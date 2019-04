José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo del estado de Querétaro, fue despedido por cometer presuntos actos de corrupción en los que habría recibido un soborno de 100 mil pesos, además de haber realizado amenazas de muerte.

De acuerdo con el diario Reforma, el gobernador queretano, Francisco Domínguez Servién, cesó a Aguilera Rico luego de ver un par de videos donde el éste acepta haber recibido los 100 mil pesos por parte del Sindicato de Transportistas Astrac para hacer gestiones a favor de los transportistas, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Aguilera Rico ocupaba el cargo desde octubre de 2015 y no era la primera vez que era señalado por actos de corrupción.

Los videos fueron presentados por la dirigente nacional del Sindicato de Transportistas Astract, Cecilia Ojeda Elizalde, quien además denunció que junto a su hermano Noé Ojeda, fue amenazada de muerte por Aguilera Rico.

En uno de los videos el funcionario cesado acepta tener el dinero en su poder y estar dispuesto a regresarlo. “Yo con mi dinero no tengo ningún problema, te doy al rato los cien mil pesos (…) A mí me vale m#$# si me graban o no me graban. Yo pierdo mucho dinero siendo secretario, gano más dinero afuera que aquí. Así de fácil”.

Ante estas pruebas, el gobernador Francisco Domínguez destituyó a José Luis Aguilera durante la mañana de este lunes. El mandatario lamentó el acto de corrupción y aseveró que, el ahora exfuncionario, tendrá derecho a defenderse “como más le convenga”, además de que la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría estatal iniciarán las investigaciones correspondientes.

Con información de Reforma.