Usuarias del metro denuncian en redes intentos de secuestro; autoridades piden hacer las denuncias de manera oficial

Decenas de usuarias del metro de la Ciudad de México han denunciado en los últimos meses intentos de secuestro dentro y fuera de las instalaciones. El modus operandi es el siguiente: un hombre ubica a la víctima dentro de los vagones, la empieza a seguir y a la salida de la estación la toma en contra de su voluntad, tras amenazarla de muerte si grita o pide ayuda. Si alguien interviene, arguye que es su novia haciendo “dramas”. A algunas víctimas las han intentado subir a autos o camionetas donde hay más hombres que participan. En todos los casos denunciados en redes las jóvenes han logrado escapar, aunque en la mayoría gracias a la ayuda de alguien.

Este martes, el Sistema de Transporte Colectivo informó a través de un comunicado y en su cuenta de Twitter que hasta el momento “en ninguna de las 195 estaciones de la Red del Metro hay registros de denuncias asociadas a intento de secuestro” y pidió a las usuarias “denunciar cualquier conducta inusual hacia su persona con los policías asignados al interior del Metro o ante las autoridades competentes”. La dependencia aseguró que cuenta con módulos que brindan asesoría y acompañamiento jurídico, además de que “en apoyo a la seguridad de las usuarias se tienen destinados vagones exclusivos en toda la Red con horario permanente”.

Sin embargo, en varios de los testimonios se reporta que a pesar de haber presentado la denuncia de manera formal, sus casos no han prosperado. En uno de ellos, registrado el 12 de octubre de 2018 a las 8:10 de la mañana, una joven de 23 años se subió a un taxi a la salida del metro Eduardo Molina de la línea 5, cuyo conductor se desvió del recorrido solicitado y la amenazó con una pistola. En un alto gritó pidiendo ayuda a un par de policías que comían tamales en una esquina, quienes se acercaron a preguntarle al conductor qué pasaba y concluyeron que no podían hacer nada porque “era un asunto de pareja”. Gracias a la intervención de dos adultos mayores la joven pudo bajarse del taxi y escapar de su captor, quien la había conducido hasta el límite de Nezahualcóyotl y Ecatepec. Al presentar la denuncia por intento de secuestro ante el Ministerio Público le indicaron que no procedía porque ella “se había subido al taxi por su propia voluntad”.

En otro caso, registrado el 15 de enero de 2019 a las 22:20 de la noche a la salida del Metro Coyoacán, tres hombres intentaron subir a una joven de 29 años a una camioneta blanca sin éxito, luego de la intervención de un guardia de seguridad de un edificio cercano que los amenazó con su pistola de cargo. Al presentar la denuncia ante el Ministerio Público le indicaron que “sólo procedía por robo”, no por intento de secuestro.

De los testimonios conocidos hasta ahora por la denuncia en redes sociales, los casos se han presentado en las estaciones Velódromo de la línea 9, Impulsora de la línea B, Martín Carrera de la línea 4, Tacubaya de la línea 7, Taxqueña de la línea 2, Coyoacán de la línea 3, Múzquiz de la línea B, Puebla de la línea 9, Eduardo Molina de la línea 5 y en el transbordo de las líneas 12 y 3 rumbo a la estación Universidad de la línea 3.

La denuncia más reciente se registró este martes cuando una joven que se encontraba en la estación Canal del Norte de la línea 4, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, observó a un hombre que sujetaba a una adolescente que “iba pálida y con una carita de miedo impresionante”. La joven que publica el testimonio intervino haciéndose pasar por su hermana y ayudó a la niña a escapar, después de forcejear con el sujeto y salir corriendo, sin que nadie de los que se encontraba presentes a esa hora en el vagón intervinieran en su ayuda. La niña había podido llamarle a su mamá para avisarle que la estaban siguiendo y que fuera por ella a la estación Indios Verdes, donde se encontraba esperándola tras llegar con ayuda de la joven que cuenta la historia en su Facebook.

“Cuando llegamos a indios verdes ahí estaba su mamá, súper asustada porque ella ya no contestó. ¿Se dan cuenta de cómo pudo ser esta historia? ‘Mamá, me vienen siguiendo’. ‘Ella ya no contestó’. ‘Ya no volvió’. La niña se soltó a llorar y abrazó a su mamá; ni siquiera le pregunté su nombre o algo, yo estaba súper nerviosa, sigo muy nerviosa, no les diré ‘cuídense’. Mejor amigas, a cuidarnos entre todas, observen a todas, cuidémonos, y niñas GRITEN, HAGAN RUIDO, NO SE DETENGAN, HÁGANSE A LA IDEA DE QUE LES PUEDE PASAR, PARA QUE NO LAS TOME DE SORPRESA Y QUEDEN EN SHOCK. DEFIENDAN A ALGUIEN, CORRAN, LUCHEN, SOMOS TODO LO QUE TENEMOS”, cuenta el testimonio.

Ante la acumulación de estos casos y los feminicidios que se han registrado en lo que va del año, distintos colectivos feministas, activistas, defensoras de derechos humanos y víctimas se organizan para realizar distintas acciones de protesta a nivel nacional para que cese la violencia en contra de las mujeres.

Para este viernes 1 de febrero se ha convocado a la Rodada por la vida y libertad de las Mujeres, que en Ciudad de México partirá de la Fuente de la Diana Cazadora al Zócalo de las 20:00 a las 22:00 horas.

Para el sábado 2 de febrero se ha convocado a una protesta en contra de los secuestros y feminicidios en el monumento a la madre.

Para el 9 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se está convocando al Movimiento contra la Inseguridad Ni una menos en el Metro, ni una menos en el mundo. “No se trata de que ‘no nos dejen solas en la calle’, se trata de que ellos nos dejen en paz, nos dejen de matar, de acosar, de violar”, sentencia Luu Pérez, una de las convocantes, horas antes de compartir en su perfil de Facebook la denuncia de Miguel Correa Hernández por la desaparición de su hija en León, Guanajuato.

En el país 18 estados cuentan con alertas de violencia de género contra las mujeres, 3 se encuentran en proceso de activación y en 9 están solicitadas, pero no se han activado.

“En nuestro país no contamos con las estadísticas ni (los) protocolos adecuados, y los que hay son insuficientes para combatir o conocer el acoso callejero y la violencia sistemática en contra de las mujeres”, indica la convocatoria a la Rodada, situación enmarcada en las propuestas legislativas de toques de queda para que las mujeres no salgan de noche, militarización de la seguridad pública y prisión preventiva oficiosa para delitos graves.