En estas vacaciones de Semana Santa algunos ya disfrutan de los destinos de sol y playa, además de los Pueblos Mágicos, sin embargo, muchos aún están planeando su viaje, lo cual puede significar pagar mucho más de lo que costaría haber planeado con anticipación.

De acuerdo con la Condusef, lo más recomendable es elaborar un presupuesto con anticipación, el cual es fundamental para conocer la cantidad estimada que se planea gastar y no sobrepasarla. Además aconseja no caer en el “tarjetazo” si no tienes la certeza de que podrás cubrir los pagos más adelante, sin ningún problema”.

El tiempo mínimo con el que se recomienda planear y reservar es de al menos dos meses, así que quizá la mejor opción para aquellos viajeros que están pensando en salir sea esperar a las vacaciones de verano, Navidad o Fin de Año, lo cual sería mucho más sensato para el bolsillo.

Y es que, de acuerdo con datos de Mundo Joven, planear con anticipación una salida permite reducir los gastos en hospedaje o vuelos, ya que se genera un ahorro entre el 10 y 35% en las tarifas de los servicios turísticos.

De acuerdo con Despegar.com, en Semana Santa la búsqueda de viajes crece aproximadamente 20% en comparación con un fin de semana habitual, lo que muestra el interés de los mexicanos por viajar de último momento esta temporada.

Para aquellos que esperan ir a la playa de última hora, deben considerar que los principales destinos del país, como Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta y Acapulco, registran altos niveles de ocupación, y en algunas zonas se espera que este viernes estén a su máxima capacidad.

Acapulco es una opción para quienes viven al centro del país, por lo que, si se considera ir por carretera desde la Ciudad de México, el costo para llegar es de 697 pesos, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el viaje ida y vuelta cuesta 1,394 pesos por persona.

En automóvil particular se deben pasar cinco casetas, dos en Morelos, con costos de 103 pesos y 68 pesos, así como tres casetas más en la autopista Cuernavaca-Acapulco, la de Paso Morelos (282 pesos), Palo Blanco (130 pesos) y La Venta (114pesos).

Mientras que llenar un tanque de gasolina de 50 litros de un auto de cuatro cilindros puede tener un costo de 1,025 pesos, si se considera un precio promedio de 20 pesos con 50 centavos por litro, aunque el consumo puede variar dependiendo las condiciones del vehículo y la manera de conducir.

Si lo tuyo no es manejar, siempre se puede tomar un autobús, cuyos costos varían dependiendo la empresa, pero en promedio es de 1, 250 pesos por un viaje redondo, saliendo este viernes y regresando el próximo domingo 21 de abril.

Tomar un vuelo también puede ser otra opción, ya que, de acuerdo con páginas de reservaciones en línea, un vuelo ida y vuelta con salida este viernes y con retorno el próximo domingo ronda los 6, 500 pesos, y su duración en promedio es de una hora.

Respecto al hospedaje, hasta la víspera se esperaba que el puerto de Acapulco estuviera al 100%de su capacidad, sin embargo, se puede arriesgar a buscar hoteles a pie de playa de cinco estrellas, los cuales tienen un costo por noche de cuatro mil 300 pesos.

Lo anterior no incluye alimentos, antojitos, salidas nocturnas, actividades acuáticas o deportivas, por lo que el costo del viaje por dos noches se puede elevar hasta 16 mil pesos, aunque si se va acompañado los gastos pueden compartirse y reducir significativamente.

Cabe recordar que algunos hoteles tienen promociones como meses sin intereses con tarjetas de crédito, al igual que las aerolíneas y las líneas de autobuses, pero se deben hacer bien las cuentas para que al regreso no se inicie un nuevo “viacrucis” para pagar las deudas.

Con información de Condusef y Notimex