No habrá recursos para organizaciones o fundaciones porque ya no habrá intermediarios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante su gobierno no se entregarán recursos a organizaciones o asociaciones de la sociedad civil, ni a fundaciones, con el fin de que no haya intermediarios que manejen los recursos públicos.

“Nosotros ya no vamos a entregar recursos a organizaciones ni a fundaciones, para eso es el gobierno, esto debe quedar muy claro”, aseguró

El recorte al presupuesto del programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras ha provocado protestas por parte de los ciudadanos y críticas. Este programa consiste en apoyos a través de subsidios de 950 pesos destinados a los servicios de cuidado y atención infantil. Para 2019 las estancias infantiles recibirán sólo la mitad, pues el Presupuesto de Egresos destinó 2 mil 41 millones de pesos para este programa, en comparación con los 4 mil 70 millones erogados en 2018.

Al respecto, el mandatario dijo que este programa se revisará para ver de qué manera se puede ayudar, pero de manera directa y sin intermediarios como se hacía en gobiernos pasados.

Destacó la participación partidista de Acción Nacional en los programas de estancias infantiles. Se refirió a la senadora panista Josefina Vázquez Mota. “¿Qué sucedía? Le daban dinero a las organizaciones. Bueno, la señora Josefina con todo respeto, se vio involucrada en una situación donde a una fundación le entregaron recursos para proteger a migrantes”, dijo.

En días pasados, el expresidente Felipe Calderón, quien creó este programa, también se pronunció respecto a este recorte y presumió que la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció a las estancias como uno de los mejores programas de apoyo a las madres trabajadoras.

El gobierno destinó más de 3 mil millones de pesos a este programa en 2018, dijo López Obrador.

“No les gusta el cambio pero no vamos a entregar dinero a organizaciones, los apoyos van directo a los beneficiarios, no habrá intermediarios. Nos amenazan de que tomarán las oficinas, que tomen las oficinas, pero no vamos a ceder, se acaba la corrupción”.

López Obrador sostuvo que si el dinero pasa por muchas oficinas o por organizaciones no llega o llega muy poco a la gente “porque hay piquete de ojo, o hay moche, entonces queremos que llegue completo, de la Tesorería al beneficiario”

“Se van a transparentar los censos y todos los recursos que se entreguen”, aseguró.

Quitará carga fiscal a Pemex

López Obrador anunció que le quitarán carga fiscal a Pemex y que hay ahorros para suplir esa falta de ingresos.



“Esto va a significar menos recursos para el gobierno, pero estamos seguros que vamos a suplir esa falta de ingresos por dejar a Pemex con más fortaleza fiscal, lo vamos a suplir con los ahorros que estamos obteniendo”, dijo en conferencia.



Aseguró que ninguna empresa del extranjero paga los impuestos que paga Pemex a la Secretaría de Hacienda.



“Hacienda le ha quitado históricamente demasiados derechos e impuestos a Pemex, es de las empresas también que más pagan impuestos en el mundo, entonces vamos a dejar los recursos suficientes para que podamos recuperar la producción petrolera y fortalecer a Pemex”, explicó.

Dijo que en lo próximos días y a más tardar la próxima semana, el gobierno anunciará medidas extraordinarias de apoyo para la empresa Productiva del Estado.