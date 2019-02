Por qué AMLO dice que hay una mafia de la ciencia y cómo impacta en las contrataciones en Conacyt

La contratación de tres servidores públicos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyos perfiles han sido cuestionados debido a su escolaridad, por ciudadanos, políticos y la comunidad científica, ha causado polémica, diversas acusaciones y hasta renuncias.

Las criticas van en el sentido, principalmente, de que Conacyt no aplique reglas estrictas para contratar a funcionarios de la misma forma que lo hace para admitir y otorgar becas a investigadores y estudiantes de posgrado.

La polémica llegó hasta Presidencia. Andrés Manuel López Obrador aseguró que una “mafia de la ciencia” inconforme con los recortes a los salarios impulsa una campaña contra el Conacyt.

“Hay toda una campaña y es importante ventilarlo, están muy molestos algunos del Conacyt porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia, porque tenían sueldos elevadísimos y tampoco tenían tanto nivel académico, entonces se sienten desplazados”, afirmó.

Cuestionado sobre los nombramientos en una de sus conferencias, el mandatario dijo que la administración federal no permitirá “influyentismos, amiguismos, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Morena debe ser faro de moralidad”.

Ofreció revisar los casos, cesar a los funcionarios señalados y reiteró su respaldo a María Elena Álvarez-Buylla como directora del organismo: “Le tengo mucha confianza, es una mujer no solo inteligente, Premio Nacional de Ciencias 2017, sino honesta y con convicciones”.

Te presentamos los casos que han causado controversia:

Cuestionan que curse el tercer semestre de la licenciatura

La controversia inició el 10 de febrero, cuando se dio a conocer que David Alexir Ledesma Feregrino, contratado con el cargo de subdirector de la Coordinación de Comunicación no tiene un título universitario.

El cargo de Ledesma Feregrino, de 29 años, fue cuestionado debido a su poca experiencia en la divulgación científica, que actualmente cursa el tercer semestre de la licenciatura de Comunicación, y a que su sueldo como coordinador era de 44 mil pesos mensuales, según datos de la Función Pública.

Tras las críticas, el Conacyt emitió un comunicado en donde compartió la síntesis curricular de Ledesma.

Señaló que cursó estudios de Química en la UNAM de 2008 a 2012, sin precisar si éstos fueron concluidos.

En su experiencia laboral destacó que trabajó seis meses como guionista en “Capital 21”, así como editor en el portal de noticias de Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radio y Televisión.

También trabajó para Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

“Lamentamos las notas publicadas que, a través de la descontextualización, han buscado difamar un proyecto que busca impulsar las humanidades, las ciencias y las tecnologías en favor del avance del conocimiento, del bienestar social y del cuidado del ambiente, así como impulsar un proyecto de comunicación científica y de apropiación social de la ciencia. Reprobamos profundamente que para ello se utilicen elementos estigmatizantes por razones de juventud y de apariencia física”, especifica el comunicado.

El 14 de febrero el Conacyt confirmó que Ledesma Feregrino presentó su renuncia. Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que su renuncia fue por “motivos personales”.

En comisión de biodiversidad con licenciatura en diseño de modas

La polémica en el Consejo continuó con el caso de Edith Arrieta Meza, quien sí tiene una licenciatura, pero en Diseño de Modas. Ella tenía el cargo de subdirectora de la Comisión Intersecretarial de Biodiversidad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

El mandatario afirmó que, de ser cierto que Arrieta trabajaba en el Conacyt sin tener la formación necesaria para el cargo, se tomarían las medidas necesarias. “Vamos a suponer que sea cierto, la directora del Conacyt va a actuar. Y aquí, con transparencia, esas cosas no se pueden permitir. Ya no hay modistas, modistos, maquillistas, ya no hay esas exquisiteces, esos lujos, ya se terminó, este es otro gobierno”, dijo.

Más tarde, en un comunicado el Consejo explicó que Arrieta Meza fue invitada a colaborar en Cibiogem debido a su amplia experiencia en “trabajo organizativo y de enlace en comunidades rurales, así como en la protección y bioseguridad” de la riqueza agrobiológica de la Ciudad de México y otros estados de la República.

El Conacyt argumentó que Arrieta, quien cursó la licenciatura en diseño de moda en la Universidad Jannette Klein en la Ciudad de México, posee “profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos adquiridos a lo largo de su vida”, ya que proviene de una familia campesina de Milpa Alta.

“Aunque lamentablemente aún no somos capaces de reconocer como sociedad el inmenso valor de este tipo de saberes, éstos fueron fundamentales para realizar de manera adecuada la tarea encomendada a la Lic. Arrieta”, señaló en un comunicado.

El organismo aclaró que Arrieta no se desempeñó como subdirectora en esa instancia, sino sólo como colaboradora especializada en trabajo organizativo, enlace con comunidades rurales, protección y bioseguridad de la riqueza agrobiológica de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información que ella hizo pública en la plataforma Declaranet, tiene experiencia como jefa de unidad departamental en la alcaldía de Tlalpan, donde su función principal era “fomentar el cooperativismo y la economía solidaria”. En 2015, fue candidata de Morena a diputada local.

El 13 de febrero por la noche, el Conacyt informó que concluyó la relación laboral que mantenía con Edith Arrieta Meza.

Funcionaria que solo tiene secundaria

María Chávez García, exdiputada federal, causó polémica luego de que se dio a conocer que a pesar de tener solo estudios de secundaria, será la encargada de administrar un fondo sectorial entre el Conacyt y la Secretaría de Energía.

En este caso, el Conacyt se deslindó de su contratación: “Este Consejo no contrató a María Chávez García, puesto que es facultad de la Secretaría de Energía hacer esa designación, según las Reglas de Operación del Fondo”.

En su declaración, ante la Secretaría de la Función Pública, señaló que su último grado de estudios fue la secundaria, aunque no hizo público su salario como secretaria administrativa.

“Investigamos perfiles y tomamos medidas”

El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, sostuvo que a diferencia de anteriores administraciones, ante los señalamientos de algunos perfiles en puestos públicos, se investiga y se toman medidas.

“Errores puede haber, administrativos puede haber, incluso gente que sorprenda y que presente papeles que no son reales, en fin hay muchas situaciones, pero cuando se señalan y se comprueban, se toman cartas en el asunto, esa es la diferencia”, expresó.

El funcionario federal afirmó que existe una campaña contra la directora del Conacyt, sobre todo porque viene una propuesta de reforma a este organismo público, la cual afectará el estatus de sectores que se han beneficiado de algunas becas.

Señaló que la situación del Consejo, como otras áreas del gobierno que se han recibido, ha estado plagada de contratos, becas que si no son ilegales, sí inmorales, donde se ha incurrido en corrupción, se ha beneficiado a empresas privadas con dinero público para investigaciones científicas y ni siquiera los reportes ni los resultados se han entregado.

Directores de centros de investigación, preocupados

Directores de los centros de investigación del Conacyt enviaron una carta al encargado de despacho de la dirección adjunta, Alejandro Díaz Méndez, en donde manifestaron su preocupación por una reducción presupuestal.

“Los directores de los centros recibimos un llamado del Dr. Miguel Ángel Barrera donde nos instruyó a hacer una reducción presupuestal del 3 al 5% en los centros. Esta petición tendrá consecuencias importantes en la operación de varios centros que ya tienen una situación financiera muy comprometida”, señalaron.

Indicaron que los diversos instrumentos de creación de los Centros Públicos de Investigación no otorgan a los directores facultades para realizar por sí mismos adecuaciones al presupuesto autorizado por el Congreso de la Unión, por lo que le solicitaron hacer llegar por escrito dicha instrucción, indicando su fundamento jurídico.

El Conacyt tendrá 2 mil 299 millones pesos menos para 2019, pues en 2018 recibió 26 mil 963 millones de pesos, pero este año sólo recibirá 24 mil 664 millones de pesos.