Antes de que el paquete explosivo, que simulaban ser libros, llegara a la oficina de la senadora Citlali Hernández, tuvo que pasar, al menos, por dos filtros de seguridad. El paquete pasó sin problema.

Al abrir el que parecía ser un libro, explotó frente a Citlalli Hernández, sin causarle lesiones graves.

Todos los paquetes externos que llegan a las oficinas de las y los senadores pasan al menos por dos revisiones antes de llegar a sus escritorios, explicó a Animal Político, la exsenadora y ahora diputada independiente, Martha Tagle.

La mensajería externa llega a la Oficialía de Partes donde es revisada y de ahí a las oficinas de los legisladores; luego pasa por un segundo registro hecho por el o la asistente del legislador, señaló.

“Desconozco los detalles de la revisión en Oficialía pero una vez que ellos lo autorizan llegan a las oficinas donde se hace un registro y nuestros asistentes acumulan todos los acuses de lo que llega por paquetería”, dijo Tagle.

Una segunda forma de recibir algún paquete o regalo es de forma personal, es decir, un particular puede ingresar hasta la oficina del destinatario con previa autorización de un legislador.

“Si se trata de un regalo o un documento de mayor relevancia puede ser entregado de forma personal pero por un particular, mensajeros no entran. Todos los particulares que entran al Senado para hacer entrega de algo se registran previamente y deben contar con autorización de un legislador o legisladora”, agrega la diputada.

De acuerdo con Tagle los paquetes como el que recibió la senadora Citlalli Hernández, contienen libros, revistas u oficios.

“También es importante señalar que si una o un senador permite el acceso a un particular, ya sea por visita o para entregar oficios dentro de las instalaciones, éste puede caminar libremente en las instalaciones y teniendo acceso a todas las áreas”, comenta Tagle.

Este jueves, en conferencia de prensa el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República (Jucopo), Ricardo Monreal, informó que la Cámara de Senadores no cuenta con un detector de explosivos en sus entradas, herramienta que pudo haber ayudado a detectar el artefacto que recibió la senadora.

“Esos servicios más profesionales los tiene la Fiscalía General y normalmente es con perros (…) nosotros a partir de esto mejoramos la revisión de todo lo que se envía antes de que lleguen a las oficinas de los legisladores”, refirió.

Tampoco se hace una revisión estricta de automóviles ni de los legisladores, expuso la diputada Tagle, solo ocurre en eventos especiales. “Solo hay detector de metales para nuestros automóviles cuando hay visitas importantes y revisión a visitantes cuando hay congresos o entran grupos numerosos de la sociedad civil”.

Según Tagle, una de las diferencias de la actual legislatura con la anterior es que ya se colocaron más puertas de cristal en varias entradas pero no arcos de seguridad, lo que se traduce solo en más filtros para entrar.

El área de comunicación social del Senado de la República dijo a Animal Político que preparan un documento para detallar el protocolo de seguridad que se implementarán en las entradas del recinto.

Habrá más restricciones: Monreal

Este jueves la Cámara de Senadores trabaja con normalidad y se han reforzado las medidas de seguridad en las entradas.

Horas después de la explosión Monreal dijo que propondrá una mayor restricción a la entrada y salida de personal, visitantes y proveedores, además de profundizar en la vigilancia que realiza el personal de Resguardo Parlamentario, a través de las cámaras de circuito cerrado.

“Ya lo habían comentado algunos coordinadores, pero la mayoría no habíamos aceptado extremar las precauciones del ingreso, incluso al Salón de Plenos (…) vamos a tener que tomar medidas más restrictivas, no sólo del envío de paquetería sino la revisión de la vigilancia, seguridad y también de la revisión de la paquetería previa, porque es una llamada de atención que no podemos desoír”, añadió.

Moreal dijo que la senadora no le atribuye a nadie el hecho. “No es una mujer de conflicto ni tampoco hay una agenda que la pudiera colocar en riesgo, no la hay; la agenda que tenemos es por todos conocida y es una agenda de grupo, no son agendas individuales”.

Según el presidente de la Jucopo en lo que va de la actual Legislatura no se habían recibido ningún tipo de mensajes intimidantes, amenazas o algún tipo de incomodidad.

Reiteró que por ahora la investigación de los hechos está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que no se darán a conocer mayores detalles sobre el paquete, el remitente y cómo fue que lo recibió la senadora, si por mensajería o de forma personal.