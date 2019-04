Las autoridades de la Ciudad de México informaron este miércoles sobre nuevas medidas para que los conductores de taxi realicen de forma más sencilla sus trámites para poder circular, a partir de mayo; además, se estableció que ahora los conductores de empresas que ofrecen servicios a través de apps deberán tramitar una licencia especial.

En el caso de los taxis, se informó lo siguiente:

Hasta ahora, para tramitar su licencia tipo “B”, los conductores de taxi tenían que ir primero al módulo de la “La Virgen” de la Secretaría de Movilidad, ahí entregaban sus papeles, y después tenían que ir a un Centro conocido como CENFES, para hacer el curso de capacitación.

El siguiente paso era regresar al módulo de “La Virgen”, para obtener su licencia.

“Ahora, como va a funcionar es que primero se va a hacer todo digital, es decir, los documentos los va a recibir la Secretaría de Movilidad de forma digital, y después de recibirlos los conductores podrán ir directamente a CENFES a tomar los cursos de capacitación, y después recoger sus licencias Tipo ‘B'”, explicó el secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

En cuanto al proceso de la revisión física del vehículo y la Revista de Taxi, Lajous dijo que hasta ahora los conductores tenían que ir primero a un módulo de la Secretaría de Movilidad (Semovi), y llevar su documentación, personalmente.

“Muchas copias, papeles viejos, etcétera. Presentaba todos sus papeles, y lo revisaban ahí los funcionarios de la SEMOVI y había mucha oportunidad para prácticas deshonestas y abusivas frente a los taxistas”, comentó Lajous.

“Justamente el trabajo que ofrecían los gestores era sacar rápido ese trámite, de conseguir los documentos, el que se necesite, el que no se necesite y le cobraban a los taxistas por hacerles ese trámite”, agregó.

A partir de mayo de 2019, continuó Lajous, los taxistas tendrán que ingresar su documentación electrónicamente, en los sitios www.semovi.cdmx.gob.mx/taxi y www.semovi.cdmx.gob.mx/ plataforma, y en 15 días las autoridades harán la revisión documental.

“En un plazo máximo de 15 días recibirán la respuesta de la revisión documental para ir a hacer la revisión físico-mecánica de una manera distinta a como se hacía antes, que eso es lo que sigue”.

Hasta ahora, dijo, la revisión físico-mecánica se hacía sólo en dos áreas de Atención Ciudadana, los módulos del Coyol y de la Virgen, y de manera aleatoria se hacía solo a algunos taxistas, no a todos.

“Entonces iban y la revisión físico-mecánica, y tal vez no te tocaba, pero tenías que ir a hacer el trámite. La revisión era hecha manualmente, es decir, un funcionario se asomaba a ver más o menos en qué condiciones estaba el vehículo, se hacía un diagnóstico y ya después se les daba la estampita de la revista, así es cómo se hacía antes”, continuó el funcionario.

“¿Cómo lo vamos a hacer ahora? El usuario o el taxista podrá ir a cualquiera de los 52 verificentros que tienen habilitada una línea de revisión físico-mecánica”.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que de esta forma a partir de mayo se facilitará la vida de los taxistas.

“Van a dejar de hacer estas largas filas, largos trámites, todo va a ser digital y la revista se va a hacer en el verificentro, ahí mismo lo van a pagar y les van a entregar un documento en donde dice si tienes algún problema en tu vehículo y tienes que arreglarlo. Entonces se simplifica completamente el trámite, se acaba con la corrupción y se acaba con el pago a gestores”, dijo.

En el caso de vehículos que funcionan con app

Los conductores que ofrecen servicio a través de aplicaciones telefónicas (como Uber o Cabify), explicaron las autoridades capitalinas, tendrán que tramitar ahora una licencia especial de manejo, Tipo E1, que implicará los mismos procesos y pruebas aplicadas a taxis convencionales; las empresas para las que trabajan, en tanto, tendrán que pagar la revista.

“El que maneja un Uber finalmente también tiene personas bajo su responsabilidad entonces va a tener que tener una licencia tipo E1, pero todo lo va a poder hacer a lo largo de todo el año, ese trámite, y no va a tener un costo adicional”, dijo Sheinbaum.

“En el caso de las empresas, van a tener que pagar las empresas la revista, no es el chófer, es la empresa que tiene que pagar la revista igual que lo pagan los taxistas, no puede ser que la aplicación telefónica no pague la revista y que el taxista tenga que pagar la revista, cuando finalmente están cumpliendo la misma función”, agregó.

“Son las aplicaciones, son las empresas, eso tiene que quedar muy claro, quienes tienen que pagar la revista del vehículo, y el chófer tiene que sacar su licencia de que es un conductor que está llevando a personas en su vehículo. Esto se va a poder hacer a lo largo de todo el año, con mayores facilidades que vamos a ir anunciando… para mejorar también el trámite de la licencia nueva”.

Anteriormente, explicaron las autoridades, los conductores de los servicios de aplicación o app no realizaban las pruebas de capacitación en los llamados CENFES. “A partir de ahora será un requisito obligatorio”.