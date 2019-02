De 2 a 3 de la tarde, el horario con mayor incidencia en intentos de secuestro de jóvenes en el Metro

Activistas preocupadas por el incremento de las denuncias por intentos de secuestro de jóvenes en el Metro de la Ciudad de México y sus inmediaciones, lideradas por Sandra Barrón, Dana Corres y Alejandra Padilla de Serendipia Data, elaboraron una base de datos colaborativa para mapear los lugares y las circunstancias en que se están registrando estos delitos, que abarcan también al Estado de México.

Hasta el 31 de enero llevan registradas 131 denuncias cuyos hechos se registraron desde 1997 a la fecha, de las cuales solo 104 tienen las referencias geográficas para aparecer en el mapa.

Entre los principales hallazgos de este ejercicio se encuentra que los horarios de mayor incidencia son de 2 a 3 de la tarde y de 8 a 9 de la noche, seguidos de las 6 a 7 de la mañana y 12 del día a 1:00 pm. En casi 20% de los casos hay tres o más agresores involucrados, casi 40% ocurrieron en 2019, y como resultado de la agresión las víctimas recibieron desde rasguños y moretones hasta fracturas e incluso fueron violadas.

Los casos se concentran en las colonias San Miguel (7 casos) Centro (6 casos), Buenavista (4 casos), El Rosario (4 casos), Daniel Garza (4 casos), Ciudad Universitaria (3 casos), Juárez (3 casos), Portales Sur (3 casos), Campestre Churubusco (3 casos), Insurgentes Mixcoac (3 casos), Sevilla (3 casos) y Roma Sur (2 casos), entre otras.

Las denuncias visualizadas en el mapa fueron recopiladas de redes sociales y por medio de un formulario abierto disponible aquí.

De las 131 denuncias públicas recabadas en este ejercicio, sólo el 14% denunció y, de éstas, el 97% de las denuncias no procedió. Entre las excusas que las mujeres reportan haber recibido se encuentran que “no existe el delito de intento de secuestro”, “porque fue más afuera (del Metro) que adentro y no pasó nada”, “porque no podían hacer nada”, “porque no hubo testigos”, “porque pidieron que se comunicara 7 días después y luego no encontraban el expediente, “dijeron que me regresaban la llamada y nunca llamaron”, entre otras.

Los resultados de este mapeo pueden ser consultados en este link, donde además se pueden ver los horarios y las narraciones de los incidentes violentos denunciados a través del ejercicio.

Las activistas hicieron un llamado a las autoridades para que investiguen lo que está sucediendo en el Metro y tomen las medidas necesarias, que han pedido desde la solicitud de alerta de género para la Ciudad de México, para detener el secuestro y la desaparición de mujeres en la capital del país.

También exigieron que se desmantelen las redes de trata de personas; que se realice una campaña de concientización para que hombres y mujeres sepan cómo responder ante situaciones de riesgo, así como “dejar de negar la realidad de la desaparición o de los intentos de secuestro y eviten descalificar a quienes se han atrevido a denunciar”.

Finalmente pidieron al gobierno de la Ciudad de México resultados del Programa de Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas, ya sea para mejorarlo o para desecharlo, así como una estrategia integral de prevención, diseño e infraestructura seguros para las mujeres, denuncia, re-educación y erradicación de la violencia contra las mujeres.

#ReaccionemosJuntas Una iniciativa de @LNDiversidades y @AACritik sobre los intentos y secuestros en el @MetroCDMX Necesitamos una política de intervención para frenar el peligro al que nos enfrentamos en es transporte. ¡Firma la petición! https://t.co/M3Mn0aDyW8 vía @Change_Mex

— Amozu♀️ (@Karliuxamoz) 31 de enero de 2019

La procuradora de Justicia en la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó este 31 de enero que la dependencia iniciará una investigación de los casos de mujeres víctimas de intentos de secuestro, y que se enteró de que en las denuncias presentadas el delito fue clasificado como robo.

El próximo martes, la funcionaria se reunirá con un grupo de mujeres que aseguran haber sido víctimas de intento de secuestro en estaciones del Metro.

A través de redes sociales, usuarias del metro de la Ciudad de México han denunciado en los últimos meses intento de secuestro dentro y fuera de las instalaciones, con un modus operandi en el que un hombre comienza a seguir a la víctima, la toma en contra de su voluntad y la amenaza de muerte si grita o pide ayuda. Si alguien interviene, arguye que es su novia.

El sábado 2 de febrero se realizará una protesta contra los intentos de secuestro y feminicidios, en el Monumento a la Madre a las 15:00 horas.

Con información de Serendipia