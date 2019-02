Video de supuesto huachicolero que muere en accidente está editado y sacado de contexto

El video de un hombre que supuestamente muere por extraer gasolina de un pipa está editado. Tampoco es de México ni es reciente: ha circulado desde octubre de 2018 en distintas páginas de nota roja y en varias partes del mundo, como en Estados Unidos y Brasil.

La página de Facebook ‘NotiDigital Bochil Chiapas’ publicó que el video es de México y que los hechos se desarrollaron en el contexto de la estrategia federal contra el robo de combustible.

El título del video es “Muere huachicolero al tratar de extraer una garrafa de gasolina a una pipa que se dedica al robo de hidrocarburos la víctima no tomó las precauciones necesarias y lo mató el flamazo”.

En las imágenes, un hombre parado en la parte superior de una pipa es evaporado, sin dejar rastro.

El video no es el archivo original: parece que está tomado desde un celular que, a su vez, graba el material de una cámara de vigilancia.

Esta publicación, fuera de contexto, ha sido compartida en conjunto más de 24 mil veces.

Cuadro por cuadro

Aunque no se ha podido determinar el origen del video, Al observarlo cuadro por cuadro, varias inconsistencias permiten inferir que se trata de una edición: La supuesta flama se concentra en el hombre, pero en la parte inferior del camión aparecen manchas del mismo color:

En el centro del cuerpo del hombre es visible un círculo blanco, que se usa comúnmente en los programas de edición para difuminar:

Otros materiales flamables que supuestamente fueron incendiados no sufrieron percances (el mismo contenido del camión, bidón de plástico):

Y la evidencia más importante: en menos de un segundo, el hombre se desvanece sin dejar rastro. Pero, ¿Se puede desvanecer un cuerpo humano así de rápido?

No: la destrucción total de un cuerpo humano no puede ocurrir en menos de un segundo. Al menos no en las condiciones del video.

De acuerdo con un experimento realizado por la Universidad de Queensland en Australia, en condiciones de cielo abierto se requieren entre 99 y 103 minutos de quema con gasolina para la extinción total del cuerpo. Ya que el cuerpo humano se compone entre un 65% y 70% de agua, 20% de materia orgánica y entre 10 y 15% de huesos, es necesario evaporizar primero el agua del cuerpo para destruir por completo la materia orgánica.

El video editado circula en redes desde octubre de 2018 en Estados Unidos, Rusia, Brasil y Nueva Zelanda. En esos casos, la muerte del hombre se adjudica a tres causas diferentes: descarga eléctrica, evaporación de ácido fluorhídrico sulfúrico o ácido fluoro sulfónico.

De acuerdo con la página de Fact -Checking, Snopes, la evaporación por descarga eléctrica y ácido fluorhídrico, en las condiciones mostradas en el video, tampoco son posibles.

Para la evaporación por descarga eléctrica en menos de un segundo es necesario un voltaje cercano a 2.5 millones de voltios, cuando la carga máxima de un cable es de un millón.

El ácido fluorhídrico, a pesar de ser mortal tras más de 12 horas de exposición en la piel, no puede generar la evaporación de un hombre. El ácido fluorosulfónico reacciona únicamente con agua u otro ácido y su efecto no es explosivo, sino corrosivo.