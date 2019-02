Gobierno de CDMX le quita permiso a una empresa de scooters por no entregar información

El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que de las empresas de bicicletas sin anclaje y monopatines que tramitaron permisos para operar, una de ellas quedará fuera de la próxima regulación.

Muere usuario de monopatín atropellado en Avenida Chapultepec; hay un detenido

Se trata de la empresa Grin, la cual no presentó la documentación requerida por las autoridades, de acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Hubo una empresa que no se presentó, de todas las que fueron invitadas, que tenían estos permisos, y ahora les doy el nombre de la empresa, Grin”, respondió la funcionaria a reporteros.

Incluso, explicó que si la compañía continúa operando con sus equipos en la ciudad, el Instituto de Verificación Administrativa capitalino (INVEA) tomará medidas para retirarlos.

#Entérate 🧐¿Sabes cuáles son las responsabilidades que las empresas de #monopatines 🛴 y #bicis 🚲sin anclaje deben cumplir con usuarios? Como cliente, tienes derecho a medidas de seguridad básicas. pic.twitter.com/PBGLwSq8Dx — SEMOVI CDMX (@CDMX_Semovi) 12 de febrero de 2019

Más redes de transporte, uso de la bici y reducción de contaminantes: plan de movilidad de Sheinbaum para CDMX

De acuerdo con el gobierno actual, la pasada administración (encabezada por Miguel Ángel Mancera) no publicó los lineamientos para que estos servicios de transporte pudieran operar, y sin embargo siguió otorgando autorizaciones “que no favorecían la obtención de información útil, que no fomentaban la competencia libre e igualitaria, ni solucionaban

el problema de obstaculización de los espacios peatonales”.

El pasado 6 de febrero la Secretaría de Movilidad (Semovi) entregó permisos temporales de 45 días para la operación de estas empresas, con el objetivo de recabar información confiable sobre su funcionamiento, y así emitir los lineamientos de este tipo de transporte, los cuales deberán estar listos en marzo próximo.