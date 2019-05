Se cumplen 10 días del homicidio de la estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de la UNAM, Aideé Mendoza, quien murió al recibir un disparo de arma de fuego dentro de su salón de clases. El caso sigue sin esclarecerse. La Procuraduría mantiene tres líneas abiertas como móvil del crimen, pero la familia de la joven exige no dejar otro cabo suelto: la que presumen fue una mala atención médica para ella.

Lourdes Cuautle Baez es tía de Aideé, pero además es doctora. Dijo que tienen sospechas fundadas de una posible negligencia en la atención médica que recibió la estudiante, pues tardaron mucho en trasladarla a un hospital. Y una de las posibles razones es que los primeros paramédicos que llegaron al lugar lo hicieron, al parecer, sin todo el equipo necesario.

“Algo no estuvo bien, tiene que esclarecerse. Sabemos que los directivos del Colegio llamaron a una ambulancia y llegó una del ERUM, pero por algún motivo no se la llevó (a Aideé) de inmediato. Dicen que al parecer no traía el equipo necesario y se tuvo que llamar a otra ambulancia. Algo que no está claro. Pero esto es algo que la Procuraduría debe investigar”, dijo en entrevista.

Animal Político publicó el viernes pasado que, de acuerdo con reportes oficiales de la policía capitalina y la Procuraduría de Justicia, la solicitud de auxilio desde el CCH se recibió a las 15:00 horas del lunes 29 de abril, por lo que se envió una ambulancia del ERUM a atenderla. Sin embargo, el traslado al hospital se habría dado hasta minutos antes de las 17:00 horas.

Es decir: existen casi dos horas en las que no se sabe con claridad qué fue lo que ocurrió en el referido plantel de la UNAM.

La doctora Cuautle Baez dijo que el esclarecimiento y castigo de una posible negligencia es para la familia igual de importante que el esclarecimiento mismo de las causas del homicidio. Es algo que han puesto sobre la mesa en las reuniones sostenidas con la Procuraduría. “Son las dos cosas las que deben resolverse”, reiteró.

Por su parte autoridades de la Procuraduría capitalina subrayaron que la forma en que fue atendida la emergencia es parte de la indagatoria. En una entrevista concedida el pasado viernes, la procuradora Ernestina Godoy recalcó que se estaban revisando los tiempos en que se brindó la asistencia.

Lo que la tía de Aideé descartó es que hubiera habido oposición de los directivos del colegio para el traslado de la joven – como se manejó inicialmente-, pues sostuvo que ellos mismos solicitaron el apoyo médico especializado.

La investigación, aun sin conclusiones

El pasado lunes familiares de Aideé Mendoza tuvieron una reunión con la procuradora Ernestina Godoy, para conocer el desarrollo de las investigaciones.

“Lo que nos dijeron es que seguían tres líneas abiertas del caso: una posible riña que dio paso al disparo, un tema de una agresión por cosas de narcomenudeo, y el tema de la posible bala perdida. Nos dicen que depende de los peritajes pero aún no había conclusiones. El próximo viernes tenemos una reunión con ellos y esperamos conocer los resultados”, dijo la tía de Aideé.

Por su parte el Jefe General de la Policía de Investigación, Bernardo Gómez del Campo, confirmó en el mismo sentido que los dictámenes en criminalística – que permitirán conocer el posible sitio y distancia del disparó que hirió letalmente a la víctima – aún estaban en desarrollo porque no era posible sacar conclusiones.

El jefe policial además dijo que, al menos hasta el martes pasado, no había personas detenidas por este caso.

“Las investigaciones siguen en curso y todavía no tenemos ninguna conclusión. En servicios periciales está el dictamen haciéndose todavía”, dijo brevemente, y señaló que de momento no se podrían dar mayores datos.

Lo que los peritajes han confirmado hasta ahora es que la bala que hirió de muerte a Aideé Mendoza era de calibre 9 milímetros. Se hicieron pruebas a los compañeros de la joven que se encontraban en el salón de clases para verificar si alguno tenía rastros de pólvora pero fue negativo, por lo que se presume que el disparo vino por fuera del aula.

Cabe señalar que el calibre 9 milímetros es considerado de uso exclusivo de las fuerzas armadas, por lo que la utilización de un arma de ese tipo equivale a un delito federal. Aunque se dijo que se pediría apoyo federal, el fiscal General Alejandro Gertz Manero declaró esta semana que aún no había recibido algún requerimiento oficial de parte de las autoridades capitalinas.

Acusan maltrato del director

Familiares de Aideé Mendoza ya sostuvieron una reunión con el director del CCH Oriente, Víctor Efraín Peralta Terrazas, para abordar los hechos ocurridos dentro del plantel. Sin embargo, la tía de la joven calificó como decepcionante la reunión debido a la actitud mostrada por el directivo universitario.

“La verdad es que no recibimos un buen trato de su parte. Queríamos una explicación de lo sucedido pero solo nos dijo que supuestamente tienen un protocolo que se siguió, y fue todo. Sostuvo que no tenía más información y que prácticamente sabía lo mismo que todos nosotros. Sentimos que no nos quiso dar toda la información con la que sí cuenta”, señaló.

Estudiantes de CCH Oriente exigieron la semana pasada la renuncia del director, al que señalaron de no tomar acciones por la violencia que se vive dentro y fuera del plantel. Lo anterior luego de que tan solo en el actual ciclo escolar han sido asesinadas ya tres estudiantes del colegio.

Por otro lado, Lourdes Cuautle añadió que este jueves tiene programada una reunión con la abogada general de la UNAM, con miras a programar un encuentro con el rector de la máxima casa de estudios de nuestro país.

Cuestionada sobre cuál sería la petición concreta a las autoridades universitarias, la tía de Aideé lo resumió así: “que nos ayuden a hacer justicia”.

Apoyo oficial

La familia de Aideé Mendoza informó que recibieron apoyo del gobierno capitalino para la cobertura de los gastos fúnebres así como para el traslado de la familia a Puebla, donde se realizó el entierro de la joven.

Cuestionados sobre si ya habrían recibido alguna propuesta de apoyo de cualquier otra índole, al que tienen derecho como víctimas indirectas del hecho, señalaron que de momento ese tema no se había puesto sobre la mesa.

La tía de la joven indicó que esta semana tenían programada una reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Insistió en que la prioridad es que se esclarezcan los hechos.