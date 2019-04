En México hay 6.1 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan, y de ellos, 1.68 millones están buscando empleo o están disponibles para trabajar, de acuerdo con los datos del tercer trimestre de 2018 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Los jóvenes mexicanos también se enfrentan a que el mercado laboral les pone trabas para encontrar un trabajo bien remunerado, detalla el Informe del Observatorio de Salarios 2018, que explica que solo el 31.9 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años empleados cuenta con las prestaciones mínimas de ley, mientras que el 50.6 % no tiene prestación alguna.

Ellos son el grupo más vulnerable de trabajadores en México, tanto, que el 52% sobrevive con un salario por debajo de la Línea de Bienestar (canasta de alimentos, bienes y servicios básicos), explica Miguel Santiago Reyes Hernández, coordinador institucional del Observatorio.

Y aunque el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” del nuevo Gobierno Federal tiene la meta de que 2.6 millones de entre 18 y 29 años retomen sus estudios o sean capacitados para su pronta contratación en alguna empresa, hay una opción que poco a poco se ha ido posicionando entre los mexicanos: el freelanceo.

El arte del freelance

El conferencista y autor de “Startupismo”, Fric Martínez, define el freelanceo como “generar tu propia chamba” y trabajar por proyecto en vez de hacerlo en un lugar fijo.

Es un término en tendencia. De acuerdo con una encuesta de la bolsa de trabajo en línea OCC “el 85 % de los entrevistados conoce el término freelance, mientras que el 65 % les gustaría o consideraría serlo”.

Incluso las empresas están aceptando que más personas trabajen por proyecto. Según OCC, las áreas en las que más son requeridas trabajos de freelancers son Mercadotecnia, Diseño, Tecnología, Programación y Finanzas, aunque para Fric todo depende del involucramiento que tengas con quien te contrató. “En ocasiones contratamos abogados para ver la parte legal de algunos permisos de los premios, certificaciones y trámites”, señala Mauro Torres, Director de Desarrollo Estratégico y Humano de la agencia publicitaria CatorceDías. Toda profesión puede ofrecer servicios freelance, “la cosa es buscarle”.

Según los encuestados por OCC, una persona se convierte en freelance por la necesidad de no encontrar un trabajo formal y por el deseo de tener independencia.

Ser freelance abre la puerta a ventajas como:

Independencia.

Flexibilidad de los horarios.

Trabajo por objetivos concretos.

Mayor tiempo con la familia.

Pero también tiene desventajas:

Ingresos variables.

Largos tiempos de espera para recibir un pago.

Disponibilidad las 24 horas.

Gastos adicionales.

Aislamiento.

“Entre las desventajas está la incertidumbre económica de no tener varo”. El hecho de “tener siempre tiempo para ti” no es cierto, siempre debes estar produciendo porque si te relajas “y te pones a ver Netflix” vas a sufrir a la larga por no estar buscando más trabajo, porque los ingresos no son fijos.

De freelancer a “microempresario”

Quien se dedica a trabajar por su cuenta también debe rendir cuentas ante el SAT. Fric recomienda registrarse como una persona física con actividad empresarial para poder deducir las herramientas que utilizas y para emitir facturas a las empresas que te contratan.

Cuando el proyecto para el que estás participando requiere de actividades que no dominas, buscas a colaboradores que puedan apoyarte. “Hay un punto en el puedes tener un equipo en el que confías y siempre que te pidan una chamba en el que necesitas varios productos comienzas a llamarlos, formando una alianza”, menciona Fric. Entonces quien te contrata

confía en ti en lo general para todo un proyecto y no en lo específico.

La guía para emprender, según Fric

El 61% de los entrevistados por OCC se visualiza desarrollando un negocio propio. “Startupismo” es una guía de 20 pasos que servirá para empezar o mejorar un negocio, gastando el menor dinero posible. Es un ilustrado que “está ayudando a mucha gente a adentrarse al mundo del emprendimiento moderno”.

“Estamos experimentando una revolución emprendedora que está transformando nuestra realidad. Cada vez más jóvenes desarrollan propuestas innovadoras para crecer profesional y personalmente. Para todos ellos, ‘Startupismo’ servirá como guía de cabecera”: Enrique Jacob, expresidente del Instituto Nacional Del Emprendedor.

Animal Político, con la autorización de Fric Martínez, te regala un fragmento de “Startupismo”, es “una probadita” del libro que puedes obtener aquí en digital, o de manera física en las principales librerías de México: