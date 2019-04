“La policía necesita mucha más información y mucho más rápido”

En medio de un proceso de transición a sistemas de banda ancha, Airbus presentará en la Expo Seguridad de este año una serie de soluciones innovadoras para que los policías cuenten con mejores herramientas de comunicación.

En entrevista con Newsweek México, Fred Gallart, CEO para México y América Latina de Secure Land Communications, unidad de negocio de Airbus, nos detalla sobre este proceso de transición, así como los beneficios que representará este cambio.

—¿Cómo va el proceso de transición a banda ancha en Airbus?

—Este es un proyecto en el que llevamos ya unos dos años, no solo para Airbus México, sino SLC (Secure Land Communications) a escala mundial. Estamos viendo una transición de banda angosta a banda ancha en todos los países del mundo; hay una demanda significativa en redes de seguridad pública con banda ancha, porque en realidad la policía ya necesita mucha más información, mucho más rápido, en la cual la banda angosta no la puede satisfacer. La banda angosta fue diseñada para voz, la banda ancha fue diseñada para datos, voz, video y muchas otras cosas.

—¿Cuáles son los retos para Airbus en esta transición?

—Como una empresa innovadora queremos ir mucho más rápido de lo que el mercado en realidad quiere ir, por ejemplo. Vamos a ser los primeros en lanzar los servicios de banda ancha en seguridad pública con el Operador Virtual que se lanzará el 5 de mayo en Expo Seguridad y ya tenemos varios clientes, que estaremos anunciando, que ya van a estar con nosotros. Sí creemos que el mercado no va a abandonar banda angosta, pero sí hay una aceptación rápida de los servicios de banda ancha.

—¿Cuáles son los beneficios de esta transición para el cliente?

—Poder transmitir PTT, o sea voz, de misión crítica directamente, en banda ancha, para poder tener una teleconferencia directamente de un dispositivo inteligente, poder transmitir video directamente de la escena del crimen para que, cuando los otros policías o los otros elementos de seguridad pública lleguen, lo hagan preparados con las herramientas para combatir el crimen, o reportar el crimen que está siendo registrado en ese momento, al mismo tiempo, poder tener, de cualquier parte del mundo, individuos que estén conectados directamente sin necesidad de estar en el ecosistema del mismo país. Por ejemplo, si el secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México está viajando fuera del país, él directamente con su dispositivo va a estar disponible en la red virtual que vamos a estar lanzando, él puede conectarse en cualquier parte del mundo sin ningún problema. Te da la posibilidad de estar totalmente móvil en cualquier lugar que puedas tener acceso a una red 4G o poder tener acceso de una red wifi que tenga la capacidad de transmitir datos.

—¿Se derriban las fronteras?

—Definitivamente, es increíble, pero derriban las fronteras significativamente.

—Y la seguridad en las comunicaciones, ¿sigue garantizada?

—La seguridad en las comunicaciones sigue garantizada 100 por ciento, todas las soluciones que nosotros traemos al mercado vienen con encriptación fin a fin, o sea, desde el momento que tú tienes tu dispositivo y estás dentro del ecosistema de Airbus tienes garantizada la seguridad totalmente encriptada. Ahora, tú puedes abrir comunicaciones con otras redes, al abrir con otras redes —si no tienes la aplicación nuestra que te garantiza la red encriptada— sí está la posibilidad de ser escuchado de alguna forma u otra.

—Decía que ya hay bastante interés en nuestro país por adoptar esta tecnología, pero ¿qué tan grande o viable es el cambio rápido en esta materia?

—Hoy en día, tanto aquí como en otras partes del mundo como Estados Unidos, Francia, Suiza, Inglaterra y México, ya se están usando tabletas las cuales están conectadas directamente a la red de Telcel o de AT&T, lo que nosotros le vamos a traer a Seguridad Pública es una red que esté totalmente encriptada, totalmente segura sobre esa misma plataforma. ¿A qué me refiero? Siendo un operador virtual seguro nosotros vamos a poder comprar la capacidad de acceso a esta superhighway, donde nosotros les vamos a garantizar lo que es encriptación de fin a fin para que los usuarios de seguridad pública lo puedan utilizar. Morelos y Querétaro ya utilizan las redes de Telcel para reportar crímenes y utilizan el informe policial homologado y vemos una gran tendencia para que el oficial de seguridad pública que esté en la calle comience a utilizar todo el informe policial homologado directamente en una tableta para no tener que ir hasta la jefatura para reportar el crimen. Desde la escena del crimen él pueda documentar toda la información capturada directamente en el campo y subirse a la red si ningún problema.

—¿Cuáles son los productos que van a presentar en la Expo Seguridad?

—La actualización de la Red Nacional de Radiocomunicación que es una tecnología TETRAPOL. Vamos también a presentar una nueva repetidora portátil táctil para ser utilizada en la Red Nacional de Radio Comunicación en TETRAPOL y vamos a lanzar el operador virtual; vamos a ser el primer operador virtual seguro que va a operar aquí en México y vamos a anunciar dos clientes en Expo Seguridad.

—¿Estos productos están implicando ya una mejora en la seguridad pública?

—En lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, si quiere, de un día para otro puede comenzar a utilizar la red nacional de radiocomunicación porque está en los 32 estados o puede comenzar a utilizar el operador virtual desde el 5 de mayo. No solo eso, la Policía Federal va a comenzar a utilizar, antes de final del año, algunos de estos dispositivos, pero sería bueno que la Guardia Nacional, pero también la Fiscalía General de la República, puedan utilizar estos servicios, porque un procurador que sale a la calle no lo quieres con un radio, sino con un teléfono inteligente para no divulgar que él es el procurador, entonces el teléfono inteligente es como un radio extendido a la red virtual de comunicaciones.

—¿En qué se diferencian los productos de Airbus con los de sus competidores?

—Tanto en banda angosta como banda ancha, que es lo que vamos a anunciar, banda ancha todos los productos o todas las soluciones son 3GPP, o sea, son todos homologados para que cualquier dispositivo puede ser utilizado en cualquiera de las redes. La gran diferencia es la aplicación que se coloca dentro del dispositivo, porque nosotros no vamos a fabricar el dispositivo, lo que vamos a hacer es ofrecer los servicios de seguridad fin a fin dentro de dispositivos Android que están aprobados para utilizar nuestra aplicación de seguridad pública.

—Esta Expo Seguridad también quiere poner énfasis en cuestiones de seguridad privada, ¿hay forma de que los equipos de Airbus se adapten también a estos requerimientos, no solo gobierno?

—Nuestra solución primero va a ser para gobierno porque en realidad el plan de negocios fue enfocado y nuestro giro siempre ha sido gobierno. Ahora, hemos descubierto que hay muchas empresas que necesitan comunicaciones críticas, dentro del ecosistema o dentro del área de empresas privadas, y sí es nuestra intención lanzar a mediados del año un servicio que sea específicamente para estas empresas, y hay varias empresas de transporte, por ejemplo, que necesitan las comunicaciones; diferentes individuos dentro del sector privado que necesitan tener comunicaciones totalmente privadas. Como también empresas como Pemex, CFE, que necesitan comunicarse de un lugar para otro. México está experimentando la red compartida, pero francamente la implementación de la red compartida y la implementación en un futuro cercano de 5G va a abrir un mundo en el internet of things, va a abrir un abanico de oportunidades dentro de esta solución que estamos trayendo al mercado.

—Hablaba de lo que viene, ¿qué viene para el futuro en materia de comunicaciones de este tipo?

—La carrera para 5G ya comenzó, no solo eso, estaba leyendo un artículo que cuestionaba quién estaba delante, quién está atrás; yo creo que es muy difícil determinar hoy en día quién esta adelante y quién está atrás porque todo depende de los presupuestos de las diferentes empresas, pero definitivamente caminando a 5G les va a dar una capacidad mucho más amplia a estas empresas para ofrecer otros servicios y soluciones mucho más rápidas.

—Entonces el futuro es optimista…

—Estamos muy entusiasmados con respecto a lo que viene en un futuro cercano, no solo aquí en México, sino en el resto de Latinoamérica y del mundo. Creo que hay oportunidades muy interesantes que mis colegas en Europa están siguiendo e igualmente en Asia estamos siguiendo, entonces estamos muy ansiosos por lo que viene y creo que va a ser un negocio muy interesante que nos va a transformar, y lo lindo de nosotros es que pudimos tener la visión de ver que eso iba a cambiar a México y ya estamos invirtiendo, hemos invertido mucho dinero en el operador virtual y creo que la forma como lo vamos a entregar a las Instituciones de seguridad pública aquí en México es como México quiere ver estas soluciones.