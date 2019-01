Venderán autos y aeronaves del gobierno; se buscan 100 mdp para financiar la Guardia Nacional

El gobierno de México realizará subastas de vehículos, aviones y helicópteros, como parte de las medidas de austeridad, y con lo que estima recaudar 100 millones de pesos para la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo 23 y 24 de febrero, en el aeropuerto de Santa Lucía, en el Estado de México, se llevará a cabo un tianguis para poner en venta 171 camionetas blindadas y semiblindadas, siete tractocamiones, 23 pick up, nueve automóviles compactos, 30 motocicletas, 12 camiones, dos tractores agrícolas, dos autobuses, cinco remolques, un Audi Blindado y un BMV blindado, éste último, dijo, “de línea fifí”.

Por ejemplo, el Audi blindado costó más de 6 millones 335 mil, y se subastará de inicio en más de un millón 991 mil pesos.

Indicó que los días 26 y 27 de abril se pondrán en venta también en Santa Lucía, 76 aviones y helicópteros en una feria, y de lo que se obtenga todo irá a la Guardia Nacional.

Indicó que le pedirán a la Fiscalía General y a la Secretaría de Gobernación que quienes adquieran esas unidades sean personas que se dediquen a actividades lícitas.

El mandatario detalló que la Secretaría de Hacienda se encargó de realizar los avalúos para vender las unidades.

Dentro de sus medidas de austeridad destacó que ya se eliminaron las 60 oficinas de ProMéxico en los países, y señaló que ahora todo será atendido por las embajadas. “No hay en México ProFrancia o ProJapón”, dijo.

Señaló también que actualmente ya no se puede tener más de tres asesores por secretaría.

Pide disculpa a quienes apoyaron la reforma energética

El gobierno federal quiere una “disculpa pública” de quienes apoyaron la reforma energética.

“Los que apoyaron la reforma energética están calladitos, estoy esperando todavía que ofrezcan una disculpa, no nos han ofrecido una disculpa pública, no dicen nada y cometieron un grave error”, señaló.

Destacó que de los 107 contratos que entregaron en las llamadas rondas, no se ha producido un solo barril de petróleo.

Aseguró que la reforma energética fue un engaño de que iba a llegar la “dolariza” de inversión extranjera, pero en realidad la producción ha caído.

En otro tema, el presidente dijo que los integrantes de su gabinete tienen hasta este miércoles 30 de enero para presentar y hacer público su declaración patrimonial.

“El que no presente su declaración patrimonial, el que no lo haga público no podrá trabajar en el gobierno”, aseguró