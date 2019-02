Hallan toma clandestina de gasolina en mercado en Gustavo A. Madero; hay 4 detenidos

Autoridades capitalinas encontraron una toma clandestina de combustible en el interior de un local en el mercado El Coyol, ubicado en avenida Gran Canal, entre Oriente 157 y Manuel Buenrostro, en la colonia El Coyol, alcaldía Gustavo A. Madero.

Desde las primeras horas arribaron los elementos de seguridad donde detuvieron a cuatro personas y aseguraron bidones con gasolina.

El lugar y sus inmediaciones permanecen acordonadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En el interior aún permanece personal de Protección Civil para evitar cualquier incidente.

Personal de la alcaldía de Gustavo A. Madero mencionó que en breve y a través de un comunicado dará más detalles al respecto.

En diciembre pasado el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, inició una estrategia de combate contra el robo de combustible a nivel nacional. En este plan participan 15 dependencias, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Trabajo, Hacienda y Profeco.

Desde hace semanas alrededor de 4 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina resguardan las 58 instalaciones estratégicas de Pemex, entre ellas seis refinerías, 39 terminales de almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y el control de ducto.

Otras de las acciones implementadas fue el cierre de ductos para evitar su “ordeña”, situación que ha provocado retrasos y problemas en la entrega de combustible a gasolineras en varios estados del país.

A pesar de los inconvenientes, el 26 de enero el presidente de México informó que la estrategia de su gobierno ha permitido, hasta ese momento, el ahorro de 4 mil millones de pesos y estimó que de continuar así, estas medidas permitirán recuperar al año 40 mil millones de pesos.

“Se acabó eso (robo de combustible), a cerrar los ductos y a enfrentar el problema, si no, me iba yo a convertir en cómplice, ¿qué ha pasado?, no se ha resuelto y tenemos problemas de abasto, pero ya no se roban mil 200 pipas”, agregó.

Con información de Notimex.