata aunque aumenten sus hipotecas, sus deudas y la inflación. “Además los rescatan con impuestos que pagan todos. Se privatizan los beneficios pero se socializan los costos”, sentenció el experto de Oxfam México.

En tanto, los gobiernos tienen pocas herramientas para distribuir la riqueza en el país, pues las grandes fortunas no se gravan como deberían o se van a otros países, incluidos paraísos fiscales, indicó Vázquez. Esto deja a la administración pública sin muchos recursos para esquemas que generen, justamente, igualdad de oportunidades, como educación, salud y protección social.

“Son tres áreas de inversión pública súper necesarias para asegurar que, sin importar si naciste rico o pobre, si tienes estos servicios tienes herramientas y oportunidades para salir adelante, pero no hay dinero. Los estados tienen márgenes muy chiquitos para poder invertir en estos servicios, es un círculo vicioso donde los ricos no pagan lo que deberían, el gobierno no recauda, no pueden invertirlo y la desigualdad se agudiza”, puntualizó.

Para que el gobierno mexicano pueda ofrecer a cada mexicano condiciones básicas que generen movilidad social, al margen de dónde haya nacido, necesita rediseñar su política social, sugirió el experto; cambiar el esquema de protección social y de salud, financiarlo con impuestos generales, hacerlo universal, gratuito y de calidad.

En otro informe presentado este mes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que la baja proporción de familias y personas mexicanas que tienen activos físicos y financieros demuestra que en México existe una muy fuerte concentración de la riqueza.

Como ejemplo de las políticas públicas que generan desigualdad, el reporte de la CEPAL indica que entre 2012 y 2016 México redujo su gasto público en desarrollo laboral, pasando de 0.91% a 0.35% del PIB en ese periodo.

“La cultura del privilegio y el actual estilo de desarrollo aumentan las diferencias entre los centros y las periferias territoriales y sociales, a la vez que generan un grado insostenible de polarización de los ingresos y la riqueza, que aumenta el poder de los grupos más privilegiados para establecer y mantener reglas de juego que los favorecen”, concluye la Comisión en el capítulo sobre México de su informe.

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg