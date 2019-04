Cuatro periodistas mexicanos asesinados volverán a escribir desde sus cuentas de Twitter, donde compartirán los trabajos que les llevaron a ser reconocidos, los principales temas a los que daban cobertura y las amenazas que recibieron previo a su homicidio.

Se trata de José Armando “El choco” Rodríguez, Moisés Sánchez, Miroslava Breach y Javier Valdez, periodistas asesinados entre 2008 y 2017 en México.

La iniciativa #SeguimosHablando busca visibilizar la situación de violencia que enfrenta el periodismo en México y las zonas de silencio que se están creando en varios estados del país con el asesinato de periodistas.

En un comunicado, Propuesta Cívica, asociación civil que creó las cuentas en Twitter de los periodistas, con autorización de sus familias, señala que la iniciativa es un “esfuerzo por regresarles la voz, que forma parte de luchar contra el olvido y es un grito para la exigencia de justicia”.

José Armando “El choco” Rodríguez, periodista de El Diario de Ciudad Juárez, fue asesinado el 13 de noviembre de 2008.

La mañana del 13 de noviembre del 2008 me disponía a llevar a mi hija a su escuela en Ciudad Juárez. Abordé mi auto y mientras me sentaba al volante, un hombre me disparó en la cabeza. Soy otro de los 104 periodistas asesinados en México que, a pesar de todo, #seguimoshablando

— José Armando “El choco” Rodríguez💬 (@elchocordz) April 29, 2019