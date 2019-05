La defensa jurídica de Mónica García Villegas, dueña del Colegio Rébsamen, negó la versión de la Procuraduría capitalina de que fue detenida en un restaurante de Calzada de Tlalpan, y aseguró que se entregó por “una decisión estrictamente personal de la profesora y de su familia”, tras negociar con la Secretaría de Gobierno capitalino y con un diputado local.

Aunque el despacho Jurídico Coello Trejo y Asociados S. C. señaló en un comunicado que no tienen conocimiento de los términos o alcances de tal negociación.

La defensa había planteado a la familia y a García Villegas que los amparos indirectos contra las órdenes de aprehensión se encontraban por resolver en estas fechas.

Además de que la recompensa debería formar parte de la reparación del daño a las víctimas, al igual que la conformación de un fideicomiso en relación con los terrenos donde se ubicaba el Colegio Rébsamen.

Javier Coello Trejo acusó desinterés por parte de la Procuraduría capitalina para llegar a un acuerdo, pese a realizar varios intentos de negociación.

Entrevistado en Foro TV, Coello Trejo dijo que desde hace nueve meses no tenía contacto con García Villegas, solo con su hermano Enrique y su cuñada.

“Hoy a las 10 de la mañana me llama la profesora y me dice, licenciado, ya me entregué, ya no aguanto”, dijo.

Javier Coello Trejo, abogado de Mónica García Villegas, afirma que la dueña y directora del Colegio Rébsamen se entregó de forma voluntaria a las autoridades pic.twitter.com/kjTP5AOUgs — FOROtv (@Foro_TV) May 11, 2019

Coello Trejo y Asociados consideró que “existían diversas condiciones jurídicas a realizarse para presentar a la profesora a los procedimientos penales iniciados en su contra, mismos que le fueron propuestos, sin embargo, optó por tal entrega, no obstante que los delitos investigados no son de los que ameritan prisión preventiva oficiosa”.

Ante tal situación y al no existir las condiciones de comunicación necesarias se determinó “no representar jurídicamente a la señora Mónica Villegas García, esperando que los Tribunales y Autoridades, le respeten sus derechos humanos, presunción de inocencia y tenga un juicio justo”.