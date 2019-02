No se usará el presupuesto para favorecer a partidos, asegura AMLO sobre voluntarios que promovieron el voto

Tras ser cuestionado respecto a que los voluntarios, también llamados Servidores de la Nación -que hacen el llamado Censo de Bienestar-, promovieron antes el voto a su favor en la campaña de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a informar sobre el caso, y dijo que no se usará el presupuesto para favorecer a partidos.

“No van a tener derecho a fianza, es como la corrupción, es como el robo de combustible. Todo eso se convierte en delito grave”, dijo tras recordar que existe una Fiscalía especial en materia de delitos electorales.

Lee: Promotores del voto para AMLO en 2018, ahora censan y repartirán tarjetas del Bienestar

Indicó que una vez que se tenga integrado todo el gobierno y las contrataciones en las coordinaciones en los estados, se transparentará toda la nómina.

–Abogados opinan que podría haber un uso clientelar de este programa al usar voluntarios, se le cuestionó.

“Sí. Todo esto se va a informar, y qué bueno que utilizaste la palabra podrían, porque no va a ser así, es decir, no se va a utilizar el presupuesto como era antes, para favorecer a ningún partido, no se va a condicionar el apoyo para que se vote por determinado partido”, respondió el mandatario.

Diez Servidores de la Nación —como se conoce a estos voluntarios— de distintos estados del país hablaron con Animal Político y confirmaron que pertenecieron a los comités de “defensa del voto” de Morena, durante la campaña en la que resultó ganador López Obrador.

Explicaron que gracias al apoyo que dieron al ahora presidente, y a la experiencia en trabajo de campo que adquirieron, fueron convocados tras la elección para apoyar otras actividades del nuevo gobierno, entre ellas el Censo de Bienestar y la logística de eventos públicos.

Utilizar la estructura de promotores del voto y los comités locales de Morena para repartir las tarjetas de un programa social es, por lo menos, un problema político importante, advirtieron especialistas.

Para ellos, el papel de los Servidores es cuestionable más desde la ética que desde la ley, “pero sí pone un semáforo amarillo al asunto”.